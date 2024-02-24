Росіяни протягом 24 лютого 20 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 197 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 197 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Краснопільська громада: ворог бив з міномету (8 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (26 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з АГС (109 вибухів), з міномету (32 вибухи), артилерії (4 вибухи) та удар двома FPV-дронами.

Миропільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (3 вибухи).

Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів)".

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