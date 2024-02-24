За останні два роки російські війська вбили 30 українських священнослужителів і 26 ув’язнили, - заява голови IRFBA Рехака
Від початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти вбили 30 українських священнослужителів і 26 ув’язнили, крім того знищили або пошкодили понад 600 релігійних об’єктів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Інституту релігійної свободи, про це йдеться в заяві голови Міжнародного альянсу свободи віросповідання та переконань (IRFBA) Роберта Рехака з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, яку він зробив 24 лютого 2024 року.
Зокрема, у заяві зазначається, що "це вторгнення не тільки погіршило і без того жахливу ситуацію з правами людини, особливо щодо свободи релігії та віросповідання на тимчасово окупованих українських територіях, але й убило релігійних лідерів та прихильників різних конфесій".
Згідно з даними, наведеними у заяві, "за останні два роки російські війська вбили тридцять українських священнослужителів і двадцять шість взяли в полон/ув'язнили" та знищили або пошкодили понад 600 релігійних об’єктів.
Крім того, в заяві голови IRFBA наголошено про безсумнівну причетність Московського Патріархату, який часто називають Російською Православною Церквою, та її лідера Кирила Гундяєва "до спроб легітимізувати російську агресію та підірвати суверенітет України".
В заяві також зазначено, що Росія пригнічує свободу віросповідання на тимчасово окупованих територіях і метою окупаційної влади є примус релігійних громад і лідерів до співпраці з російським режимом або покарання незгодних з цим релігійних діячів.
Рехак заявляє, що "міжнародна спільнота має бути солідарною з Україною, усуваючи багатогранні наслідки російської агресії та притягаючи Російську Федерацію до відповідальності за грубі порушення міжнародного права, включно зі злочинами проти людяності та військовими злочинами".
Будь ласка, зачекайте...
може тому що западло в "храмах" оголосити "анафему" Патрушеву?
або може тому що їх "бох" якраз в "храмі" ВСРФ - там відкрили, я казав шо "будуть жертви"?
ну, або тому шо попи просто бабло косять.неважно які, але бабло це ....
і це правда, хоч що дураки будуть казати - попам = бабло, а дуракам = давай денги, денги давай.
Нема ніякої анафеми "анафеми" Патрушеву? ну так ясно що попи знають шо їх "анафеми" "до спини" агресорам.
просто смішно з крикунів типу - "********** боше" і "помоши боше"(чит. Ст. заповіт), так що той "боше" = якраз підтримує русню, вірунівський той(ватніківський він теж) боше - просто хоче жертв, що й вірунам мало б бути очевидно.
але тут така штука, що тут як електорат - "заЗе", тобто "бошароса"
хочуть більше(жертв). або як інакше це пояснити? дебілізм. а слово "ідіот" то не тут треба запримінювати , а до мудрого трампівського наріду. хоча там зворотнє - якраз агресивно йдуть і підтримують свою бубочку чубатеньку.
Що з українськими храмами, які московити після 17 року загарбали?
Якесь знову відволікання зеленими шахраями..
Невже таки завербовані, щоб так, у наглу перед ПАМЯТЮ убитих Українців, саботувати впродовж 2 років просте рішення!! Чемодан вокзал московія…
Табори ГУЛАГУ совдепії, їм совість не крають…
Видно, щі з репою, забродили в орків, від правди Українських питань!
Смерть московським окупантам та їх агентам в Україні!!
Слава Захисникам України!! Україна переможе, тримаймося