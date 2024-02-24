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обстріл (27098) Сумська область (3246)

Росіяни протягом 24 лютого 20 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 197 вибухів, - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 197 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Краснопільська громада: ворог бив з міномету (8 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (26 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з АГС (109 вибухів), з міномету (32 вибухи), артилерії (4 вибухи) та удар двома FPV-дронами.

Миропільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (3 вибухи).

Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів)".

Читайте також: Протягом 21 лютого росіяни 5 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 33 вибухи, - ОВА

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В когось є сумніви де вони будуть атакувати?
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24.02.2024 22:46 Відповісти
Знаючи, що ми їх з нашої території обстрілювати не будемо
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24.02.2024 23:01 Відповісти
Ще по темі оборони, армії, України!

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https://www.youtube.com/watch?v=ov1uNi3ER0w
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24.02.2024 23:12 Відповісти
Сырский сегодня просрал Ласточкино с оборонными сооружениями от зеленского. А были ли они там?
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25.02.2024 00:22 Відповісти
дякуйте за перезавантаження, просирському все похе* Вони святкують, не заважайте
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24.02.2024 23:47 Відповісти
Кожного, ****, дня кацапи обстрілюють прикордоння Сумщини. Майже кожного дня є загиблі цивільні. Чому про це тут не пишуть і в новинах по ТБ не повідомляють?
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25.02.2024 00:10 Відповісти
постоянно повідомляють
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25.02.2024 08:11 Відповісти
у тебя телик не той системы
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25.02.2024 08:12 Відповісти
сбито 16 из 18 мопедов в ночь 25
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25.02.2024 08:06 Відповісти
Про обстріли так, повідомляють, про жертви та особливо про їх кількість - ні
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25.02.2024 09:01 Відповісти
 
 