Не тільки Чехія опікується пошуком снарядів в інших країнах для України, такі історії відбуваються щотижня, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи заяву чеського лідера Петра Павела про те, що Чехія знайшла за кордоном артилерійські снаряди, які могла б доставити українцям за наявності фінансування, заявив, що "такі історії відбуваються щотижня".
"Президент Чехії просто публічно про це сказав, і склалося враження, що одна Чехія цим займається. Ми дуже вдячні чеським друзям, вони проводять дуже велику роботу. Але такі історії, як те, що озвучив президент Чехії, насправді відбуваються щотижня. Тільки в мене в Мюнхені було дві розмови з главами МЗС країн "Х" (ікс) про те, що вони куплять певні обсяги артилерійських снарядів у країнах "Y" (ігрек), - сказав Кулеба в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр наголосив, що така робота щодо снарядів ведеться в щоденному режимі.
"Сьогодні я говорив із одним нашим послом, давав йому доручення прискорити постачання артснарядів з однієї країни, про яку ми не говоримо вголос, тому що офіційно вона нам нічого не постачає", - зазначив Кулеба.
Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.
Будь ласка, зачекайте...
А Україна наче сидить за столиком, клацає пальцями та закликає:
- Ей! Чєлаек!
ВІКІПЕДІЯНадзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія (з 24 грудня 2019 до 6 жовтня 2021 року). Батько https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра закордонних справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Кулеби . А сімейність на службі особливо в диполоматії..
З 1987 по 1988 - працював радником в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані . Після завершення перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані обіймав посаду начальника штабу на будівництві інтернаціональних об'єктів у районах Крайньої Півночі та Далекого Сходу.
Батько Ермака (офіцер ГУР)!!!Борис Ермак рассказал, что в конце 1980-х занимал высокий пост в посольстве СССР в Афганистане и там же познакомился с влиятельным российским банкиром Рахамимом Эмануиловым. Сейчас он через религиозную общину связан с другом Владимира Путина Ильгамом Рагимовым.
НУ ЩО ЩЕ ПИТАННЯ? Папки кремлівського ГУРівця Єрмака та Кулеби несли службу в Афгані ( там же Євген Кісельов працював у них за зізнанням САМОМУ ГОРДОНУ!!!перкладачем- ще той неруZZкіій громадянин України як й Неворов ) ОТАКА ШАБЛА РАЗОМ З РАДНИКОМ БУДАНОВА ГОГАЛІШВІЛІ
так ому синок дипломата Кулеби часів своковїї на поводку у Козира -ЄРМАКА?
Зате як шукали у часи Резнікова!
Сотні, тисячі "прокладок"!
Результат звісно ЗЕровий, зате бабло "асваівалось" сотнями мільярдів.
А зараз грошовий потік прикрили, той натхнення високомотивованих пошуковців зникло.
Люди копитом гребуть, а наші тільки рученята жмуть да світлини роблять.
Джуліані на віллі російського олігарха( чи може сьогодні заарештованого США агента?), справа втручання у вибори президента США...
Як Ви думаєте , чи може в показаннях того росіянин сьогодні у США проходити Єрмак? Чи можуть його тіхонько в лєс, щоб вову не пачкать ...Він же ніхто - секретарка...
Допоки озброєнням в міністерстві,Ю буде керувати колишній начальник тилу, при Порошенкові - Іван Гаврилюк, не бачу перспектив.