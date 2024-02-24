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Трюдо в Гостомелі у день другої річниці вторгнення РФ: Україна переможе, як це і сталося тут два роки тому

трюдо

Два роки тому росіяни намагалися захопити аеропорт "Гостомель", а також Київ, оскільки вважали, що легко зможуть це зробити, але помилилися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час меморіальної церемонії в Гостомелі у зв'язку з другою річницею російського вторгнення в Україну.

"Канада була на вашому боці не тільки тому, що це було правильно, а й тому що ваша боротьба - це наша боротьба. Ви боретеся за свій суверенітет, за свою територію, за свою мову, за свою культуру. За свою демократію. Але точно так само ви боретеся і за нашу демократію. За глибоко вкорінене право кожного обирати своє майбутнє, ви боретеся за збереження норм і правил, які погодив увесь світ 80 років тому. Це правила, які народилися з попелу Другої світової війни. Війни, яка знищувала країни, лідери яких зараз стоять поруч зі мною. Війни, у якій тисячі й тисячі канадців віддали свої життя. Саме після цієї війни, у скорботі та жаху від кількості смертей і руйнувань, ми як світ вирішили обрати щось краще. Для того, щоб забезпечити мир і створити правила, за якими велика армія не могла б перекроїти кордони. Правила, за якими сила не мала б права на перемогу", - наголосив Трюдо.

Також читайте: До Києва прибули прем’єр-міністри Італії, Канади і Бельгії - Мелоні, Трюдо та Де Кроо

Він зазначив, що два роки тому російські війська намагалися захопити аеропорт "Гостомель", а разом із ним і Київ, оскільки російське командування вважало, що легко зможе захопити стратегічні об'єкти, однак воно помилилося.

"Україна переможе. Власне, як це і сталося тут, два роки тому", - наголосив Трюдо.

Дивіться: Зеленський у другу річницю вторгнення РФ звернувся до українців з аеропорту Гостомеля: Два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. ВIДЕО

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Топ коментарі
+3
Два роки тому кацапські бтри на Оболоні (здається) вилавлювали, а влада готувала капітуляцію у Стамбулі.
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24.02.2024 14:57
+1
Якщо переможемо, як два роки тому, то нунах!
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24.02.2024 14:51
+1
Не було ніяких кацапських бтрів на оболоні! То був дружній вогонь: наші завалили наших, підбурені викидами через кацапські тг-канали та через злочинну неорганізованість оборони
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24.02.2024 15:02
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Якщо переможемо, як два роки тому, то нунах!
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24.02.2024 14:51 Відповісти
А не можна бува перемогти так, щоб кацапи тікали за Урал? Всі засоби для цього в Заходу є.
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24.02.2024 14:56 Відповісти
Є страх що ***** почне розкидуватись ядерними бомбами , тому цей танок з бубнами продовжується
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24.02.2024 15:29 Відповісти
Два роки тому кацапські бтри на Оболоні (здається) вилавлювали, а влада готувала капітуляцію у Стамбулі.
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24.02.2024 14:57 Відповісти
Не було ніяких кацапських бтрів на оболоні! То був дружній вогонь: наші завалили наших, підбурені викидами через кацапські тг-канали та через злочинну неорганізованість оборони
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24.02.2024 15:02 Відповісти
Хочешь сказать что ето наши давили БТРами гражданские машины на улицах Киева?
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24.02.2024 15:30 Відповісти
Буткевич клявся, що жоден росіянин так і не зайшов у Київ. І та колона, що була розстріляна проспекті Перемоги і всі інші випадки були від неорганізованості і незлагодженості.
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24.02.2024 15:49 Відповісти
Хочеш сказати, що єдиний нібито кацапський БТР прорвався в Київ чавити цивільні авто? а якщо трохи подумаєш?
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24.02.2024 18:08 Відповісти
Йолу
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24.02.2024 15:04 Відповісти
п
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24.02.2024 15:06 Відповісти
Україна переможе

...незважаючи на вашу допомогу...
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24.02.2024 15:11 Відповісти
Переможемо, якщо Франція буде допомагати, як їй допомагали у двох світових війнах. Ракети, танки і артилерія з ************. Багато.
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24.02.2024 15:34 Відповісти
Франція тут до чого?
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24.02.2024 18:09 Відповісти
ПОМИЛКА, МОЯ ПОМИЛКА. Неуважність. Вибачте !!!
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24.02.2024 19:02 Відповісти
 
 