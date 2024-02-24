За останні два роки російські війська вбили 30 українських священнослужителів і 26 ув’язнили, - заява голови IRFBA Рехака

Від початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти вбили 30 українських священнослужителів і 26 ув’язнили, крім того знищили або пошкодили понад 600 релігійних об’єктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Інституту релігійної свободи, про це йдеться в заяві голови Міжнародного альянсу свободи віросповідання та переконань (IRFBA) Роберта Рехака з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, яку він зробив 24 лютого 2024 року.

Зокрема, у заяві зазначається, що "це вторгнення не тільки погіршило і без того жахливу ситуацію з правами людини, особливо щодо свободи релігії та віросповідання на тимчасово окупованих українських територіях, але й убило релігійних лідерів та прихильників різних конфесій".

Згідно з даними, наведеними у заяві, "за останні два роки російські війська вбили тридцять українських священнослужителів і двадцять шість взяли в полон/ув'язнили" та знищили або пошкодили понад 600 релігійних об’єктів.

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Крім того, в заяві голови IRFBA наголошено про безсумнівну причетність Московського Патріархату, який часто називають Російською Православною Церквою, та її лідера Кирила Гундяєва "до спроб легітимізувати російську агресію та підірвати суверенітет України".

В заяві також зазначено, що Росія пригнічує свободу віросповідання на тимчасово окупованих територіях і метою окупаційної влади є примус релігійних громад і лідерів до співпраці з російським режимом або покарання незгодних з цим релігійних діячів.

Рехак заявляє, що "міжнародна спільнота має бути солідарною з Україною, усуваючи багатогранні наслідки російської агресії та притягаючи Російську Федерацію до відповідальності за грубі порушення міжнародного права, включно зі злочинами проти людяності та військовими злочинами".

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