Ми досягли політичного рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС, - Зеленський

За результатами тристоронніх переговорів Президента України Володимира Зеленського, глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і Прем’єр-міністра Бельгії Александра де Кроо досягнуто політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства Української держави в Євросоюзі.

Про це глава Української держави заявив під час пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні (24 лютого – ред.) провели тристоронню зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і Прем‘єр-міністром Бельгії, країни, яка зараз головує в Євросоюзі, Александром де Кроо. Такий формат підкреслює наш пріоритет у відносинах із Європейським Союзом на цей рік. Маємо бути не менш активними у напрямі євроінтеграції України, ніж минулого року. Ми досягли політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства. І вже готові отримати переговорну рамку, а після цього розпочати переговори щодо вступу України в ЄС. Можемо зробити це під час головування Бельгії", – зазначив Президент.

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На переконання Зеленського, це буде не лише чітким свідченням, що об‘єднана Європа не піддається жодному путінському шантажу, але й свідченням того, що Європа визнає та поважає відданість українського народу європейським цінностям і солідарності. "Маємо разом вирішувати кожне із наявних у Європі суперечностей і маємо разом захищати нашу Європу від усіх форм російської агресії", – підкреслив глава Української держави.