Мазепа: Тиск на бізнес триває - ДБР вилучило печатки, електронні ключі, ліцензії компаній, які не мають жодного відношення до справи
Тиск на бізнес інвестиційної компанії Concorde Capital триває.
Про це повідомив у фейсбуці засновник компанії Concorde Capital бізнесмен Ігор Мазепа, передає Цензор.НЕТ.
"В результаті протиправних дій слідчої групи ДБР та Офісу генерального прокурора у "справі Мазепи" заблоковано діяльність багатьох підприємств, котрі не мають стосунку до операцій з так званою землею дамби.
Зокрема, в ході обшуків в офісі Concorde Capital 18 січня 2023 року було вилучено корпоративну документацію, печатки, електронні ключі, ліцензії та ін., багатьох компаній, в т.ч. ТОВ "Конкорд Консалтинг", ТОВ "Конкорд Факторинг", ТОВ "Сонячне Ремесло", особисті документи, телефони, ноутбуки працівників компанії та партнерів, які просто знаходились в офісі на момент обшуку та не мають жодного відношення до справи.
Таким чином суттєво ускладнено та зупинено деякі напрями діяльності підприємств, до яких у правоохоронців нема жодних офіційних претензій. Блокування цих підприємств у такий протиправний спосіб загрожує збитками і компанії, і державі.
У відповідь на звернення з вимогою про повернення майна слідчі безпідставно відповідають відмовою.
Нагадую, всі обшуки у справі Мазепи в офісі Concorde Capital 18 січня 2024 року відбулися без необхідної ухвали слідчого судді, а з мотивів слідчих про "невідкладність та необхідність збереження доказів" попри те, що слідство триває вже десять років.
Ці протиправні дії здійснюються попри рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо економічної безпеки та стабільності у період воєнного стану, котре введено в дію Указом Президента від 23 січня 2024 року № 21/2024.
Здійснюються попри прохання Президента України, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті, а також попре публічну обіцянку генерального прокурора Костіна під час його прес-конференції від 22 лютого цього року", - заявив Мазепа.
Справа Ігоря Мазепи
Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.
Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.
У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.
Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.
19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.
20 січня взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень Юрія Мазепу, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи.
23 січня апеляційний суд зменшив Ігорю Мазепі розмір застави із 349 млн гривень до 21 млн і бізнесмен вийшов з-під варти.
Будь ласка, зачекайте...
як вилучити 836 мільйонів флешок ?
З 7 листопада 2018 року, відповідно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text Закону №2155 , ЕЦП змінили на КЕП (кваліфікований цифровий підпис). Кваліфікований цифровий підпис - це удосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису.
...
Зберігання :
КЕП раніше генерували на звичайних носіях, проте відтепер необхідно зберігати електронний підпис на захищених носіях.
...
Токен - це USB-флешка, яка безпечно зберігає електронні ключі та інформацію про власника. Тобто токен надійно зберігає інформацію про власника електронного підпису та ключів.
Особливості токена:
надійність щодо невилучення особлистого ключа КЕП;
всередині токена здійснюється генерація ключа та всі операції з ним;
ключ знаходиться у єдиному носії та екземплярі, тому його копіювання неможливе;
носій захищений паролем доступу;
під час підписання, документ передається в токен, де всередині нього відбувається обчислення КЕП;
кількість спроб на підбір паролю обмежена - всього 7 разів. Після невдалих спроб токен блокується. Це забезпечує захист від несанкціонованого використання у випадку втрати токена.
По-дружньому: не ламайте насиджений диван під час коментарів.
Попереду у нього, доля Бакая з ДУС, часів Кучми… Піскун може поділитися власними фактами..
Как Навального
Бубочка велел сжечь родовое поместье
И на этом успокоился
А ,не дай бог, Мазепа станет поддерживать Порошенко
Тогда ему точно кранты
А вот Бубочке - респект
Такую крутую мафиозную структуру выстроил
Аль Капоне буквально!