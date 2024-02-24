Кулеба: ЄС планує до кінця березня відправити в Україну майже 170 тисяч снарядів

Європейський Союз до кінця березня планує поставити в Україну майже 170 тисяч артилерійських снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками телефонної розмови з високим представником ЄС Жозепом Боррелем, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання", - зазначив очільник МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія виділить приблизно $310 млн для надання пакета боєприпасів Україні

Він поінформував, що під час сьогоднішньої розмови Боррель підтвердив повну солідарність ЄС із Україною.

"ЄС ухвалив історичні рішення щодо надання зброї Україні, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України в ЄС та підтримки Формули миру Президента Зеленського. Багато рішень ще попереду, і ми працюємо разом, щоб забезпечити їх швидке ухвалення", - наголосив Кулеба.