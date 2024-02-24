Протягом 24 лютого росіяни завдали 7 ракетних та 54 авіаційних удари, здійснили 77 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 24 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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