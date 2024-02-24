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Велика Британія (5338) розвідка (3805) знищення (6565)

Втрати РФ в Україні за два роки війни перевищили сили, які були на початку вторгнення, - британська розвідка

знищення,т90

За два роки війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, яка була на початку вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Міноборони Британії у твіттері (X).

Як зазначає розвідка, на початку Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. Це приблизно 1300 танків, понад 5 тис. бойових машин піхоти і бронетранспортерів та щонайменше 100 тис. особового складу.

"За два роки конфлікту втрати РФ збігаються, а в багатьох випадках і перевершують ті, що становили її початкову силу. Підтверджені втрати Росії охоплюють понад 2700 танків і 5000 бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Убитими і пораненими росіяни, ймовірно, втратили близько 350 тис. людей особового складу", - йдеться у зведенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 409 010 осіб (+770 за добу), 340 літаків, 6534 танки, 9952 артсистеми, 12425 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

За даними розвідки, РФ компенсувала втрати шляхом мобілізації та збільшення виробництва.

"Російські сили в Україні зараз більші, ніж на початку війни. Тепер вони здатні продовжувати атаки вздовж лінії фронту і проводити стратегію виснаження українських сил", - зазначає міністерство.

Читайте також: Велика Британія запровадила проти РФ нові санкції до другої річниці вторгнення в Україну

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Топ коментарі
+5
Дуже втішені.
На інше можна не звертати уваги.
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24.02.2024 15:53
+4
Чим більше кацапні здохне, тим краще.
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24.02.2024 15:49
+4
Плюс 70 тисяч лугандонів і 50 тисяч зеків...
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24.02.2024 15:50
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Убитими і пораненими росіяни, ймовірно, втратили близько 350 тис. людей особового складу", - йдеться у зведенні. Джерело:

Это понимают все, кроме совсем тупых.
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24.02.2024 15:45 Відповісти
Плюс 70 тисяч лугандонів і 50 тисяч зеків...
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24.02.2024 15:50 Відповісти
Ні. 350 тисяч - це взагалі всіх.
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24.02.2024 15:51 Відповісти
Чвк обычно отдельно считают
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24.02.2024 15:54 Відповісти
Якби британці рахували окремо, напевно б про це сказали.
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24.02.2024 15:56 Відповісти
чвк не входят в состав армии, это недавно их заставили. А раньше их не считали, их впринципе не считали, сколько там сдохло в рядах чвк вообще неизвестно
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24.02.2024 20:28 Відповісти
Ніхто не рахував ні задохлених "новоросів", ні тим паче зеків. Як і зараз не рахують всяке Сомалі...
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24.02.2024 15:57 Відповісти
Ніхто не ділить солдатів ворога на якісь групи. Нікому це не цікаво. Вважають всіх, хто воює, спільною купою.
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24.02.2024 15:59 Відповісти
350тис гуляє московитською тєлєгою і це дані з мо рф.
але мо рф не рахує ні лугандонів ні чвк.
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24.02.2024 16:45 Відповісти
Це тобі шойгу сказав?
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24.02.2024 16:56 Відповісти
120 и 80
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24.02.2024 16:24 Відповісти
Да плевать правителям рашки на втраты!! Там другие подходы и понятия "мы за ценой не постоим"
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24.02.2024 19:00 Відповісти
Чим більше кацапні здохне, тим краще.
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24.02.2024 15:49 Відповісти
В тім то й справа. Орки зібрали все що було і в них не хватило сил, - довелось проводити мобілізацію.
Якби Україна своєчасно провела мобілізацію резерву то вони вряд чи ризикнули б лізти тими силами що в них тоді були...
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24.02.2024 15:49 Відповісти
Как учил меня дядя, полковник " если бы, да кабы, да не но, был бы я генералом давно". Увы, не стал
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24.02.2024 19:02 Відповісти
Дуже втішені.
На інше можна не звертати уваги.
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24.02.2024 15:53 Відповісти
Та не втрати!! утилізація!

Втрачаємо ми.

А оці цифврі - на мокшандії відправте, зламайте їм інет, телеканали. І оцю статистику в якості заставки поставте.
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24.02.2024 15:54 Відповісти
Да всім насрати на ці втрати. Типу вони не бачать по своїх населених пунктах, типу вони одне з одним не спілкуються, з тими хто воював. Вони ці втрати сприймають, як необхідність - вони ж воюють проти "режиму фашистів". Все вони знають і розуміють
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24.02.2024 18:11 Відповісти
Але зайвий раз по бошкам проїхатись можна.
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24.02.2024 18:35 Відповісти
Проблема в том что сейчас их больше
Мяса больше, а ракеты и снаряды им Иран с кндр исправно поставляют
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24.02.2024 15:55 Відповісти
Їх не більше - по людях приблизний паритет. Але в них майже безліміт БК.
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24.02.2024 16:09 Відповісти
Малось мабуть на увазі більше, ніж на початку
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24.02.2024 16:16 Відповісти
За два роки війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, яка була на початку вторгнення, але в нас немає інформації , чи не має в рашистів такої кількості особового складу,яка в два рази більша за вже втрачену кількість...((("Російські сили в Україні зараз більші, ніж на початку війни. Тепер вони здатні продовжувати атаки вздовж лінії фронту і проводити стратегію виснаження українських сил", - зазначає міністерство.
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24.02.2024 15:56 Відповісти
НЕ цікаво ! Скільки наших людей полягло..?
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24.02.2024 16:08 Відповісти
А ти не в курсі?
Береш населення свого села/міста, ділиш на кількість могил, що з'явились на Алеї Героїв твого села/міста, потім знак "=", потім населення України ділиш на "х".
Ну далі "х =" (арихметика для 6 класу).
Чи не вчився зовсім?
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24.02.2024 16:22 Відповісти
Ім втрати до самоі фені - для них головне ціль
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24.02.2024 16:17 Відповісти
вже зрозуміло, що заради цілі вони підуть на любі втрати
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24.02.2024 17:57 Відповісти
Кацапам по фіг. "За ценой нє пастаят". Там повна промивка мізків, як у німців в 40-х роках, наївно думати, що втрати їх pegbyznm. Питання треба ставити одне: - як і чим перемолоти цю навалу сарани, якнайшвидше з мінімальними втратами. Усе інше - не має значення.
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24.02.2024 20:16 Відповісти
*зупинять. Дурне перемикання клавіатури.
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24.02.2024 20:17 Відповісти
я это написал на полгода раньше британской разведки.
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25.02.2024 02:06 Відповісти
 
 