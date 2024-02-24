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Кулеба: ЄС планує до кінця березня відправити в Україну майже 170 тисяч снарядів

Снаряди

Європейський Союз до кінця березня планує поставити в Україну майже 170 тисяч артилерійських снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками телефонної розмови з високим представником ЄС Жозепом Боррелем, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання", - зазначив очільник МЗС.

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Він поінформував, що під час сьогоднішньої розмови Боррель підтвердив повну солідарність ЄС із Україною.

"ЄС ухвалив історичні рішення щодо надання зброї Україні, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України в ЄС та підтримки Формули миру Президента Зеленського. Багато рішень ще попереду, і ми працюємо разом, щоб забезпечити їх швидке ухвалення", - наголосив Кулеба.

Дмитро Кулеба про поставки снарядів Україні від ЄС

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Топ коментарі
+7
Що таке майбутнє?
Це час, у якому абсолютно усього - ну просто завались!
)))
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24.02.2024 17:59
+4
ключове слово...ПЛАНУЄ
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24.02.2024 18:13
+3
Тіко біда: куди ми це все складатимемо???
)))
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24.02.2024 18:01
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Що таке майбутнє?
Це час, у якому абсолютно усього - ну просто завались!
)))
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24.02.2024 17:59 Відповісти
Тіко біда: куди ми це все складатимемо???
)))
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24.02.2024 18:01 Відповісти
На землі болотні. Через запуск.
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24.02.2024 18:06 Відповісти
Звісно ж, на голови окупантів.
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24.02.2024 19:37 Відповісти
Це добре , але цього мало.
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24.02.2024 18:05 Відповісти
ключове слово...ПЛАНУЄ
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24.02.2024 18:13 Відповісти
На 2 тижні вистачить? 🤔
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24.02.2024 18:07 Відповісти
Скоріше, на місяць в режимі економії. І це буде в 2 рази більше, ніж вистрілюють зараз
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24.02.2024 18:24 Відповісти
А де міліон?
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24.02.2024 18:08 Відповісти
Заїбав майбутній час... Може в керівництві держави пора поміняти філологів?
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24.02.2024 18:15 Відповісти
А де міліард дерев? Де міліон смартфонів Є-бабушка? Де податкова няня? Зелені під-ри де воно все?
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24.02.2024 18:21 Відповісти
Раніше обіцяли мільйон, а тепер лише 170 тис.
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24.02.2024 18:23 Відповісти
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24.02.2024 18:25 Відповісти
а китай кацапам уже 1,5 мільйона снарядів через кндр передав.отака зовнішня політика преЗЕдента.
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24.02.2024 18:48 Відповісти
Ну так якби і ф-16 мали бути на початку весни, ще тиждень ііііі 🤦🤦🤦
Коли ці 160 000 снарядів будуть доставлені, тоді і звітуйте.
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24.02.2024 18:59 Відповісти
кулеба....ти чмоня їдь в Польшу вирішуй проблему з зерном Варевського та Хомутинника .. а тут і без твоїх сопель обійдуться
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24.02.2024 19:29 Відповісти
Це нормально,що під час війни заради дешевого піару, ці бездарі молотять язиками... З зебільною порхатістю противнику і розвідка не потрібна...
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24.02.2024 19:32 Відповісти
Харьошій у вас план, таваріщь ЄеС. Но вот карєя дайот луччій
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24.02.2024 20:13 Відповісти
Після "виборів" путлера відправите снаряди.
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24.02.2024 22:55 Відповісти
норм. зради нема.
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25.02.2024 01:59 Відповісти
 
 