730 днів українці показують світу, що ніякої допомоги не вистачило б, якби не було людей, сповнених рішучості боротися, - Мелоні
Українці протягом 730 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії нагадують світові, що означає вірити у свободу та власну націю.
Про це заявила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні під час заходів у Гостомелі з нагоди другої річниці російського вторгнення, де у цей день зібралися західні лідери, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Мелоні зазначила, що аеропорт Гостомель - це місце, де була написала перша сторінка боротьби України за вільне майбутнє.
"Відтоді минуло вже 730 днів, і протягом цих 730 днів українці нагадують нам, що значить вірити у свободу та власну націю… 730 днів українці показують всьому світові, що ніякої допомоги не вистачило б, якби не було людей, сповнених рішучості боротися", - підкреслила Мелоні.
Вона додала, що західні лідери зібралися сьогодні в Гостомелі, щоб сказати "Дякую" всім чоловікам та жінкам, які два роки тому не втекли, а почали боротися за себе, за свої сім’ї, за те, що для них є найдорожчим.
"Європа, Захід тут, щоб віддати шану любові, адже насправді захисники України захистили те, що вони люблять, і захистили нас. І ми маємо сказати, що це земля, яку ми теж маємо захищати", - наголосила глава італійського уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо зброї немає, до дупи крутизна.
то есть, ... ну скажем так, чего Лапин кричит - "мало дают шоб мы телами защищали"... = вот и поэтому.
может ошибаюсь., как говорит Соскин, его уже 2 мес не слушаю, зае.... уже просто., но так, логично же?
просто, если можно, то СКАЖИ - ДАЕМ ТО ЧТО ПРОСИТЕ МИНУС ЕРМАК, или - даем мало, но сосите бубочку., ой, путинка на палочке.
Байдену это зачем? шоб Ермак проср... и сказал - НЕТ - киздуем тремя ударами, ("контр, как там, в три точки атаки то")
жертвоприношение. я говорил сразу. это вот, как было в ВТЦ, ну и пошло теперь покрепце в "папуасских стра.нах".
а как иначе то?
Якщо Україна програє, то вони будуть наступними.
І замість всебічної підтримки, переозброєння, дієвих санкцій, тільки занепокоєння і дозована підтримка.
За США узагалі мовчу, просто деградація , у фільмах вони найкращі, а в реальності безхребетні бюрократи🤦🤦🤦