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зброя (7281) допомога (7890) Кулеба Дмитро (3604)

Не тільки Чехія опікується пошуком снарядів в інших країнах для України, такі історії відбуваються щотижня, - Кулеба

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи заяву чеського лідера Петра Павела про те, що Чехія знайшла за кордоном артилерійські снаряди, які могла б доставити українцям за наявності фінансування, заявив, що "такі історії відбуваються щотижня".

"Президент Чехії просто публічно про це сказав, і склалося враження, що одна Чехія цим займається. Ми дуже вдячні чеським друзям, вони проводять дуже велику роботу. Але такі історії, як те, що озвучив президент Чехії, насправді відбуваються щотижня. Тільки в мене в Мюнхені було дві розмови з главами МЗС країн "Х" (ікс) про те, що вони куплять певні обсяги артилерійських снарядів у країнах "Y" (ігрек), - сказав Кулеба в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр наголосив, що така робота щодо снарядів ведеться в щоденному режимі.

"Сьогодні я говорив із одним нашим послом, давав йому доручення прискорити постачання артснарядів з однієї країни, про яку ми не говоримо вголос, тому що офіційно вона нам нічого не постачає", - зазначив Кулеба.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: ЄС планує до кінця березня відправити в Україну майже 170 тисяч снарядів

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Топ коментарі
+8
Чехія шукає, якісь країни "Х" теж шукають та хочуть купити, щось профінансує Канада... А ЗЕскоти мають намір шукати та купувати зброю, налагоджувати виробництво, чи крім розкрадання абсолютно всього, немає часу на подібні "дурниці"?
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24.02.2024 20:58
+8
до президента Чехії в мене є довiра, а до цього безхребетного п#здюка нама. воно саме хоть щось знайшло, чи то єрьмакъ "нє одобряє"?
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24.02.2024 20:58
+7
НА ФОНІ ДИПЛОМАТИЧНОГО ТІТУШКУВАННЯ ВОВОЮ СЬОГОДНІШНІХ ГОСТЕЙ КИЄВА - ЄРМАК ВИПУСТИВ КУЛЕБУ !!!
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24.02.2024 20:57
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А Україна наче сидить за столиком, клацає пальцями та закликає:
- Ей! Чєлаек!
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24.02.2024 20:56 Відповісти
НА ФОНІ ДИПЛОМАТИЧНОГО ТІТУШКУВАННЯ ВОВОЮ СЬОГОДНІШНІХ ГОСТЕЙ КИЄВА - ЄРМАК ВИПУСТИВ КУЛЕБУ !!!
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24.02.2024 20:57 Відповісти
на поводке и с ошейником
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24.02.2024 20:59 Відповісти
ЗАВЖДИ ХОЧЕТЬСЯ РОЗКОПАТИ - ОШИЙНИК ЖОРСТКИЙ З КОМПРОМАТОМ ? ЧИ ПРОСТО ЗА ГРОШІ ЗДАВ СЕБЕ ВОРОГАМ БАТЬКІВЩИНИ ФАХІВЕЦЬ-ДИПЛОМАТ
ВІКІПЕДІЯНадзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія (з 24 грудня 2019 до 6 жовтня 2021 року). Батько https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра закордонних справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Кулеби . А сімейність на службі особливо в диполоматії..
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24.02.2024 21:07 Відповісти
Та не капсіть вже..очі ж випадають!!
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24.02.2024 21:12 Відповісти
нічого- особливо важливо ,потерпіть заради справи -хто в нас дипломатствує на приставному стульчаку при Єрмакові
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24.02.2024 21:19 Відповісти
якщо огризнетеся- тваринка Подлякоферми значить, кап очі колить
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24.02.2024 21:21 Відповісти
Які Ви тваринкосамокритичнізеленоподолякоботні))
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24.02.2024 21:59 Відповісти
продовжуємо про батька Кулеби-
З 1987 по 1988 - працював радником в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані . Після завершення перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані обіймав посаду начальника штабу на будівництві інтернаціональних об'єктів у районах Крайньої Півночі та Далекого Сходу.

Батько Ермака (офіцер ГУР)!!!Борис Ермак рассказал, что в конце 1980-х занимал высокий пост в посольстве СССР в Афганистане и там же познакомился с влиятельным российским банкиром Рахамимом Эмануиловым. Сейчас он через религиозную общину связан с другом Владимира Путина Ильгамом Рагимовым.

НУ ЩО ЩЕ ПИТАННЯ? Папки кремлівського ГУРівця Єрмака та Кулеби несли службу в Афгані ( там же Євген Кісельов працював у них за зізнанням САМОМУ ГОРДОНУ!!!перкладачем- ще той неруZZкіій громадянин України як й Неворов ) ОТАКА ШАБЛА РАЗОМ З РАДНИКОМ БУДАНОВА ГОГАЛІШВІЛІ
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24.02.2024 21:18 Відповісти
Вибачаюсь, Папка Єрмака та папка Кулеби кореші по службі у Рашці, так звані дипломати з погонами під смокінгом
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24.02.2024 21:23 Відповісти
далі про папу Кулеби -ДО Помаранчевої У 1992 - комерційний директор на будівництві газопроводу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Туркменістан - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Іран - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина .,й понеслась - дипломатична робота Відень, Чехія, Казахстан , це бувший колега папи Єрмака у Афгані у дипломатії т б мовити ...

так ому синок дипломата Кулеби часів своковїї на поводку у Козира -ЄРМАКА?
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24.02.2024 21:31 Відповісти
сама й відповім собі запитанням - династія служінню Кремлю батьки-сини?
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24.02.2024 21:44 Відповісти
Вигляда так шо чехів просять не мельтешити, там де працюють такі генії дипломатії як Кулєба...
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24.02.2024 20:58 Відповісти
посол в Чехії був тата Кулеби в часи її ПРОКРЕМЛІВСТВА!!!
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24.02.2024 21:46 Відповісти
тільки ви нічого не шукали і не шукаєте для нас...тільки дивитесь що ще можна вкрасти.
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24.02.2024 20:58 Відповісти
І чому відразу "вкрасти"? Ось хотів допомогти угорським курцям, а вони не прийняли дарунок.
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24.02.2024 21:25 Відповісти
Чехія шукає, якісь країни "Х" теж шукають та хочуть купити, щось профінансує Канада... А ЗЕскоти мають намір шукати та купувати зброю, налагоджувати виробництво, чи крім розкрадання абсолютно всього, немає часу на подібні "дурниці"?
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24.02.2024 20:58 Відповісти
А они пытаются посадить Пашинского который единственный в стране занимается производством снарядов и мин! Тоже работа ! Занимаются же!
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24.02.2024 21:17 Відповісти
Пашинський ще той стрілок, у нього пістолет є. він може стрельнути.
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24.02.2024 21:22 Відповісти
Час є, грошей більше не дають- праблємка.
Зате як шукали у часи Резнікова!
Сотні, тисячі "прокладок"!
Результат звісно ЗЕровий, зате бабло "асваівалось" сотнями мільярдів.
А зараз грошовий потік прикрили, той натхнення високомотивованих пошуковців зникло.
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24.02.2024 21:50 Відповісти
Діма йди покури контрабас з винниківської т/ф.
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24.02.2024 20:58 Відповісти
до президента Чехії в мене є довiра, а до цього безхребетного п#здюка нама. воно саме хоть щось знайшло, чи то єрьмакъ "нє одобряє"?
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24.02.2024 20:58 Відповісти
Та шо отий призидент Чехії собі дозволяє - он зеленский перевів 17 лярдів грівнов на автодор на шляхи - оце я розумію. А снаряди то таке - не начасі. Будуть ще палки у колеса встромляти - в Україні кровавий режим зеленского підтримують 60% миролюбного наріду - тому на фронт не, тіки поржать на шоу. Дебіли, бл...ть.
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24.02.2024 21:04 Відповісти
А шо це кулєбяка розійшовся? Невже дєрьмак засцяв зустрічі з цим дипломатичним десантом Заходу і десь сховався, а замість себе випустив надресировану кімнатну тваринку? 🤔
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24.02.2024 21:05 Відповісти
то доручення від агента Кремля Козира
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24.02.2024 21:56 Відповісти
"Сьогодні я говорив із одним нашим послом, давав йому доручення прискорити постачання артснарядів з однієї країни, про яку ми не говоримо вголос, тому що офіційно вона нам нічого не постачає", - зазначив Кулеба.Те, що "зелена влада" веде перемовини із країнами,які після цього і офіційно і неофіційно ,а принципово не поставляють Україні як **********,так і зброю дуже добре відчутно на фронті.Фронт не дасть збрехати
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24.02.2024 21:06 Відповісти
в аду тобі горіти ze-потвора за здачу України
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24.02.2024 21:07 Відповісти
Сором.
Люди копитом гребуть, а наші тільки рученята жмуть да світлини роблять.
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24.02.2024 21:08 Відповісти
Ви про кого?
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24.02.2024 21:13 Відповісти
Про зелень весною.
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24.02.2024 21:35 Відповісти
А предатели зедята прессуют единственного реального поставщика снарядов Пашинского по требованию фсб.
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24.02.2024 21:13 Відповісти
як дипломат Кулеба деградує, стає більш схож на цепного песика Ермака.
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24.02.2024 21:19 Відповісти
Таких історіи як в дурного пукалок -- нам би зброю
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24.02.2024 21:21 Відповісти
В Канаде завод General Dynamics простаивает. Нет заказов. Но там великий Зепосол из ОПы Юля Ковалив х…. Груши окалачивает
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24.02.2024 21:22 Відповісти
Шо Кулєба, шо Єрмак - то ФСБ-ні кроти, всі про це знають. Виникає питання - який кріт їх тримає?
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24.02.2024 21:47 Відповісти
Шукають вони снаряди. Це що, м'ячик який під диван закотився?
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24.02.2024 21:47 Відповісти
Я не зрозумів якого оце недолуге та нікчемне лопатне створіння вже майже тиждень ротяку розкрива? Що дЕрьмак у відпусці?
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24.02.2024 21:54 Відповісти
У США зараештований агент Кремля по справі "плівок Деркача" - справа Порошенко-Байден- Бурісма-сьогодні імпічмент Байдену від Трампа, щенодавно - Генпрокурор Венедіктова ( нині Єрмак її у Швейцариїї заховав),перед виборами 2020-го , зустріі Єрмака з адвокатом Трампа
Джуліані на віллі російського олігарха( чи може сьогодні заарештованого США агента?), справа втручання у вибори президента США...

Як Ви думаєте , чи може в показаннях того росіянин сьогодні у США проходити Єрмак? Чи можуть його тіхонько в лєс, щоб вову не пачкать ...Він же ніхто - секретарка...
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24.02.2024 22:04 Відповісти
Що цей під@рас робить на місці міністра закордонних справ?! Замість подяки одному з найбільш вірних друзів - це уй@бисько висралося чехам на голову! І це в той час, коли Чехія є одним з основних містків до вільного світу та реально допомагає! Чекаємо коли зелені курви висеруться ще й на румунів??
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24.02.2024 22:00 Відповісти
Кулебяка не спить вночі, все думає хто замість,,,Орлов Валоді ,послов різних,зробить роботу,а він розпишіться в паперах і на весь світ розтрубить
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24.02.2024 22:23 Відповісти
Найбільше снарядів нам постачала Болгарія....але ви мразі прибрали звідти посла і призначили "преподавательницу минета" з ютуба....і постачати зброю нам перестали.
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24.02.2024 22:33 Відповісти
а ти що робиш, падло зелене??
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24.02.2024 23:29 Відповісти
Той кулеба щось як скаже--як у діжку пердне. Він не дипломат, він--придурок
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25.02.2024 00:02 Відповісти
В Першу чергу, це повинна робити Україна в особі мінОборони.

Допоки озброєнням в міністерстві,Ю буде керувати колишній начальник тилу, при Порошенкові - Іван Гаврилюк, не бачу перспектив.
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25.02.2024 00:04 Відповісти
Петушара очкастая, когда твой Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком, паДлолюком, Хламидией и т.д займутся изготовлением а не поисками???
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25.02.2024 07:58 Відповісти
А чому в Судані, в країні де три чверті населення навіть не вміють читати, виробництво снарядів є, а у нас немає?
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25.02.2024 08:35 Відповісти
 
 