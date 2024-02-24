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Зеленський (22448) членство в ЄС (1161)

Ми досягли політичного рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

За результатами тристоронніх переговорів Президента України Володимира Зеленського, глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і Прем’єр-міністра Бельгії Александра де Кроо досягнуто політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства Української держави в Євросоюзі.

Про це глава Української держави заявив під час пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні (24 лютого – ред.) провели тристоронню зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і Прем‘єр-міністром Бельгії, країни, яка зараз головує в Євросоюзі, Александром де Кроо. Такий формат підкреслює наш пріоритет у відносинах із Європейським Союзом на цей рік. Маємо бути не менш активними у напрямі євроінтеграції України, ніж минулого року. Ми досягли політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства. І вже готові отримати переговорну рамку, а після цього розпочати переговори щодо вступу України в ЄС. Можемо зробити це під час головування Бельгії", – зазначив Президент.

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На переконання Зеленського, це буде не лише чітким свідченням, що об‘єднана Європа не піддається жодному путінському шантажу, але й свідченням того, що Європа визнає та поважає відданість українського народу європейським цінностям і солідарності. "Маємо разом вирішувати кожне із наявних у Європі суперечностей і маємо разом захищати нашу Європу від усіх форм російської агресії", – підкреслив глава Української держави.

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Топ коментарі
+18
"Суворов не даром армию сберёг, которая потом принесла победу разгромив врага".
От ********* Суворова и всего этого коммента воняет лаптями и кислыми щами.
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24.02.2024 18:11
+17
Прем'єра! Скоро на всіх екранах країни.
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24.02.2024 18:13
+11
Будь ти проклят, злодюжний, продажний, сикливий брехливий виродку!
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24.02.2024 18:06
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Сторінка 2 з 2
✔ Без Зе в Конституції РФ не було б 4 нових регіонів.

✔ Саме його впертість та небажання ділитися хоч дещицею влади хоч на виборах, хоч у рамках коаліційного уряду забезпечує деструктив усередині українських еліт.

✔ Жадібність, корупційні скандали та кумівство забезпечують зниження підтримки України, тоді як РФ щодня системно нарощує військову міць.

✔ Саме безсистемність Зе у внутрішній політиці вже розбила суспільство воюючої країни на табори.

✔ Кадровий цирк гарантує управлінське відставання України від Росії. Ці ідіоти просто виходять та кажуть, що все добре і чекають на гроші та снаряди від партнерів. За фактом вони взагалі нічого не роблять - союзники, ЗСУ та народ все тягнуть самі.

І зараз головну загрозу для другої української республіки становить саме позиція Зеленського. Ідеальний путінський президент України - Зеленський сам дає главі Кремля аргументи та підстави йти далі.

PS! А може війна - це, дійсно, договорняк - щоб допомогти Росії знесилити Захід, витягнути з Європи всю зброю, а з США всі гроші? А потім - коли все закінчиться - і здати Україну, як і планувалося спочатку...
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24.02.2024 18:45 Відповісти
Він уже незнає що брехать, це с тої серії що міліард дерев ,і корупціонери уїхали.
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24.02.2024 18:54 Відповісти
Триває наш безкомпромісний і мужній супротив

24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки, і рушили добровольцями до лав Збройних Сил України.
Завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу Державу.
Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії. Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги.
Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини.
Я вірю і точно знаю - ми переможемо!
Слава Україні!

https://t.me/Zaluzhnui/664 Валерій Залужний
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24.02.2024 18:57 Відповісти
"молитись" це круто
але просто Аллах могла би вбити Патрушева?
ну так чому вона його не знищить?
вона не за Бобро?
дурачки молунчики. молуться блін. як же бл. ......ну, смішно.
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24.02.2024 19:08 Відповісти
Україна буде в НАТО та ЄС, але це зелене чучело до цього не буде мати ніякого відношення. Це буде досягнення ЗСУ і українського народу виключно!!!
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24.02.2024 19:02 Відповісти
Що там з БЕБ, Мурзилка?
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24.02.2024 19:05 Відповісти
По шляху ми ще розберемось - термосом і краденими картинами Порошенко. Та хай не видумуває з отима поїздками за кордон - там лячно та дуже небеспечно - ми хвилюємось - бо хто ж буде поставляти техніку та зброю до ЗСУ.
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24.02.2024 19:05 Відповісти
ууу, накотились сюди пара пітухів(я не за зе)
варто б прослідкувати по всіх ресурсах, може щось готують.
хоча..... а **** тут готувати то?
дурному наріту і так добре.
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24.02.2024 19:05 Відповісти
За результатами тристоронніх переговорів Президента України Володимира Зеленського, глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і Прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо досягнуто політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства Української держави в Євросоюзі.---------- Дуже Гарна Новина! Можете й далі блювати, хоч до Всрачки!,) Ви Нічого не змінете!, Слава Україні!,
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24.02.2024 19:12 Відповісти
Этот Петины расты тут уже который день приходит как на работу. Вчера у него был ник

До этого что-то вроде "Что будете делать". Грубо работают, сходу вычисляется, что бот.😁
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24.02.2024 19:19 Відповісти
Go f yourself asshole.
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24.02.2024 21:59 Відповісти
🤡
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24.02.2024 22:40 Відповісти
Нічого ти Володя не зробив, крім корупції найбільшого масштабу, мародерства та руйнації України і її економіки. Готуй валізи і потихеньку винось із кабінета свої портрети вишиті бісером. Вступати до ЕС і НАТО буде Україна під керівництвом дорослих дядьків, а не торгашів зерном та цигарками під дипломатичним прикриттям.
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24.02.2024 19:36 Відповісти
І хто це «політичне рішення» прийняв?
Не інакше клован, що війну вже давно «в своїй голові» закінчив, в НАТО вступив…
Жалюгідне одоробло.
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24.02.2024 19:38 Відповісти
тобто, до цього часу ніяких перемовин про вступ до єс ще не було, а тільки мають статися в якомусь майбутньому
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24.02.2024 20:08 Відповісти
чергові переговори про переговори, щодо початку переговорів
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24.02.2024 20:23 Відповісти
Класичний приклад беззмістовного словесного поносу:

Сьогодні провели тристоронню зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і Прем'єр-міністром Бельгії, країни, яка зараз головує в Євросоюзі, Александром де Кроо. Такий формат підкреслює наш пріоритет у відносинах із Європейським Союзом на цей рік. Маємо бути не менш активними у напрямі євроінтеграції України, ніж минулого року. Ми досягли політичного рішення про відкриття переговорів щодо членства. І вже готові отримати переговорну рамку, а після цього розпочати переговори щодо вступу України в ЄС. Можемо зробити це під час головування Бельгії...

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24.02.2024 20:13 Відповісти
Цигарки війшли , ВЛК легалізували та і ТЦК це демократічна інстітуція Володя с таким тягарем вас не пустять даже не мрій , буде як у Туретчини
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24.02.2024 20:14 Відповісти
Вот мені цікаво , а є ще у Європі країна , діпломати якої фарцуют цігарками . До речі Кулеба вже подав у відставку , це вам про Європу . Глава МЗС любої країни Європи, вже подав би у відставку .
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24.02.2024 20:34 Відповісти
Є ... І це ваша улюблена австрія...найкорумпованіша країна європи...доречі корупція є в багатьох країнах... Румунія венгрія греція італія це все про корупцію... Так що не треба ля ля розводити... Проблема не в тому що хтось хоче змахіувати наліво... Всі прагнуть заробити... Хєрово використовувать для цього службове становище як ця дипломатка з сигаретами... Водія посадять , а вона втекла... Доречі тачка була на Австрійських , віденських номерах...
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25.02.2024 00:58 Відповісти
насправді початок перемовин про вступ в ЕС відкладено керівництвом ЕС до літа 24-го року.
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24.02.2024 20:59 Відповісти
Так ці ж переговори ВІДКЛАДЕНІ. Що ЗЕ верзе??
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24.02.2024 21:16 Відповісти
Це не він каже а бутусов...а бутусов хєрні не говорить... Так що зливайся ботяра
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25.02.2024 00:59 Відповісти
Переговори мали початися цією весною, тепер їх відклали. Причеому через те, що буде головування Угорщини, то до літа 24-го, як мінімум.
Відклали через нечистоплотність ЗЄрмаків, котрі нахабно брешуть про боротьбу з корупцією. А насправді її очолюють.
ЗЕ меле щось про досягнення, коли це повний провал.

А тебе про що пронесло?
Чи ти і тебе так переклинило, що зараз будеш всі свої аккаунти світити?
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25.02.2024 01:08 Відповісти
Політичне рішення, про початок переговорів, про можливий вступ, у не визначений термін, на не визначених умовах. Це прорив дипломатії Зе-Кулєби(Єрмак рулить).
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24.02.2024 21:38 Відповісти
добре.
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25.02.2024 01:58 Відповісти
Зелений закомплексований довбойоб
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25.02.2024 11:29 Відповісти
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