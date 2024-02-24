Головреду Цензор.НЕТ Бутусову другий рік поспіль відмовляють в акредитації на пресконференцію Зеленського: "Значить знову будуть робити показуху"
Офіс Президента відмовив в акредитації на пресконференцію президента Володимира Зеленського головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Президент Зеленський знову злякався запрошувати мене на пресконференцію. Офіс знову не знайшов місця. Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз. Знову буде робити шоу, щоб відволікти увагу суспільства піаром від реальних проблем", - написав журналіст.
Нагадаємо, у 2023 році Бутусову також відмовили в акредитації на пресконференцію Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Проти безпеки. Проти укр. мови. Проти держави.
Тим більше поважати їх нема за що.
1. Фабрика давно заарештована. Як її продати. Бачила скріни наш свідок фабрики доказував кацапці, яка поруч з нею живе, що вона працює. Ідіот своїм ідіотизмом навіть кацапку задовбав.
2. Медвечука обрали при Зе. Люди , які входять в 73 % проголосували за путін ввєді, тобто за власне вбивство. Стерненко довів що він непорядна людина. А вбивство є вбивство. Його по голові мали погладити ? Такого в жодній країні не може бути. На рахунок фронту я би посперечалась. Власне вони і тормозили всі хороші починання. Були там такі проколомойські особи.
Де зараз Парасюк ?
Всі ці особи дрібно виглядають на фоні Порошенка, як би ви не намагались заперечити.
Завдяки їм в тому числі цілі поля перерили під могили.
Оце і є весь успіх , який вони здобули.
Добробати блін... проти армії.... бачили в Іловайську. Є вони зараз ?
А Ви мене спробуєте "завербувати" дуже припітивними гаслами від виборчого штабу Порошенко .
Для осіб не набагто розвінуйтіших за лохотрат фофана-коміка .
Не забувайте , я пом"ятаю виступ покійного й хворого тоді на рак Олександра Зінченко й я не сверджую заглядаючи на час , що з усіма його тезами погоджуюся ... Єдине , що й зара є абсолюною істиною . Порошенко не утутожнює в собі увесь патріотичний рух . Він є лише дрібним потоком в йому . Й не завжди послідовним . Українську мову просуває точно не один Порошенко . Так ж Ірина Фаріон в рази більше , хоч й постать дуже суперечлива . Але мова її бездоганна . Я не згадую Ліну Костенко . Дмитра Павличка й його "Два кольори" - це погляд у вічність . Ось чому Ви тут не згадали Томос -- ось ця ідея й її реалізація дісно особиста заслуга Порошенко .
На рахунко мертветчука -- не бачу різниці між ним й шухричем , бойко и тим більш рабіновичем . Новинський -- це більший ворог . Бо діє під прикриттям ворожої секти московитів . Уся ця шваль добре себе почувала й при ПАПі ... 2 з 3х каналів жопи почали активно працювати на ворога йще при Порошенко . Він воював виключно з Шустером , бо тільки він надавав ефір демократичній опозиції . А на каналах Порошенко навіть зараз та на каналах бєні до лютого 2017 року (коли почалася війна його з Пєдро) бойка було скількі завгодно , а ось "Батьківщини" , "Самопомочі" та Ляшка не існувало . Й суди Шустрера з Бенєю були саме через те, що Шустер незалежний и тільки він запрошує політиків . Але й Пєтя воював й закрив тільки один канал , один ефір -- Шустера . 114 кнопка його особисто влаштовувала !
2.Якщо ви знаєте історію, то напевно погоджуєтесь, що 100 років тому українці зробили ту саму помилку, а потім їли своїх дітей і сиділи по зонах.
3. Ліна Костенко, як я розумію, підтримує Порошенка.
4. Не бачу складнощів у вищеперерахованих ригів при зеленському. Навпаки, вони ще більш розквітли. Якого лайна тільки не лилось на Україну за 2 роки до війни. На медвечук помийках скупчились всі- від ригів, активних прокремлівців до праворадикалів. Та і МП ніхто не закрив. Будує храми.
5. Самопоміч себе повністю зганьбила. А я за них голосувала. Виявилось, вона ніколи не була проукраїнською партією.
6. Разом ви всі доїли Порошенка. Який би він не був, але він працював на державу, на майбутнє.
Напевно вам подобається результат.
Ви можете пам'ятати далеке минуле, але не зробити з того жодних висновків.
Правда, не розумію який з того сенс.
Й не тіште себе ілюзією, що вооє там на передку виключно прихильники Порошенко . "Свобода" й "Правий сектор" ніколи його не підтримував . Та ж Ірина Фаріон в одному інтервью зізналася , що вона як свободівка не могла підртимувати жодного кандидата крім свого , але на її думку вибори 2010 року це був "заколот чоловіків проти більш розумних й сильних за них жінок" - це майже цитата . Білецького вгагалом звинувачували свого часу в симпатіях до Тимошенко ...
Требо бути дуже тактичним у визначеннях .
Бо народ перероджуєтся в націю тільки зараз через біль й кров .
Й Марків прибув до України з Італії , де провів більшість дитинства . Тому українців не 25 млн. , а 60 млн. Й на відміну від того ж Ізраїля , Україну абсолютно прямо й відкрито підтримує 90% країн ЄС , увесь США й уся Канада , уся Японія , й уся Австралія . В Україну , в її долю на майбутні століття вже клалися великі країни й рахунок йде на сотню мілліардів зелених . Й ніхто своїх грошей на замилювання очей так просто не викладе .
Просто поки йще живе міф , що нібито існує таке рішення , що Україна повернула свої землі , а московія при цьому не розчинилася на 50 різних напівбандитських-напів ісламістких формувать , що воюють за термоядерну валізку українці будут за цей міф сплачувати своєю кроввю . Що поробишь . Ось Їзраїль вже так років 50 сплачую кроввю за іншу маячневу ідею лівацького заходу "2 держави для двох народів" . За цей час ЕС прийняла десять мілійони арабів-мусульман , які в рази були більш прив"язанні до місця з якого збігли . Бо там існували їх держави й їх правителі . В Палестині згідно з переписом 1862 року було всього 60 тисяч . З яких 20 тисяч були турками - імперськими чинушами . Бо це тоді була напівпустеля , то той клімат й технології не могли годувати більше .
70 років зовні інтересанти пертворювали бідних арабів-мусультам з диких й відсталих але не дуже агресивних й жорстоких , в зграю бандитів , збоченців не здатних на будь який процес зтворення чогось крім насилля . Дуже схожі процеси відбувалися й в московії 90х де головним ідеалом став бандит , а жінок - повія . Й той же актор який у Марлена Хуциева ("Июнський дождь") був інтелектуалом й гуманістом . У Говорухіна його бандит Фокс -- абсолютне зло , то вже в "Бригаді" -- бандити стають добродіями , а поліціянти злодіями . Й герой Александра Білявського - саме нелюдь поліціянт .
Подавна більшість гвалтівників , військових злочинців з Бучі , з Маріуполя вихованні на фільмах "Брат" , на "Жмурках" й на "Бригаді" .
Він чимось відрізняється від бандюковича по світогляду ? Він розумніший, красномовніший ? Він не вчиняв ті самі злочини ? Він не узурпував владу ? Він не обкрадав державу ? Він нас не зраджував ? Да ладно !
Почуйте уважно . Є велика різниця між сівковичим й лисим , тетяною монтян й Леночкою з квартала ... Це абсолютно різні люди . Ось Коля Котлета -- це дійсно бандюган й дуже схожий на рига тадієва , тільки більш комедна й тому харизматична . А типажи такі як Лисий таких зараз що життям ризикують в ЗСУ майже чверть .
Щодо Володі Парасюка , він воював на передку до червня 2022 року й 6 серпня йому зробили операцію у Львові -- це легко знайти . Ось Юрій Луценко майже два роки воює але про його поранення ми нічого не знаємо . А Парасюк має купу поранень . На відміну від того , кого не ногою бити було требо , а ножем як ворога , який за 3 дні в 100 км від передку отримав посвітчення ветерана АТО .
Що до Стерненка -- то не людину він ножем , а нападника й найманця бандюка Трухи . Відомого ватника , якого не допалили 3 травня 2014 року . Справа будь де у світі не мала бути навіть розлянута й відкрита . Бо рецидівний замах надає майже необмежанні права жертві рецидіву . А до цього Сергій місяць перебував у реанімації за попередній замах . Після такого поранення в 90% країн світу Сергій би мав право вийняти "містера Кольта" й розрядити усю обійму навіть в випадку усних погроз . Ніде у світі закон не захищає нападників . В США взагалом не існує такого пункту як перевищення міри оборони . Бо це юридичний нонсенс таке визначення й воне завжди захищає нападників й більш агресивну сторону . Бо при нападі на людину , жертва не повинна вимірувати ціль й межу дій нападника , це нападник повенен усвідомлювати , що це може бути його остання хвилина життя . Якщо в Україні було таке , то не було б культу "бити пику" що є середньовічним дикунством . Тому я прихильно ставлюся до Володі Парасюка лише з політичної точки зору . А з культурологічної й побутової -- це виправданно було лише нервовим станом колишнього ветерана й полоненного ...
Далі. Порахуйте скільки життів забрала його зрада. Вибачте, але бандюковичу ще дуже далеко до придуркуватого комікса. Він перед війною здав лукашенці власних розвідників і операцію по вагнерам. Думаєте тоді нікого не вбили ? Ахаха.
Якби Стерно мав честь, то не брехав би людям чого в нього манікюр на війні. Бо він не на війні, а просто фотосесію пилить.
Тому Ви ведете бій с тінню подоляки -- я точно не є прихильником зе-мерозоти .
Навіть тільки за одного бійці, що загинув . Але нажаль й незамінованний Чонгар це теж його провина , бо призначив в МО й в Генштаб абсолютних нулів в військовій справі . Саме через таке , я завжди був категорично проти статті в Конституції нібито презідент це головнокомандуючий .
Я взагалі проти посади презідента -- це анахронізм політичної моди 18 століття . Й перехід мислення від монархії й служінню королям до представницької демократії й служінню народу .
З групи Бурби дійсно -- нікого не вбили . Це легко перевірити . Були невдачі ГУРа зовсім в іншій операції не пов"язанній і вагнерами . Інша справа , що полковник Червинський -- він теж з людей Бурби . Й саме за цю 100% сфабриковону справу сяде оточення фофіка цілком . Але якщо вони його не здадуть , то як й зара з Бакановим буде . З побутової точки зору його відсутність й небажання повертатися в перший тиждень війни -- безумовна зрада , але хто такі ідіотськи закони наприймав , чи не Порошенко, Тимошенко й Ющенко , що в політитиці майже 20 років були ?! З яких в правлячої коаліції 17 років . В 2006 році Ющенко заявив , що той хто входить в його кабінет в костумі не може рахуватися ворогом України . Й Порошенко тоді йому не заперечував . При такому підході до справи не дивно , що й зара не існує жодного закону по виявленню зради в верхніх прошарках влади . Закон про люстрацію презідента торпедував 5 років саме Порошенко . Його Юля тоді попереджувала , що він не буде довічно в той позиції й що це вкрай необхідна протиотруя . Механізм законотворчий , який хоча б ретроспективно легалізує посунення презідента , голови верховного суду . За існуючими законами й Конституцієї , Майдан Гідності був заколотом . Але Петру було начхати на закони й на Конституції . Якщо він чужими руками й головного союзика Сеню посунув и таким чином обнулив рейтинг НФ як головного переможця в виборах жовтня 2014 року . Нагадаю , що в травні ПАП в першому турі набрав 55% й мав усі шанси зайти першим номером по списках . Але за пів року НФ набрав значно більше . Й саме тому він так прагнув залишити ганебну мажоритарку . Яка йще в 2012 році допомгла просравшому тоді ібуковичи мати більшість в Зраді . Але Петя свої помилки не визнає , на негативному досвіті не вчиться . Саме через його прагнення кервати країною односібно й не через закони , а через "поняття" які він поважає , як спадкоємець 90х ... В 2019 році трапилася йще більша за обрання телепня в ВР трагедія України . Петя залишав мажоритарку під своїх надійних бізнес партнерів , яких не варто включати в список ЕС . Але виявилося для -- весільних фотографів й для Кілі Котлети . Бо сн по списках набрали як й телепень 36% , Але через ці мерзотні списки в них було вже 253 мандати ... Тому про яке майбутнє дбав презідент ?! Він так зробив усе під себе любого й незважаючи , що жодне опитування не давало йому з 2017 року жодного шансу в другому турі . Або він сподівався на фатальну фальсіфікацію , або він може й добрий тактик , але стратег -- абсолютний нуль . Й приймає як й фофік інфу виключно через фільтр дуполизунів . А це світчить , що забув Пєдро чому його вчили в універі -- тобто правилам дипломатії . Ставши дуже успішним центром його особистого бізнесвсесвіту , став абсолютно непридатним й непрозорим до колективного , тобто ********** керування державою , через незалежність гілок влади , й розподіл повноважень . Бо історія поки не виявила жодного талановитого бізнесмена , який відмітився йще в керуванні демократичною державою . Й Берлусконі пійшов з ганьбою , й Трамп ...
За народ потрібно дбати . А служити потрібно Богу .
тож тоді треба брати квітки "на ростов"
А не одного Бутусова.
Дивуюсь, що за Зеленого сцикуна ще досі є ті, хто підтримує його обісцяний рейтинг.
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Панове, ще яких Вам ІПСО та реформ не хватає, для дискредитації блазня?
Якщо тебе хвалять, значить тебе потрібно звільнити за статтею "дурень", бо ти в це віриш!
Фу--у-у, як огидно!)
Пане Верховний Головнокомандувачу, а кого з українських журналістів у воєнній інфосфері Ви ВВАЖАЄТЕ більш компетентними, відважними, авторитетними у суспільстві, які правдивою, конструктивною критикою, аналізом, пропозиціями вносять свій вклад в боротьбу з Ворогом?!
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Ресторани замість зброї!
Або :--- Що Ви будете робити. якщо . сьогодні. Вам зателефонує путін ?--Із залу...
Всі ми Є свідками ганебної відмови ЗЕ-Верховного в акредитації журналісту Ю. Бутусову...
Журналісту. який НЕ викисає із горнила ...володіє фактажем військових проблем з першоджерел...
Тобто : ані слухати. ані говорити . що потрібно .задля нашої ПЕРЕМОГИ ... Реально---ми маємо чужинську владу... яка ігнорує і наше сьогодення і наше минуле...Українська влада неодмінно б. сьогодні : 25 лютого урочисто . відмічала 390-річницю з нагоди Великої перемоги під
Смоленськом Війська Запорізького ( за сприяння Литовців та Поляків ) над царським військом московитів ! За наслідками капітуляції московії 25. лютого 1634 року було повернуто: і людність і Чернігово--Сіверсьські землі.! Як можна це замовчувати. коли йде така .вбивча. війна ?! Про це мали б говорити на фронтах нашим захисникам... і це неодмінно б піддало їм наснаги і впевненості у нашій перемозі...( та цій владі перевертнів. комбінаторам- махінаторам--це .ажніяк НЕ потрібно ...) Самозакоханому керманичу НЕ цікаві архі--важливі правдиві вісті із фронтів від провідного журналіста ( йому куди приємніше окунатися у хвалебні оди мосійчучок.. ) За помпезною круговертю.
популярністю у колах політичного бомонду під ( спалахи відосиків ) йому вже НЕ до нас ...
Ми за межею його уваги ! І що нам робити. коли рашо--зарізяки прорвуться ? Захиститися нічим І ЗУ " Про зброю"- заблоковано! А кожен .свідомий. українець має усвідомити : що НЕ має .морального . права бездарно загинути НЕ ухайдокавши півдесятка кацапидлів !!! І все із-за єдиної причини : ЗЕ-прохіндеї накралися. до такої межі. що більше бояться власного народу . аніж ліліПУТІНСЬКИХ головорізів ... Самооборона. на місцях НЕ гуртується...в школах старшокласників . до стрільб НЕ залучають.вогневої підготовки НЕмає-- все кинуто на самоплив ... А війна вже НЕ на виснаження. а затяжна на право вціліти під сонцем ... ТО як можна сподіватися на перемогу з таким керманичем ???
Вельмишановний през у Вас є шанс--вчинити мудро:оголосити про свої перевибори й піти... самі знаєте куди ...
Ермак - криминал - кандидат на посадку