Після Гостомеля Росія зазнавала однієї стратегічної поразки за іншою, - прем’єр Бельгії Де Кроо
Після невдалої спроби військ РФ захопити Київ вони зазнали багато стратегічних поразок в Україні.
Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо під час заходів у Гостомелі з нагоди другої річниці російського вторгнення, де у цей день зібралися західні лідери, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Російська поразка у Гостомелі була початком кінця російської спроби захопити Київ. Війна, яку розпочала РФ проти України, багато що змінила в Україні і по всьому світові. Росія зазнавала однієї стратегічної поразки за другою", - сказав Де Кроо.
У цьому контексті він зауважив, що НАТО збільшило свою ефективність і знову перетворилося на центр колективної безпеки у Європі. Фінляндія, а згодом і Швеція істотно посилили східні фланги Альянсу. Російський Чорноморський флот був знищений, а також виявилося, що російська зброя не може протистояти західній.
"Але все це не сталося б, якби не відбулися такі важливі битви тут, у Гостомелі, які дали змогу Україні продовжувати боротьбу. Я тут, щоб віддати шану мужнім оборонцям, всім тим, хто віддав своє життя заради волі і безпеки України та всіх нас", - зазначив прем’єр-міністр Бельгії, завершивши свій виступ словами "Слава Україні".
Будь ласка, зачекайте...
...поки не захопила п'яту частину нашої землі.
Що це за гуйня???
За цією логікою виходить, що якби раша перемагала, то ми мали б лишитися у кордонах 91 року!
А уявіть, що б було, якби у Києві підірвали мости через Дніпро, як дехто пропонував, але Залужний виступив рішуче проти такого "заходу" з оборони міста. А на дорозі з Коростеня на Житомир так один невеликий міст в паніці і підірвали. Потім більше року ремонтували.
Антонівській міст теж некуй було підривати, бо тоді не було б окупації правобережжя Херсонщини, не треба було б класти 10 000 ЗСУ, аби звільнити Херсон, іпатись 3 місяці об Снігурівку і Посад-Покрівськиий..
Зараз казкарів багато...
По факту армія вторгнення РФ цілком знищена, але РФ загарбала значні території і наполягає, щоб вони залишились за нею.
Ось це історики називають розгром . А захоплення суміжної теріторії армією агресора --- майже жодного конфлікту не було в останні 500 років , що таке не відбулося . Під час столітньої війни британські королі й їх союзники не захопили тільки Париж ... При чому Руан де коронуются французьки монархи теж не був під владою французької корони й саме через те багато років законні монархи не могли коронуватися .
1. Ніхєра не укріпляти, не мінувати, дати оркам за 6 годин дійти до Каховки, Херсона, Малітополя, Бердянська, Енергодара, віддати кацапам ЗАЕС, направити скаргу в МАГАТЕ.
2. Замінувати виходи з Криму, мости через десятки каналів, що відходять від Північно-Кримського каналу на меліорацію, поставити арт.бригаду, прикриту ППО, зупинити кацапів по лінії Скадовськ- Каланчак- Мелітополь-Бердянськ, не дати кацапам вийти з тилу на оточення Маріка.
Зелені шмарклі обрали перший варіант...
Коли в тебе хронічно не вистачає майже усього , то тільки маючи такий резерв ЗСУ могла через добу почати повно розгортатися в обороні . Скажу навіть більше -- ********* навіть не поперли , якщо б був у ЗСУ такий резерв .
Попередня влада дуже успішно виришила низку тактичних задач по підсиленню діючої армії , але жодного стратегічного погляду й в них не було крім мрії про вступ в НАТО . Як боротися з перевагою супротивника в населення й промисловості ніхто шляхів й там не бачив ... Але з 2015 року по 2019 дожних успіхів навіть на локально-східному напрямку не було . А це означає , що шлях й дозеленої влади теж був якщо не провальним , то вкрай тупіковим . Я вже не кажу , що українцям постійно били по вухах , що армія окрів 2-га у світі й її неможливо перемогти и требо домовлятися якось . Якщо ти агитуєш народ не на перемогу , в тебе мало шансів отримати мілійон мотивованних вояк .
жертва марафону? Отямтесь: всі технології доступні росіянам у ще більших обсягах. Ракет і безпілотників вони клепають більше, ніж до війни.
3-ті країни (турки, вірмени, киргизи, казахи, грузини) спокійно переправляють будь-яку електроніку.
Санції вони як маховик , вони набирають потугу з роками й саме через те подавна більшість персів , якщо й їздять на автівках , то 30-річної давнини . Порівняйте Бейрут з Тегераном щодо автівок , на яких їздять небідні жителі обох столиць , але по Бейруту їздять не старі автівки , а по Тегерану моделі , схожі на радянські .
Що до "ланцету" -- це дуже невдала переробка ізраїльского БПЛА 20-річної давнини від компанії "Рафаель" . Так : вони роблять велику шкоду але виключно через те , що й Україна досі не отримала достатню кількість ********* .