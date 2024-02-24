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релігія (383) священник (155)

За останні два роки російські війська вбили 30 українських священнослужителів і 26 ув’язнили, - заява голови IRFBA Рехака

церква,чернігівщина,лукашівка,руїни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти вбили 30 українських священнослужителів і 26 ув’язнили, крім того знищили або пошкодили понад 600 релігійних об’єктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Інституту релігійної свободи, про це йдеться в заяві голови Міжнародного альянсу свободи віросповідання та переконань (IRFBA) Роберта Рехака з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, яку він зробив 24 лютого 2024 року.

Зокрема, у заяві зазначається, що "це вторгнення не тільки погіршило і без того жахливу ситуацію з правами людини, особливо щодо свободи релігії та віросповідання на тимчасово окупованих українських територіях, але й убило релігійних лідерів та прихильників різних конфесій".

Згідно з даними, наведеними у заяві, "за останні два роки російські війська вбили тридцять українських священнослужителів і двадцять шість взяли в полон/ув'язнили" та знищили або пошкодили понад 600 релігійних об’єктів.

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Крім того, в заяві голови IRFBA наголошено про безсумнівну причетність Московського Патріархату, який часто називають Російською Православною Церквою, та її лідера Кирила Гундяєва "до спроб легітимізувати російську агресію та підірвати суверенітет України".

В заяві також зазначено, що Росія пригнічує свободу віросповідання на тимчасово окупованих територіях і метою окупаційної влади є примус релігійних громад і лідерів до співпраці з російським режимом або покарання незгодних з цим релігійних діячів.

Рехак заявляє, що "міжнародна спільнота має бути солідарною з Україною, усуваючи багатогранні наслідки російської агресії та притягаючи Російську Федерацію до відповідальності за грубі порушення міжнародного права, включно зі злочинами проти людяності та військовими злочинами".

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Топ коментарі
+3
Шановно Церква коли путін буде преданий анафемі ?
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24.02.2024 17:14
+3
Що з Лаврою? Порами їхніми гебнявими?

Що з українськими храмами, які московити після 17 року загарбали?

Якесь знову відволікання зеленими шахраями..
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24.02.2024 18:03
+3
*попами* гебнявими
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24.02.2024 18:04
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Шановно Церква коли путін буде преданий анафемі ?
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24.02.2024 17:14 Відповісти
Воно йому до сраки. Треба забороняти фсбешний пархат і всіх попів під зад копняком в рашку. Але для зе то сваї люді, в лаврі мабуть до цих пір сидять.
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24.02.2024 18:01 Відповісти
А ми вже другий рік думаємо що робити з кацапським патріархатом.
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24.02.2024 17:21 Відповісти
Нехай відправлять це Папі
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24.02.2024 17:23 Відповісти
дивлюсь я на скарги і бобУ пожалуюсь - чому там Патрушев ще не ..... "літає"?

може тому що западло в "храмах" оголосити "анафему" Патрушеву?

або може тому що їх "бох" якраз в "храмі" ВСРФ - там відкрили, я казав шо "будуть жертви"?

ну, або тому шо попи просто бабло косять.неважно які, але бабло це ....
і це правда, хоч що дураки будуть казати - попам = бабло, а дуракам = давай денги, денги давай.

Нема ніякої анафеми "анафеми" Патрушеву? ну так ясно що попи знають шо їх "анафеми" "до спини" агресорам.
просто смішно з крикунів типу - "********** боше" і "помоши боше"(чит. Ст. заповіт), так що той "боше" = якраз підтримує русню, вірунівський той(ватніківський він теж) боше - просто хоче жертв, що й вірунам мало б бути очевидно.
але тут така штука, що тут як електорат - "заЗе", тобто "бошароса"
хочуть більше(жертв). або як інакше це пояснити? дебілізм. а слово "ідіот" то не тут треба запримінювати , а до мудрого трампівського наріду. хоча там зворотнє - якраз агресивно йдуть і підтримують свою бубочку чубатеньку.
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24.02.2024 17:24 Відповісти
а шо там Папа Римський? і далі з гундяєм буде в десна цілуватись?
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24.02.2024 17:25 Відповісти
Єпіфанія шось не чути ..благоденствуєт видно
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24.02.2024 17:45 Відповісти
А зебабуїн сциться навіть заборонити московський фсбешний пархат.
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24.02.2024 17:56 Відповісти
Пані Ольга,а як ви уявляєте собі оце-"сциться",і "не сциться"?Церква відокремлена від держави і по Конституції кожен українець має право на своє віросповідання.З Конституцією,як-знову "сциться"?Жиденя не "зісцялося" коли зняло Залужного-а це серйозний крок.І попробуйте знайти вірну відповідь-скільки процентів електорату втратив конкурент на виборах-коли в 2018,в канун виборів,оголосив про Томос?Це затьмарило і пенсійний стаж,і пенсіну реформу,і ціни,буцім через МВФ, на комунальні послуги...
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24.02.2024 22:32 Відповісти
Воно то так, але московська церква то тільки завіса, а насправді вороже фсбешне кубло, яке все винюхує та ще й прихожан настроює проти України, за росію. Москоське кубло треба було розігнати рівно 25 лютого 22року і ні днем пізніше, бо рашка вже не сусід, а окупант. От і ваш приклад: Залужний бачте йому заважав аж до жидкого поносу, а фсб під носом зовсім не заважає, нічого вам не муляє? То "сваї люді", чи не так?
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24.02.2024 23:04 Відповісти
Що з Лаврою? Порами їхніми гебнявими?

Що з українськими храмами, які московити після 17 року загарбали?

Якесь знову відволікання зеленими шахраями..
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24.02.2024 18:03 Відповісти
*попами* гебнявими
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24.02.2024 18:04 Відповісти
А у Стефанчука з Корнієнком у ВРУ, так і «заглохли» дії щодо виведення агентів фсб, у рясах масковськага паханату, з України!!
Невже таки завербовані, щоб так, у наглу перед ПАМЯТЮ убитих Українців, саботувати впродовж 2 років просте рішення!! Чемодан вокзал московія…
Табори ГУЛАГУ совдепії, їм совість не крають…
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24.02.2024 18:26 Відповісти
Валовий,ваше провокативне питаня вимагає відповіді.Тільки ви спочатку скажіть-скільки загиблих українців-московського патріархату?Чи вони для вас,як для Фаріон "Азов",не українці і не мають право на пам*ять?І тут рішення-не таке й просте...
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24.02.2024 22:36 Відповісти
А чого це ви тут змішуєте українців з попами в гебнявих погонах під рясами? Щось ви підозріло захищаєте явних московських попів-агентів. Може ви теж з них?
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24.02.2024 23:11 Відповісти
Он, як сруськай мірам під рясою ФСБ, засмерділо у мережі!
Видно, щі з репою, забродили в орків, від правди Українських питань!
Смерть московським окупантам та їх агентам в Україні!!
Слава Захисникам України!! Україна переможе, тримаймося
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25.02.2024 00:11 Відповісти
У Криму двоє лисих хамів Кацапових, які били відвідувачів, виявилися військовими на службі. Випили і відсвяткували 23 лютого в кафе. Вони конфліктували з людьми в кафе, їм щось не подобалося, і вони викликали підкріплення з підрозділу «Ведмеді». Озброєні чоловіки в масках увірвалися на балкон закладу, де люди спілкувалися та курили, і почали їх бити. Ось такий "руський мир".
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25.02.2024 12:14 Відповісти
 
 