Європа зараз має купувати все необхідне у світі, щоб забезпечити українських військових, - глава закордонного комітету Бундестагу Рот

Європа припустилася кількох помилок, сфокусувавшись виключно на спроможностях власної оборонної індустрії, тому зараз важливо купувати все необхідне у світі, щоб забезпечити перемогу України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив голова комітету із закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот під час візиту до Києва.

Як зауважив Рот, світ має зупинити російський імперіалізм, оскільки у разі поразки України - війна продовжиться на території Європи.

За словами голови комітету із закордонних справ Бундестагу, Європа зробила "пару помилок", сфокусувавшись виключно на спроможностях власної оборонної індустрії, у зв'язку з чим наразі важливо купувати все необхідне у світі, щоб забезпечити українських військових. Зокрема, він закликав такі великі європейські економіки, як Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, брати приклад з балтійських і північноєвропейських колег.

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Також Рот розкритикував недотримання обіцянки щодо надання Україні 1 млн боєприпасів.

"Пріоритет номер один: амуніція, амуніція і ще раз амуніція. Друге - ППО та ракети до неї. Третє – озброєні дрони", - наголосив Рот.

При цьому він додав, що мова повинна також йти і про далекобійні ракети.

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