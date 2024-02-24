Ми досягли політичного рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС, - Зеленський
За результатами тристоронніх переговорів Президента України Володимира Зеленського, глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і Прем’єр-міністра Бельгії Александра де Кроо досягнуто політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства Української держави в Євросоюзі.
Про це глава Української держави заявив під час пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні (24 лютого – ред.) провели тристоронню зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і Прем‘єр-міністром Бельгії, країни, яка зараз головує в Євросоюзі, Александром де Кроо. Такий формат підкреслює наш пріоритет у відносинах із Європейським Союзом на цей рік. Маємо бути не менш активними у напрямі євроінтеграції України, ніж минулого року. Ми досягли політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства. І вже готові отримати переговорну рамку, а після цього розпочати переговори щодо вступу України в ЄС. Можемо зробити це під час головування Бельгії", – зазначив Президент.
На переконання Зеленського, це буде не лише чітким свідченням, що об‘єднана Європа не піддається жодному путінському шантажу, але й свідченням того, що Європа визнає та поважає відданість українського народу європейським цінностям і солідарності. "Маємо разом вирішувати кожне із наявних у Європі суперечностей і маємо разом захищати нашу Європу від усіх форм російської агресії", – підкреслив глава Української держави.
Будь ласка, зачекайте...
✔ Саме його впертість та небажання ділитися хоч дещицею влади хоч на виборах, хоч у рамках коаліційного уряду забезпечує деструктив усередині українських еліт.
✔ Жадібність, корупційні скандали та кумівство забезпечують зниження підтримки України, тоді як РФ щодня системно нарощує військову міць.
✔ Саме безсистемність Зе у внутрішній політиці вже розбила суспільство воюючої країни на табори.
✔ Кадровий цирк гарантує управлінське відставання України від Росії. Ці ідіоти просто виходять та кажуть, що все добре і чекають на гроші та снаряди від партнерів. За фактом вони взагалі нічого не роблять - союзники, ЗСУ та народ все тягнуть самі.
І зараз головну загрозу для другої української республіки становить саме позиція Зеленського. Ідеальний путінський президент України - Зеленський сам дає главі Кремля аргументи та підстави йти далі.
PS! А може війна - це, дійсно, договорняк - щоб допомогти Росії знесилити Захід, витягнути з Європи всю зброю, а з США всі гроші? А потім - коли все закінчиться - і здати Україну, як і планувалося спочатку...
24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки, і рушили добровольцями до лав Збройних Сил України.
Завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу Державу.
Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії. Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги.
Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини.
Я вірю і точно знаю - ми переможемо!
Слава Україні!
https://t.me/Zaluzhnui/664 Валерій Залужний
але просто Аллах могла би вбити Патрушева?
ну так чому вона його не знищить?
вона не за Бобро?
дурачки молунчики. молуться блін. як же бл. ......ну, смішно.
варто б прослідкувати по всіх ресурсах, може щось готують.
хоча..... а **** тут готувати то?
дурному наріту і так добре.
До этого что-то вроде "Что будете делать". Грубо работают, сходу вычисляется, что бот.😁
Не інакше клован, що війну вже давно «в своїй голові» закінчив, в НАТО вступив…
Жалюгідне одоробло.
Сьогодні провели тристоронню зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і Прем'єр-міністром Бельгії, країни, яка зараз головує в Євросоюзі, Александром де Кроо. Такий формат підкреслює наш пріоритет у відносинах із Європейським Союзом на цей рік. Маємо бути не менш активними у напрямі євроінтеграції України, ніж минулого року. Ми досягли політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства. І вже готові отримати переговорну рамку, а після цього розпочати переговори щодо вступу України в ЄС. Можемо зробити це під час головування Бельгії...
Відклали через нечистоплотність ЗЄрмаків, котрі нахабно брешуть про боротьбу з корупцією. А насправді її очолюють.
ЗЕ меле щось про досягнення, коли це повний провал.
А тебе про що пронесло?
Чи ти і тебе так переклинило, що зараз будеш всі свої аккаунти світити?