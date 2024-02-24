Лідери G7: Ми ніколи не визнаємо псевдовибори Росії на окупованих територіях
Лідери держав-членів "Групи семи" за підсумками саміту 24 лютого зобов’язались ніколи не визнавати результатів так званих виборів, які Росія влаштовує на окупованих українських територіях.
Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Підписанти заяви вкотре закликали Росію "негайно припинити протиправну війну та повністю і беззастережно вивести свої збройні сили з міжнародно визнаної території України", а також звернулись до інших країн із закликом "не виправдовувати спроби Росії набути територію силою".
"Ми ніколи не визнаємо так звані "вибори", як минулі, так і майбутні, проведені Росією на території України, а також їхні результати. Заява Росії про намір провести голосування на своїх президентських виборах в українських регіонах є обурливим порушенням суверенітету України", – підкреслюють лідери G7.
Вони також обіцяють докладати зусиль для притягнення РФ та її громадян до відповідальності за злочини проти України, зокрема і через спеціальний трибунал, звільнення незаконно утримуваних Росією цивільних і військовополонених.
"Ми продовжуватимемо підтримувати українських переміщених осіб і біженців та захищати тих, хто цього потребує. Ми підтверджуємо нашу підтримку Реєстру збитків Ради Європи для України", – додали голови країн G7.
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Жорстко від Луценко
1 - Після захоплення влади, більшовики влаштували голодомор в Україні та Казахстані і почали обвинвачувати Захід в тому що ссср знаходиться в блокаді.
2 - Чорнобильська катастрофа та розвал ссср кацапи також обвинувачували Захід за санкції.
Що в першому, що в другому випадку Захід йшов назустріч Рашці, знімав обмеженя, допомагав харчами та інше.
Тому українська влада має враховувати що рашисти можуть створити якусь катастрофу а своїй чи нанашій території щоб змусити Захід піти на умови бункєрного гітлера 21 століітя
Воно буде живим ще років 100 (двійники, трійники і т.п.) посилаючись на "аналагавнєт" медицину московії, яка найкраща у всіх всесвітах
вже 10- ть років поспіль знищує украінську націю , а нашу країну перетворює в страшні руїни 😠
Коли єдиного опозеціонера Навального , просто вбили , а інші
політики знаходяться у вʼязницях разом з украінськими громадянами!
Воєнний злочинець , путін , повинен знаходитися в ГААЗІ , а не
балотуватися в президенти 🙁
https://www.flightradar24.com/RRR6605/342099e9
Posol Ukraine v USA Markarova Vorovka i kaznokrad...pishet CNN...Kapecccc...