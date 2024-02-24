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Лідери G7: Ми ніколи не визнаємо псевдовибори Росії на окупованих територіях

G7

Лідери держав-членів "Групи семи" за підсумками саміту 24 лютого зобов’язались ніколи не визнавати результатів так званих виборів, які Росія влаштовує на окупованих українських територіях.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Підписанти заяви вкотре закликали Росію "негайно припинити протиправну війну та повністю і беззастережно вивести свої збройні сили з міжнародно визнаної території України", а також звернулись до інших країн із закликом "не виправдовувати спроби Росії набути територію силою".

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"Ми ніколи не визнаємо так звані "вибори", як минулі, так і майбутні, проведені Росією на території України, а також їхні результати. Заява Росії про намір провести голосування на своїх президентських виборах в українських регіонах є обурливим порушенням суверенітету України", – підкреслюють лідери G7.

Вони також обіцяють докладати зусиль для притягнення РФ та її громадян до відповідальності за злочини проти України, зокрема і через спеціальний трибунал, звільнення незаконно утримуваних Росією цивільних і військовополонених.

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"Ми продовжуватимемо підтримувати українських переміщених осіб і біженців та захищати тих, хто цього потребує. Ми підтверджуємо нашу підтримку Реєстру збитків Ради Європи для України", – додали голови країн G7.

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Топ коментарі
+8
потрібне загальне НЕавизнання виборів буйла !!!
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24.02.2024 22:35
+7
Давайте запитаємо себе, що більше впливає на світову спільноту у ********* житті - заява групи лідерів світових держав чи твіт(висер) Ілона Маска? На жаль відповідь на користь Маска. Що не так у світовому суспільствi?
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24.02.2024 22:43
+6
Задовбали базікати. Дайте збро
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24.02.2024 22:54
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Сцарь ненастоящии!
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24.02.2024 22:27 Відповісти
потрібне загальне НЕавизнання виборів буйла !!!
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24.02.2024 22:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ov1uNi3ER0w

Жорстко від Луценко
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24.02.2024 23:06 Відповісти
Отже не маєте спілкуватись з пукіним, бо він буде не легітимним.
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24.02.2024 22:29 Відповісти
Краще б ви не допустили їх проведення.
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24.02.2024 22:30 Відповісти
або вибори повністю не дійсні , або напів вагітна !
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24.02.2024 22:30 Відповісти
Якщо на Заході вірять що Рашка не вислизне з петлі санкцій та непризнанності, то вони дуже сильно помиляються. Рашисти вже декілька разів робили із заходу дурнів.

1 - Після захоплення влади, більшовики влаштували голодомор в Україні та Казахстані і почали обвинвачувати Захід в тому що ссср знаходиться в блокаді.

2 - Чорнобильська катастрофа та розвал ссср кацапи також обвинувачували Захід за санкції.

Що в першому, що в другому випадку Захід йшов назустріч Рашці, знімав обмеженя, допомагав харчами та інше.

Тому українська влада має враховувати що рашисти можуть створити якусь катастрофу а своїй чи нанашій території щоб змусити Захід піти на умови бункєрного гітлера 21 століітя
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24.02.2024 22:39 Відповісти
Давайте запитаємо себе, що більше впливає на світову спільноту у ********* житті - заява групи лідерів світових держав чи твіт(висер) Ілона Маска? На жаль відповідь на користь Маска. Що не так у світовому суспільствi?
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24.02.2024 22:43 Відповісти
Все не так... Хтось свого часу сказав: людина єдина істота на землі, яка може і вбиває собі подібного просто так, заради задоволення, прикриваючись релігією, історією і різними видуманими "причинами". Тоді що ми хочемо від "світового суспільства" з такими істотами?
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25.02.2024 07:27 Відповісти
А коронацію ботоксного визнаєте?
Воно буде живим ще років 100 (двійники, трійники і т.п.) посилаючись на "аналагавнєт" медицину московії, яка найкраща у всіх всесвітах
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24.02.2024 22:48 Відповісти
Про які , так звані , вибори на росіі йдеться , коли цей виродок ( ху@ло)
вже 10- ть років поспіль знищує украінську націю , а нашу країну перетворює в страшні руїни 😠
Коли єдиного опозеціонера Навального , просто вбили , а інші
політики знаходяться у вʼязницях разом з украінськими громадянами!
Воєнний злочинець , путін , повинен знаходитися в ГААЗІ , а не
балотуватися в президенти 🙁
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24.02.2024 22:51 Відповісти
Задовбали базікати. Дайте збро
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24.02.2024 22:54 Відповісти
по нормальному ті ж7 не повинні визназнавати жодних перевиборів пуйла і в самому кацапстані Кремлівська хунта захопила владу в кацапстані та заставляє своїх рабів "голосувати "за людину схожу на путіна.але багато партнерів полуають зарплату з кремля тому така повільна допомога зброєю
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24.02.2024 23:04 Відповісти
А вибори ***** в цілому визнають?
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24.02.2024 23:07 Відповісти
Не удивлюсь, если они ему еще и поздравления присылать будут
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24.02.2024 23:35 Відповісти
Визнайте ***** нелегітимним, ідіоти. Причина проста - не можна так довго на троні сидіти - і все.
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24.02.2024 23:08 Відповісти
***** и его власть должны быть признаны нелегитимной хунтой.
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24.02.2024 23:11 Відповісти
Кстати, тяжелый Боинг улетает из Жешува, возможно что-то привозил

https://www.flightradar24.com/RRR6605/342099e9
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24.02.2024 23:42 Відповісти
Для хитрозроблених лідерів G7: Окремих виборів на окупованих територіях не проводиться!
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25.02.2024 00:05 Відповісти
А не на оккупированных признаем и будем дальше лизать жопу *****. Лицемеры.
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25.02.2024 00:42 Відповісти
https://youtu.be/JSZdWahPJ_U?si=lH62INWljCLb5wM3 ...

Posol Ukraine v USA Markarova Vorovka i kaznokrad...pishet CNN...Kapecccc...
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25.02.2024 03:42 Відповісти
А ХТО Б СУМНІВАВСЯ, ЗЕЛЕНІ ІНШИХ І НЕ МАЮТЬ...
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25.02.2024 07:33 Відповісти
але працювати та мати з ними бізнес будемо. Дякуємо вам за співпрацю.
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25.02.2024 09:47 Відповісти
 
 