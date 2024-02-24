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бізнес (1904) ДБР (3303) Мазепа Ігор (37)

Мазепа: Тиск на бізнес триває - ДБР вилучило печатки, електронні ключі, ліцензії компаній, які не мають жодного відношення до справи

Бізнесмен Ігор Мазепа

Тиск на бізнес інвестиційної компанії Concorde Capital триває.

Про це повідомив у фейсбуці засновник компанії Concorde Capital бізнесмен Ігор Мазепа, передає Цензор.НЕТ.

"В результаті протиправних дій слідчої групи ДБР та Офісу генерального прокурора у "справі Мазепи" заблоковано діяльність багатьох підприємств, котрі не мають стосунку до операцій з так званою землею дамби.

Зокрема, в ході обшуків в офісі Concorde Capital 18 січня 2023 року було вилучено корпоративну документацію, печатки, електронні ключі, ліцензії та ін., багатьох компаній, в т.ч. ТОВ "Конкорд Консалтинг", ТОВ "Конкорд Факторинг", ТОВ "Сонячне Ремесло", особисті документи, телефони, ноутбуки працівників компанії та партнерів, які просто знаходились в офісі на момент обшуку та не мають жодного відношення до справи.

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Таким чином суттєво ускладнено та зупинено деякі напрями діяльності підприємств, до яких у правоохоронців нема жодних офіційних претензій. Блокування цих підприємств у такий протиправний спосіб загрожує збитками і компанії, і державі.

У відповідь на звернення з вимогою про повернення майна слідчі безпідставно відповідають відмовою.

Нагадую, всі обшуки у справі Мазепи в офісі Concorde Capital 18 січня 2024 року відбулися без необхідної ухвали слідчого судді, а з мотивів слідчих про "невідкладність та необхідність збереження доказів" попри те, що слідство триває вже десять років.

Ці протиправні дії здійснюються попри рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо економічної безпеки та стабільності у період воєнного стану, котре введено в дію Указом Президента від 23 січня 2024 року № 21/2024.

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Здійснюються попри прохання Президента України, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті, а також попре публічну обіцянку генерального прокурора Костіна під час його прес-конференції від 22 лютого цього року", - заявив Мазепа.

Бізнесмен Ігор Мазепа про тиск на його бізнес
Бізнесмен Ігор Мазепа про тиск на його бізнес

Справа Ігоря Мазепи

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.

Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.

20 січня взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень Юрія Мазепу, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи.

23 січня апеляційний суд зменшив Ігорю Мазепі розмір застави із 349 млн гривень до 21 млн і бізнесмен вийшов з-під варти.

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Топ коментарі
+10
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24.02.2024 17:40
+9
зеленський з його офісом чомусь впевнили самих себе, що прикриваючись війною, можуть чинити і з суспільсьвом і з бізнесом по бєспрєдєлу, а от суспільство та бізнес, як частина суспільства, чомусь мають весь цей бєспрєдєл безкінечно терпіти... колись так само хибно думав Чаушеску, у якого за декілька днів до його розстрілу рейтинг був щось біля 90%...
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24.02.2024 17:35
+2
мову вчи чепушило
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24.02.2024 17:33
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а як можна вилучити електронні ключі ?
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24.02.2024 17:21 Відповісти
By ransomware😁
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24.02.2024 17:25 Відповісти
То флешки. Для клієнт банку. На два підписи - електронні платіжки, в норм компаніях, перша особа та главбух підписують, застосувавши флешки- електронні ключі.
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24.02.2024 17:39 Відповісти
і таких флешок може бути 836 мільйонів, або в хмару загнати.

як вилучити 836 мільйонів флешок ?
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24.02.2024 18:13 Відповісти
Та ні. Не може.
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24.02.2024 18:34 Відповісти
от з ким, а з Вами спорити не дуду, бо поважаю. Цілком можливо, шо я в цьому питанні не зовсім шарю
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24.02.2024 18:37 Відповісти
Можна обійтись Smart ID…
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24.02.2024 19:40 Відповісти
перші два слова я зрозумів
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24.02.2024 19:45 Відповісти
...

З 7 листопада 2018 року, відповідно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text Закону №2155 , ЕЦП змінили на КЕП (кваліфікований цифровий підпис). Кваліфікований цифровий підпис - це удосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису.
...
Зберігання :
КЕП раніше генерували на звичайних носіях, проте відтепер необхідно зберігати електронний підпис на захищених носіях.
...
Токен - це USB-флешка, яка безпечно зберігає електронні ключі та інформацію про власника. Тобто токен надійно зберігає інформацію про власника електронного підпису та ключів.

Особливості токена:

надійність щодо невилучення особлистого ключа КЕП;

всередині токена здійснюється генерація ключа та всі операції з ним;

ключ знаходиться у єдиному носії та екземплярі, тому його копіювання неможливе;

носій захищений паролем доступу;

під час підписання, документ передається в токен, де всередині нього відбувається обчислення КЕП;

кількість спроб на підбір паролю обмежена - всього 7 разів. Після невдалих спроб токен блокується. Це забезпечує захист від несанкціонованого використання у випадку втрати токена.
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24.02.2024 17:50 Відповісти
та нічого не змінили... без будь-якого кепу нині можна підписувати ключами, яку зберігаються на диску компа/ноута...
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24.02.2024 18:11 Відповісти
вилучивши компютерний диск
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24.02.2024 18:09 Відповісти
ключ можна записати на 836 мільйонів флешок
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24.02.2024 18:11 Відповісти
Клістронів не знайшли то позабирали все, що під руки попалось.
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24.02.2024 20:36 Відповісти
Investment company with this face? God help Ukraine...
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24.02.2024 17:27 Відповісти
Живой пример из книги Cesare Lombrozo 😀
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24.02.2024 18:49 Відповісти
Якби він перейменував ТОВ "Сонячне Ремесло" ТОВ "Сан Трейд", все було б зовсім інакше.
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24.02.2024 17:29 Відповісти
мову вчи чепушило
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24.02.2024 17:33 Відповісти
ти вже вглотнув
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24.02.2024 17:37 Відповісти
мазепа звичайний перекуп. нічого не виробляє, на інвестує ні в виробництво, ні в персонал...закунчились зв8язки і потонув... щасти йому на дні...
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24.02.2024 17:32 Відповісти
Давайте без "оружия пролетариата", Гоша!
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24.02.2024 18:42 Відповісти
вчить мову зіновій та уникайте долі каменського зіновія.... вертайтесь на батьківщину та коментуйте....ні? а в ізгаль в цахвал теж ні?ну тоді заткни пельку
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24.02.2024 19:45 Відповісти
Гоша, Гоша... Мова - "2". Історія - "2". "Ізгаль" - "2". "Цахвал" - "2". "Заткни пельку" - "5"!
По-дружньому: не ламайте насиджений диван під час коментарів.
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24.02.2024 22:21 Відповісти
зеленський з його офісом чомусь впевнили самих себе, що прикриваючись війною, можуть чинити і з суспільсьвом і з бізнесом по бєспрєдєлу, а от суспільство та бізнес, як частина суспільства, чомусь мають весь цей бєспрєдєл безкінечно терпіти... колись так само хибно думав Чаушеску, у якого за декілька днів до його розстрілу рейтинг був щось біля 90%...
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24.02.2024 17:35 Відповісти
Ок..його ж з дружиною розстріляли)) натякаєте на зелену подружню пару?
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24.02.2024 17:43 Відповісти
Початок...
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24.02.2024 17:40 Відповісти
Сподіваємося незабаром побачити далекоглядну дівчину із плакатом "Зеленського - під суд!". І 73% її підтримають!
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24.02.2024 18:51 Відповісти
Хто би як не ставився до Стерненка але він тоді широко висвітлював цю справу і юридично допомагав дівчині та її батькам. Він тоді вже не соромлячись казав, що це тхне узурпацією як в Рашці... Це зараз він став лайтовим сраколизом, зрозуміло чому...
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25.02.2024 07:39 Відповісти
кучмівський неофеодалізм ще ніхто не відміняв..(
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24.02.2024 17:52 Відповісти
Схоже, Мазепі з його обличчям ліца ввечері у любому генделику бухло безкоштовно продадуть.
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24.02.2024 17:57 Відповісти
Відкрийте "лічіко", Скела!
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24.02.2024 18:54 Відповісти
Татаров, і на Майданівців, заводив справи!! Йому не звикати…
Попереду у нього, доля Бакая з ДУС, часів Кучми… Піскун може поділитися власними фактами..
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24.02.2024 18:14 Відповісти
Гетьманців і Ко працюють над поповненням «бюджету»
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24.02.2024 18:23 Відповісти
ДБР працює не попри прохання Херпіду, а за вимогою. І заодно поповнюють власний пенсійний фонд. В екзилі потрібно за щось жити. І Мазепа в кінці кінців викупить майно.
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24.02.2024 19:08 Відповісти
Зато не убили
Как Навального
Бубочка велел сжечь родовое поместье
И на этом успокоился
А ,не дай бог, Мазепа станет поддерживать Порошенко
Тогда ему точно кранты
А вот Бубочке - респект
Такую крутую мафиозную структуру выстроил
Аль Капоне буквально!
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24.02.2024 22:02 Відповісти
Там тепер а ні до Київського моря, а ні до каналу не дістатися.... Але чому НАВІ не чіпають? Не думаю, що співпадіння(
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25.02.2024 00:02 Відповісти
довление на бизенес. палитические рипресси. караул ааааа
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25.02.2024 02:03 Відповісти
 
 