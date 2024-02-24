Втрати РФ в Україні за два роки війни перевищили сили, які були на початку вторгнення, - британська розвідка
За два роки війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, яка була на початку вторгнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Міноборони Британії у твіттері (X).
Як зазначає розвідка, на початку Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. Це приблизно 1300 танків, понад 5 тис. бойових машин піхоти і бронетранспортерів та щонайменше 100 тис. особового складу.
"За два роки конфлікту втрати РФ збігаються, а в багатьох випадках і перевершують ті, що становили її початкову силу. Підтверджені втрати Росії охоплюють понад 2700 танків і 5000 бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Убитими і пораненими росіяни, ймовірно, втратили близько 350 тис. людей особового складу", - йдеться у зведенні.
За даними розвідки, РФ компенсувала втрати шляхом мобілізації та збільшення виробництва.
"Російські сили в Україні зараз більші, ніж на початку війни. Тепер вони здатні продовжувати атаки вздовж лінії фронту і проводити стратегію виснаження українських сил", - зазначає міністерство.
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Это понимают все, кроме совсем тупых.
але мо рф не рахує ні лугандонів ні чвк.
Якби Україна своєчасно провела мобілізацію резерву то вони вряд чи ризикнули б лізти тими силами що в них тоді були...
На інше можна не звертати уваги.
Втрачаємо ми.
А оці цифврі - на мокшандії відправте, зламайте їм інет, телеканали. І оцю статистику в якості заставки поставте.
Мяса больше, а ракеты и снаряды им Иран с кндр исправно поставляют
Береш населення свого села/міста, ділиш на кількість могил, що з'явились на Алеї Героїв твого села/міста, потім знак "=", потім населення України ділиш на "х".
Ну далі "х =" (арихметика для 6 класу).
Чи не вчився зовсім?