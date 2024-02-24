Після Гостомеля Росія зазнавала однієї стратегічної поразки за іншою, - прем’єр Бельгії Де Кроо

Після невдалої спроби військ РФ захопити Київ вони зазнали багато стратегічних поразок в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо під час заходів у Гостомелі з нагоди другої річниці російського вторгнення, де у цей день зібралися західні лідери, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська поразка у Гостомелі була початком кінця російської спроби захопити Київ. Війна, яку розпочала РФ проти України, багато що змінила в Україні і по всьому світові. Росія зазнавала однієї стратегічної поразки за другою", - сказав Де Кроо.

У цьому контексті він зауважив, що НАТО збільшило свою ефективність і знову перетворилося на центр колективної безпеки у Європі. Фінляндія, а згодом і Швеція істотно посилили східні фланги Альянсу. Російський Чорноморський флот був знищений, а також виявилося, що російська зброя не може протистояти західній.

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"Але все це не сталося б, якби не відбулися такі важливі битви тут, у Гостомелі, які дали змогу Україні продовжувати боротьбу. Я тут, щоб віддати шану мужнім оборонцям, всім тим, хто віддав своє життя заради волі і безпеки України та всіх нас", - зазначив прем’єр-міністр Бельгії, завершивши свій виступ словами "Слава Україні".