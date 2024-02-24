УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4706 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 532 21
Гостомель (137) Александр Де Кроо (38)

Після Гостомеля Росія зазнавала однієї стратегічної поразки за іншою, - прем’єр Бельгії Де Кроо

кроо

Після невдалої спроби військ РФ захопити Київ вони зазнали багато стратегічних поразок в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо під час заходів у Гостомелі з нагоди другої річниці російського вторгнення, де у цей день зібралися західні лідери, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська поразка у Гостомелі була початком кінця російської спроби захопити Київ. Війна, яку розпочала РФ проти України, багато що змінила в Україні і по всьому світові. Росія зазнавала однієї стратегічної поразки за другою", - сказав Де Кроо.

У цьому контексті він зауважив, що НАТО збільшило свою ефективність і знову перетворилося на центр колективної безпеки у Європі. Фінляндія, а згодом і Швеція істотно посилили східні фланги Альянсу. Російський Чорноморський флот був знищений, а також виявилося, що російська зброя не може протистояти західній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Києва прибули прем’єр-міністри Італії, Канади і Бельгії - Мелоні, Трюдо та Де Кроо

"Але все це не сталося б, якби не відбулися такі важливі битви тут, у Гостомелі, які дали змогу Україні продовжувати боротьбу. Я тут, щоб віддати шану мужнім оборонцям, всім тим, хто віддав своє життя заради волі і безпеки України та всіх нас", - зазначив прем’єр-міністр Бельгії, завершивши свій виступ словами "Слава Україні".

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
24.02.2024 15:17
+5
Чонгар розмінували теж через малу кількість військових у ЗСУ?
показати весь коментар
24.02.2024 15:42
+3
Зазнавала, поки зельцман не відібрав управління військами у Залужного і не створив "ставку", куди увійшли російські і білоруські агенти....після цього всі перемоги закінчились.
показати весь коментар
24.02.2024 15:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після Гостомеля Росія зазнавала однієї стратегічної поразки за іншою

...поки не захопила п'яту частину нашої землі.
Що це за гуйня???

За цією логікою виходить, що якби раша перемагала, то ми мали б лишитися у кордонах 91 року!
показати весь коментар
24.02.2024 15:17 Відповісти
Не требо ля-ля тут розводити . Причина захоплень на півдні було виключно недостатня кількість військ в цілому на таку довжину фронту . ********* захопили ту частину без жодної військової поразки ЗСУ . А що цього не відбулося требо було зе-банді провести майже тотальну мобілізація на зразок початку вторгнення , але як мінімум в вересні 2021 року й тримати тисяч 500 в військових табора де надавати новобранцям військової спеціалізації . Ви ось особисто були готові провести кілька місяців в таборах ? Див в війні не буває , якщо народ не згодний був йти до ЗСУ в таких кількостях за місяці перед вторгненням . Коли там були цілі армії (на півдні) а ЗСУ один загально-військовий корпус , то зупинити ворога змогли й це очевидно . Але за сотню км до Запоріжжя . Але ж не в Токмаку чи Мілітополі (хоча требо було йще на узбережжі валити ворога -якщо були сили) .
показати весь коментар
24.02.2024 15:39 Відповісти
Чонгар розмінували теж через малу кількість військових у ЗСУ?
показати весь коментар
24.02.2024 15:42 Відповісти
Чонгар можливо було утримувати йще 1-2 доби від сили . Я сержант й навіть в умовах , де дуже бережуть солдат мінування це не панацея від массованної атаки . Це лише питання затягування часу . Мінування добре захищало в умовах локального й дрібного вторгнення , але тоді в нас не було а ні Хаймарсів , а ні "Джевелінів" . А авіація уся була зусередженна на захисті неба столиці й позицій навколо ... Й це йще велике питання , якщо б оркам не вдалося захопити усю Херсонщину через підрив мосту ... але ж тоді уся ця масса військ укріпила наступ на Запоріжжя . Захоплення Запоріжжя було б більшої катастрофою , ніж марні спроби (при розтягнутому фронті) захопити Миколаїв й вийти напряму дорогу до Одесси . Повна логістична удавка вийшла . А ось Запоріжжя не має таких обмежань
показати весь коментар
24.02.2024 16:08 Відповісти
Чому укріплену Авдіївку не могли взяти два роки, а укріплений Чонгар утримали б "1 - 2 доби від сили"?
показати весь коментар
24.02.2024 16:12 Відповісти
Якби не допомога союзників, то те, що Путіну не вдалося за три дні, то вдалося зробити за три-п'ять місяців.
А уявіть, що б було, якби у Києві підірвали мости через Дніпро, як дехто пропонував, але Залужний виступив рішуче проти такого "заходу" з оборони міста. А на дорозі з Коростеня на Житомир так один невеликий міст в паніці і підірвали. Потім більше року ремонтували.
показати весь коментар
24.02.2024 16:23 Відповісти
У моєї донькі 70% родичів з Ірпеня . Там як раз підірвали міст дуже правильно -- через те орків там й зупинили + зпаленна ірпенської ТРО техніка . Через Дніпро підривати мости було божевіллям в контексті Київа . Бо це в рази ускладнило задачу лівобережних захістників , але жодним чином не погіршало б положення загарбників . Бо вони з півночі й заходу були в рази близчі до центра Киїіва . Вони частково захопили житомирську трассу , а це вже 2 км від мікрорайону Святошино . На сході вони навіть до Броварів не дійшли й до Борисполя . Вони йшли там вузькими колоннами й нічого не захоплювали . Навіть Суми й Чернигів не захопили . Й Нєжин обійшли . Так , вони чомусь навчилися за цілі 2 роки . Але не змінили ментальність . Але ЗСУ навчилося в 10 разів більше . Й часткова невдача кортрнаступу це лише констатація того факу , що без значної переваги у повітрі не варто навіть спробувати вести наступ -- тим більш на тому рельєфі де степи й нема лісу .
показати весь коментар
24.02.2024 16:45 Відповісти
Тому , що в районі Авдіївки 10 років поспіль йшли бойові дії . Там топографія дуже вигідна для оборони . Там пануючі висоти вглибину від Авдіївки так 500 км . А навколо Чонгара -- 60 км на захід , на схід й на північь : гола степ й рівнина . Й саме через таку географію стаціонарне заселення там відбулося лише 200-300 років тому , а до цього це була терріторія кочових народів . Ніж надавати рецепти військовим вивчіть карту -- особливо топографічну . Московитська авіація там би навіть гвинтокрилами знищувала будь яку концентрацію військ , як то було при "Буря в пустелі" , коли 2 екскадрілії "Апаттчі" знищили за 5 годин бою 500 танків Садама . Так , можливо б вдалося не дати захопити Херсонщину , тоді б вони пійшли на Запоріжжя з 2 рази більшим угрупуванням .
показати весь коментар
24.02.2024 16:25 Відповісти
Тому що чувак - лише сержант.
Антонівській міст теж некуй було підривати, бо тоді не було б окупації правобережжя Херсонщини, не треба було б класти 10 000 ЗСУ, аби звільнити Херсон, іпатись 3 місяці об Снігурівку і Посад-Покрівськиий..
Зараз казкарів багато...
показати весь коментар
24.02.2024 16:46 Відповісти
Захоплення величезної території ворогом не є поразкою? А контроль за ЗАЕС?
По факту армія вторгнення РФ цілком знищена, але РФ загарбала значні території і наполягає, щоб вони залишились за нею.
показати весь коментар
24.02.2024 16:12 Відповісти
Це суцільна демогогія ... Софкоїди багато років надсміхалися над французами , які ві травня по липень 1940 року здали Паріж ... Але ж правда в тому полягає , що Мажино-2 9 місяців трималося без жодного успіху кожної зі сторін . Але зазначу , що ці укріплення були у горній місцевості . Але потім за місяць наци обійшли Мажино по Бельгії й Нідерландах . А Французи це Мажино 20 років будували . Міліярди франків на це по вітру пустили . Але в них в тому числі не було військового перможного духу . Навпаки -- було пестування "миром" як то написав й Ремарк й Хеменуей - "Farewell to arms" . А ось РКККККК здало теритерію : за довжиною рівною як з Берліна до Паріжу за 6 днів війни (від кордону но Мінська) . Причому німці в основному розбили британців й оточили їх , а французька армія здала Париж без спротиву й тому ніхто французьку армії не нищив аж ніяк . А ось німецьки легки танкетки добігли до мацькви по дорозі звявши у полон через оточення й котли до 4 млн . Розчавивши усю авіацію софка , 70% арти и 5 армій розбивши . Причому , єдине в чому не мав софок переваги -- це в професийності солдат , в дісципліні й в логистиці . Німецьки танки були в основному калібру 45мм й були легкими . А москва мала вже тоді середній танк Т-34 й важкий КаВе . Арти було в 5 разів більше . Але перевага була в точності у гітлеровців ...

Ось це історики називають розгром . А захоплення суміжної теріторії армією агресора --- майже жодного конфлікту не було в останні 500 років , що таке не відбулося . Під час столітньої війни британські королі й їх союзники не захопили тільки Париж ... При чому Руан де коронуются французьки монархи теж не був під владою французької корони й саме через те багато років законні монархи не могли коронуватися .
показати весь коментар
24.02.2024 18:43 Відповісти
На Півдні було два варіанти дій:
1. Ніхєра не укріпляти, не мінувати, дати оркам за 6 годин дійти до Каховки, Херсона, Малітополя, Бердянська, Енергодара, віддати кацапам ЗАЕС, направити скаргу в МАГАТЕ.
2. Замінувати виходи з Криму, мости через десятки каналів, що відходять від Північно-Кримського каналу на меліорацію, поставити арт.бригаду, прикриту ППО, зупинити кацапів по лінії Скадовськ- Каланчак- Мелітополь-Бердянськ, не дати кацапам вийти з тилу на оточення Маріка.
Зелені шмарклі обрали перший варіант...
показати весь коментар
24.02.2024 17:01 Відповісти
Я не в якому разі не писав про непотрібність минувати а ні Чонгар , а ні Антонівський міст . Це був злочин ЗЕ-влади , що це не зробили . Але стратегічна помилка була не в тому, а в тому , що неможливо зробити в кототкий час , й що є дуже непопулярної мірою . Требо було вибудовувати кілька мілійонів резервистів ... З 2014 року це требо було робити . Требо було працювати на мотивації колективного зпротиву . Україна ніколи не визволить свої землі , якщо це буде страва тільки 2-3% вояк ЗСУ . Ніяка "професійна" армія цю задачу не може виконати . Тільки будування резервисткої армії з кількох мілійонів . Майже кожен чоловік повинен стати солдатом , серджантом , або офіцером , якщо потрібно буде . Щоб ризики розділилися якось рівно по суспільству .

Коли в тебе хронічно не вистачає майже усього , то тільки маючи такий резерв ЗСУ могла через добу почати повно розгортатися в обороні . Скажу навіть більше -- ********* навіть не поперли , якщо б був у ЗСУ такий резерв .
Попередня влада дуже успішно виришила низку тактичних задач по підсиленню діючої армії , але жодного стратегічного погляду й в них не було крім мрії про вступ в НАТО . Як боротися з перевагою супротивника в населення й промисловості ніхто шляхів й там не бачив ... Але з 2015 року по 2019 дожних успіхів навіть на локально-східному напрямку не було . А це означає , що шлях й дозеленої влади теж був якщо не провальним , то вкрай тупіковим . Я вже не кажу , що українцям постійно били по вухах , що армія окрів 2-га у світі й її неможливо перемогти и требо домовлятися якось . Якщо ти агитуєш народ не на перемогу , в тебе мало шансів отримати мілійон мотивованних вояк .
показати весь коментар
24.02.2024 17:59 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2024 15:17 Відповісти
От наслухався Зеленського, його брехні, і почав плести те, що українці сприймають за безглуздя. Командир 3 ОШБр каже, що на його ділянці 1 до 10. І не чмобиків з того боку. А підготовлених, звичайно наспіх, у всій екіпіровці з технікою солдат. Вони - не еліта. Але вже щось навчились. Стратегія касапів правильна. Готують кадри для війни. Ми теж готуємо у себе, у Європі. Але співвідношення 1 до 10. Де стратегічні помилки ? Вони зробили лише одну помилку - ПЕРЕОЦІНКА своїх сил для бліц-кригу. І звичайно недооцінили наші ЗСУ. медведчук, курва, "непогано інформував" свого кума. Далі була розплата за стратегічну помилку. Але касапи вже не помилялись з листопада 2022 року.
показати весь коментар
24.02.2024 15:26 Відповісти
Не кажіть херні . Це тільки в софковому вимірі ********* не помиляются вже давно . Найсправді вони вооють тактикою 70-річної давнини и закидують м"ясом фронт . Але стратегічна різниця (від тоді) в тому, що зараз ************ оркам ніхто не допомогає , не військо, не економічно . В них немає ніякої логічстичної перереваги . Втрачають вони в 7 різів більше за ЗСУ . Їх душать санкціями . Себто -- їх відчинили від 90% світових технологій . А свої в них 50-річної давнини . Й в них великий дефіцит офіцерів й сержантського складу . Вони його постійно втрачають й навчити інших офіцерім можуть лише старі й паркетні генерали
показати весь коментар
24.02.2024 15:52 Відповісти
> їх відчинили від 90% світових технологій

жертва марафону? Отямтесь: всі технології доступні росіянам у ще більших обсягах. Ракет і безпілотників вони клепають більше, ніж до війни.

3-ті країни (турки, вірмени, киргизи, казахи, грузини) спокійно переправляють будь-яку електроніку.
показати весь коментар
24.02.2024 18:13 Відповісти
Ви назвали 5 країн - найбільш ********* , в тому числі в розробці чипів -- да , шкарпетки мої дуже сильно регочуть . Ви не розумієте від слова "звагалі" що таке ******** економіки й що є масбабуємою статистикою . На сьогодні вульгарно-абсолютної статистики не існує . Але ж ніхто не рахуй, скільки ізраїльского воєнпрому пійшло в Іран чи до Сирії . В мене нема жодного сумніву , що серед мілійонів одна падаль знайдется , що захоче заробити й на горі своїх співвітчисзників . Але ж завжди постає питання рентабільності й тому стабільності ... Вивважаєте , що якись казахський шахрай розумнійший за увесь госдеп США . Аж ніяк ні , якийсь дурень продав оркам на 50 тисяч баксів , а потім його об"явили банкрутом й посадили на 20 років за грати . Ось так приблизно працює "обхід санкції" в таких країнах як Ви перелікували . Таких горе гешефтерів у світі більше половини з тих , хто збанкучується в перші пів року діяльнсті . В госдепі не діти малі сидять , вони вводять ссанкції для т.з. third Party й вже така країна з дуже сумнівної репутаціє як Катар відмовляє московитам в реістрації бізнесів й заморожує їх рахунки ...
Санції вони як маховик , вони набирають потугу з роками й саме через те подавна більшість персів , якщо й їздять на автівках , то 30-річної давнини . Порівняйте Бейрут з Тегераном щодо автівок , на яких їздять небідні жителі обох столиць , але по Бейруту їздять не старі автівки , а по Тегерану моделі , схожі на радянські .

Що до "ланцету" -- це дуже невдала переробка ізраїльского БПЛА 20-річної давнини від компанії "Рафаель" . Так : вони роблять велику шкоду але виключно через те , що й Україна досі не отримала достатню кількість ********* .
показати весь коментар
24.02.2024 19:17 Відповісти
Зазнавала, поки зельцман не відібрав управління військами у Залужного і не створив "ставку", куди увійшли російські і білоруські агенти....після цього всі перемоги закінчились.
показати весь коментар
24.02.2024 15:44 Відповісти
мнда абібас ру вуалявся файно а це була єліта самі разпіарені війска
показати весь коментар
24.02.2024 17:02 Відповісти
 
 