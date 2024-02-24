УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4852 відвідувача онлайн
Новини
1 958 15
Зеленський (22448) Швеція (915)

Безпекова угода та спільне виробництво зброї: Зеленський провів зустріч із міністром оборони Швеції Йонсоном

йонсон

Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із міністром оборони Королівства Швеція Полом Йонсоном у день других роковин початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

"Сьогодні день початку цієї трагедії, і для нас дуже важливо, коли наші друзі перебувають тут", – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що візит очільника оборонного відомства Швеції в Київ є важливим знаком солідарності його країни з Україною.

Зеленський подякував уряду Швеції за потужну конкретну підтримку України, насамперед оборонну. Зокрема, за оголошений цими днями 15-й пакет на суму майже €700 мільйонів, що став найбільшим за обсягом. До нього увійшли пріоритетні на сьогодні артилерійські снаряди, системи ППО, протитанкова зброя. Швеція також зробила внесок у практичне наповнення морської коаліції.

Під час зустрічі були обговорені перспективи налагодження спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії.

Президент високо оцінив підтримку з боку Швеції Української формули миру та розповів про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру, що запланований у Швейцарії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні на понад €600 млн: бойові катери, підводне озброєння та ЗРК Robot 70. ПЕРЕЛІК

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Цікаво: а тих папірців, що Вова зараз збирає, йому вистачить на відсидку пожиттєвого, чи його скумбрія буде підносити? 🤔
показати весь коментар
24.02.2024 22:17
+7
То не угода, то меморандум!
Угода мала би бути ратіфікована парламентами:
- йурист мамкін-рімкін, крва.
Це лише меморандум. На згадку.
Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
показати весь коментар
24.02.2024 22:10
+7
владімір путін можит спать спакойна...
показати весь коментар
24.02.2024 22:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
My name is Yon Yonson,
I come from Wisconsin.
I work in a lumber yard there.
Everyone that I meet
When I walk down the street,
Says «Hello! What's your name?»
And I say: My name is Yon Yonson… (с)
показати весь коментар
24.02.2024 22:06 Відповісти
Неголене, некупане, в теплому ісподньому... руки мінстр повинен помити після цього рукостискання
показати весь коментар
24.02.2024 22:12 Відповісти
Безпекова угода ..шоце Будапештський меморандум №2 ?
показати весь коментар
24.02.2024 22:08 Відповісти
То не угода, то меморандум!
Угода мала би бути ратіфікована парламентами:
- йурист мамкін-рімкін, крва.
Це лише меморандум. На згадку.
Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
показати весь коментар
24.02.2024 22:10 Відповісти
Президент Зеленський запевнив, що Україна не застосовуватиме зброю партнерів на території РФ !!!!!
показати весь коментар
24.02.2024 22:10 Відповісти
владімір путін можит спать спакойна...
показати весь коментар
24.02.2024 22:13 Відповісти
Цікаво: а тих папірців, що Вова зараз збирає, йому вистачить на відсидку пожиттєвого, чи його скумбрія буде підносити? 🤔
показати весь коментар
24.02.2024 22:17 Відповісти
У 2021 році, який передував широкомасштабному вторгненню, на дороги в Україні витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, а саме близько 13 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ США в перерахунку - "Наші гроші". https://espreso.tv/u-2021-rotsi-na-dorogi-v-ukraini-vitratili-v-10-raziv-bilshe-nizh-na-zabezpechennya-armii-nashi-groshi

З початку 2017 року по кінець 2021 року на військові потреби в Україні провели закупівлі на 147 млрд грн, у той час як тендери на ремонти доріг
у цей же період провели на 635 млрд грн. Про це повідомляє "Наші гроші".

Для справки середньорічний курс долара по роках:
2016 рік - 25,55 грн, 2017 рік - 26,6 грн, 2018 рік - 27,2 грн. 2019 рік - 25,85 грн, 2020 рік - 28,27 грн, 2021 рік - 27,3 грн.

"Ми зробили вибірку з 2017 року, коли вже всі державні замовники перейшли до "Прозорро" (нагадаємо, військові в порядку експерименту туди
перейшли майже на рік раніше від Укравтодору). За цей період Міноборони провело закупівлі обмундирування, харчів, палива, ремонту техніки
тощо на 63 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Окремо у бюджет на Державне оборонне замовлення за п'ять років заклали ще 84 млрд грн. Ці кошти пішли на закупівлі військової техніки, зброї
і ***********, які засекречені та проводяться не через систему "Прозорро".

Загалом з 2017 по 2021 рік на військові потреби провели закупівлі на 147 млрд грн.

"Укравтодорівскі служби провели тендери на ремонти доріг у цей же період на 635 млрд грн. При цьому найбільший розрив почався зі стартом
"Великого будівництва" Володимира Зеленського. У 2021 році на асфальтування протендерили у 10(!) разів більше, ніж на матеріальне забезпечення
армії воюючої країни", - йдеться у повідомленні.

Водночас журналісти зазначають, що більша частка будівництва доріг робиться на позичені і в Україні, і за кордоном гроші, які треба буде віддавати з відсотками. "У 2021 році виплати по кредитам міжнародним банкам та по ОВДП (облігації внутрішніх державних позик, - ред.) склали рекордні 15 млрд грн", - зазначають у виданні.

Крім того, "Наші гроші" опублікували інфографіку із тендерами Міноборони на обмундирування з 2016 по 2021 рік. Найбільший показник становив у 2019 році - 3,41 млрд грн. А от найменше коштів витратили у 2021 році - 1,66 млрд грн.
показати весь коментар
24.02.2024 22:19 Відповісти
Як я цю брехливу зелену гнилу ненавиджу
показати весь коментар
24.02.2024 22:25 Відповісти
ну купіть йому вже нарешті костюм....
показати весь коментар
24.02.2024 22:40 Відповісти
Деревяний?
показати весь коментар
24.02.2024 23:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pRQ8e8ksA20&ab_channel=TRIGGERMMA
показати весь коментар
24.02.2024 23:00 Відповісти
добре.
показати весь коментар
25.02.2024 01:32 Відповісти
 
 