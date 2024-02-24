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Джорджа Мелоні (109)

730 днів українці показують світу, що ніякої допомоги не вистачило б, якби не було людей, сповнених рішучості боротися, - Мелоні

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні

Українці протягом 730 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії нагадують світові, що означає вірити у свободу та власну націю.

Про це заявила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні під час заходів у Гостомелі з нагоди другої річниці російського вторгнення, де у цей день зібралися західні лідери, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Мелоні зазначила, що аеропорт Гостомель - це місце, де була написала перша сторінка боротьби України за вільне майбутнє.

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"Відтоді минуло вже 730 днів, і протягом цих 730 днів українці нагадують нам, що значить вірити у свободу та власну націю… 730 днів українці показують всьому світові, що ніякої допомоги не вистачило б, якби не було людей, сповнених рішучості боротися", - підкреслила Мелоні.

Вона додала, що західні лідери зібралися сьогодні в Гостомелі, щоб сказати "Дякую" всім чоловікам та жінкам, які два роки тому не втекли, а почали боротися за себе, за свої сім’ї, за те, що для них є найдорожчим.

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"Європа, Захід тут, щоб віддати шану любові, адже насправді захисники України захистили те, що вони люблять, і захистили нас. І ми маємо сказати, що це земля, яку ми теж маємо захищати", - наголосила глава італійського уряду.

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Топ коментарі
+9
Тітко, ніяких людей не вистачить, якщо у них зброї немає.
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24.02.2024 16:32
+9
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24.02.2024 16:34
+8
Дякуємо пані Мелоні ,але керівництво України попереджали ще за місяць що буде висадка російського десанту в Гостомелі ,але влада не тільки не посилила оборону а навіть забрала бригаду нац. гвардії і навіть не хватило клепки щоб забрати "Мрію" з Гостомеля.
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24.02.2024 16:39
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Тітко, ніяких людей не вистачить, якщо у них зброї немає.
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24.02.2024 16:32 Відповісти
Ніякої зброї не вистачить, якщо розуму нема.
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24.02.2024 16:48 Відповісти
Розум є, заліза - обмаль.
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24.02.2024 16:57 Відповісти
Тітко це твоя ватна мамка, а прем'єрка Італії Джорджія Мелоні сеньйора.
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24.02.2024 16:52 Відповісти
Набридли оці пафосні речі від високопосадовців.
Якщо зброї немає, до дупи крутизна.
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24.02.2024 16:55 Відповісти
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24.02.2024 16:33 Відповісти
Чеченці воювали ще крутіше, але їх тупо закидали м'ясом і залізом, та вдарили у спину зрадниками-кадирками.
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24.02.2024 16:54 Відповісти
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24.02.2024 16:34 Відповісти
а тому що Козацького Роду - і були , а не стали...- але кацапо-рабам цього не усвідомити )
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24.02.2024 16:40 Відповісти
Ну, таке! Не варто постити фейки. Це з книги такого собі "рускава" Гєрмана Садулаєва (рускій же ж?!). Там "рускіє", а не "украінци". Та й )(*й з ними, вони завжди ліпили себе хєроямі, хоча є грабіжниками і розбійниками.
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24.02.2024 16:42 Відповісти
Яку владу обирали 73% відсотки, тих хто голосував на дільницях, таку й зброю іотримали! Хотьпаржом … Акакаяразніца …
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24.02.2024 16:35 Відповісти
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24.02.2024 16:38 Відповісти
Дякуємо пані Мелоні ,але керівництво України попереджали ще за місяць що буде висадка російського десанту в Гостомелі ,але влада не тільки не посилила оборону а навіть забрала бригаду нац. гвардії і навіть не хватило клепки щоб забрати "Мрію" з Гостомеля.
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24.02.2024 16:39 Відповісти
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24.02.2024 16:44 Відповісти
Хоч хтось це розуміє!!! Молодець!!!!
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24.02.2024 16:44 Відповісти
якщо чесно то я дивлюсь на "храм воруж блабла вна" на парашке - "НАДО было жертв"

то есть, ... ну скажем так, чего Лапин кричит - "мало дают шоб мы телами защищали"... = вот и поэтому.
может ошибаюсь., как говорит Соскин, его уже 2 мес не слушаю, зае.... уже просто., но так, логично же?
просто, если можно, то СКАЖИ - ДАЕМ ТО ЧТО ПРОСИТЕ МИНУС ЕРМАК, или - даем мало, но сосите бубочку., ой, путинка на палочке.
Байдену это зачем? шоб Ермак проср... и сказал - НЕТ - киздуем тремя ударами, ("контр, как там, в три точки атаки то")
жертвоприношение. я говорил сразу. это вот, как было в ВТЦ, ну и пошло теперь покрепце в "папуасских стра.нах".
а как иначе то?
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24.02.2024 16:45 Відповісти
Мелоні молодець, як тільки її пішовший на концерт кобзона берлусконі питався по всякому відмовити від допомоги Україні , вона відстояла тиск і дуже посварилася з цим любителем путлєра, це сталося одразу після її призначення прим"єр міністром!!! Я правду кажучи теж помилився до неї, бо думав раз вона під берлусконі це пісец, а не допомога!!!
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24.02.2024 16:48 Відповісти
Гланое не давать много оружия, а то ещё ***** проиграет.
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24.02.2024 17:22 Відповісти
І за ці два роки ЄС так і не зрозумів, що це не тільки війна України проти росії.
Якщо Україна програє, то вони будуть наступними.
І замість всебічної підтримки, переозброєння, дієвих санкцій, тільки занепокоєння і дозована підтримка.
За США узагалі мовчу, просто деградація , у фільмах вони найкращі, а в реальності безхребетні бюрократи🤦🤦🤦
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24.02.2024 19:06 Відповісти
 
 