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Європа зараз має купувати все необхідне у світі, щоб забезпечити українських військових, - глава закордонного комітету Бундестагу Рот

рот

Європа припустилася кількох помилок, сфокусувавшись виключно на спроможностях власної оборонної індустрії, тому зараз важливо купувати все необхідне у світі, щоб забезпечити перемогу України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив голова комітету із закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот під час візиту до Києва.

Як зауважив Рот, світ має зупинити російський імперіалізм, оскільки у разі поразки України - війна продовжиться на території Європи.

За словами голови комітету із закордонних справ Бундестагу, Європа зробила "пару помилок", сфокусувавшись виключно на спроможностях власної оборонної індустрії, у зв'язку з чим наразі важливо купувати все необхідне у світі, щоб забезпечити українських військових. Зокрема, він закликав такі великі європейські економіки, як Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, брати приклад з балтійських і північноєвропейських колег.

Також читайте: Росія може атакувати Німеччину, Путін повністю здатний на це, - голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерман

Також Рот розкритикував недотримання обіцянки щодо надання Україні 1 млн боєприпасів.

"Пріоритет номер один: амуніція, амуніція і ще раз амуніція. Друге - ППО та ракети до неї. Третє – озброєні дрони", - наголосив Рот.

При цьому він додав, що мова повинна також йти і про далекобійні ракети.

Також читайте: Бундестаг відхилив пропозицію про надання Україні крилатих ракет Taurus

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Топ коментарі
+7
Заяви європейських політиків тільки через 2-а роки починають відповідати реаліям сьогодення. Друзі чого ж ви 2-а роки кота за я@ця тягнули.
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24.02.2024 15:33
+6
що Ви дядьку 3,14здите.коли за 137 лярдів купляєте польських блокераторів України а не купляєте на цю суму потрібноїУкраїні зброї...???
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24.02.2024 15:45
+4
Де Таусрас? Де?
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24.02.2024 16:13
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Добрі дядечки!
Зробіть так, щоб наші воїни на передку не купували собі одяг, бронежилети, снаряди, ракети!
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24.02.2024 15:19 Відповісти
Заяви європейських політиків тільки через 2-а роки починають відповідати реаліям сьогодення. Друзі чого ж ви 2-а роки кота за я@ця тягнули.
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24.02.2024 15:33 Відповісти
Они на сша надеялись ,а там выборы на носу и проблемы в конгрессе с выделением военной помощи Украине .Вот и шевелиться начали
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24.02.2024 15:43 Відповісти
Люди просто не розуміли, не могли собі уявити в страшному сні, що на планеті Земля, в наш час, є Людожери, в такій кількості.
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24.02.2024 17:12 Відповісти
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн передала 50 нових автомобілів для потреб прокурорів та поліцейських у прифронтових регіонах України. Джерело:
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24.02.2024 15:39 Відповісти
І правильно зробила.
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24.02.2024 17:09 Відповісти
що Ви дядьку 3,14здите.коли за 137 лярдів купляєте польських блокераторів України а не купляєте на цю суму потрібноїУкраїні зброї...???
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24.02.2024 15:45 Відповісти
можливо щось починають усвідомлювати...
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24.02.2024 16:06 Відповісти
Всі все знають -- тільки на горшок не просяться
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24.02.2024 16:10 Відповісти
Де Таусрас? Де?
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24.02.2024 16:13 Відповісти
В Україні зараз в край необхіден асфальт - он зеленский перерахував 17 лярдів на будівництво шляхів. То дуже замало - не дайте проєкту зупинитись - бо 60% українців підтримують саме такий шлях їх *********** - миру в очах ху..йла ще ніхто не відміняв - у всьому винні Мінськи домовленності.
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24.02.2024 17:02 Відповісти
Взагалi то дороги теж треба вiдновлювати. Бо по ним якщо що i вiйськова технiка їздить, i паливо, i поранених возять.
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24.02.2024 17:05 Відповісти
Звичайно треба. І чим більше буде відбудовано шляхів, тим краще буде йти колонам рашистів - як і на початку війни. Ви просто золото. Нахрін ЗСУ зброя, аптечки, б/к, дрони, бпла. Хай увесь світ скидається на снаряди - наше головне - це підготувати шляхи для колон броні рашистів. Тай абхазька абізяна теж саме сказав - зброї мало - тому будемо, ай як шикарно, вбивати українців.
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24.02.2024 17:33 Відповісти
Ну от коли у трейлер з Абрамсом прилетить, бо застрягне у ямi, i ждуни наведуть, або коли не дай бог бiйця не встигнуть довезти до шпиталю, бо швидка влетить у яму на дорозi та загубить колеса, от тодi ви що будете розповiдати, пане порохоботе ? Чи вам на диванi те все до лампочки, головне накидувати i не зупинятись ?
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24.02.2024 17:57 Відповісти
Ну звісно - а яким ж шляхами вивозити вбитих та поранених ЗСУ - бо не вистачає снарядів шоб вбивати рашистів - звісно гарними, відремонтованими. Хоч один приклад наведіть де і коли застрягнув тягач з танками чи б/к. А ваш приклад по скорих - у мене товариш, котрого волонтери вивозили з херсонського напрямку, дві доби, поранений, при тому шо двох волонтеррів вбила , пролежав у автівці- не яма на шляху - рашистський снаряд їх вбив. Цеж основне питання для договорняку зеленского-патрушева у Омані - вбити яка мога більше патріотів та вивезти їх по гарним шляхам.
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24.02.2024 18:29 Відповісти
Я пишаюсь шо я порохобот, бо мій вибір це ось Людина -
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24.02.2024 18:46 Відповісти
А до гея жодних питань. Ну як то кажуть - рибак, рибака чує з далеку.
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24.02.2024 19:21 Відповісти
А це хто - https://twitter.com/nattie_gold/status/1432633401689968640 https://twitter.com/nattie_gold/status/1432633401689968640

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24.02.2024 19:28 Відповісти
А це хто - нарік - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70 https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70

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24.02.2024 19:34 Відповісти
А твій вибір ось цей латентний гей - https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981 https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981

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24.02.2024 18:48 Відповісти
Зiбрались, ********* про те, що треба видiляти допомогу. Пофоткались для рейтингу. I поїхали додому блокувати видiлення тої допомоги у парламентi, бо ж ***** нападе. Європейська дипломатiя. Круто.
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24.02.2024 17:03 Відповісти
Дайте вгадаю.. Вiд польских "партнерiв" нiхто мабуть не приїхав..
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24.02.2024 17:07 Відповісти
Шёл второй год войны....
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24.02.2024 17:19 Відповісти
Більше двох років декому знадобилося, аби усвідомити, що Європа таки помилилася... Почекаємо, які ж висновки зробить Європа.
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24.02.2024 19:47 Відповісти
 
 