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ракети (3928) Олещук (109) балістичні ракети (356)

За два роки Сили оборони знищили 1905 ракет різних типів, 7660 безпілотників, 340 літаків та 325 вертольотів, - Олещук

микола,олещук

З початку повномасштабного вторгнення РФ Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з Силами оборони знищили 1905 ракет, 4844 ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 340 літаків та 325 гелікоптерів окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі  командувач Повітряних сил Микола Олещук.

У повідомленні зазначається: "Два роки великої війни. 730 днів повітряних атак. Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50-ми та "сушками", іранськими "шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту...

За цей час Повітряними Силами проведено десятки блискучих операцій. Загалом, у взаємодії із Силами оборони України знищено: 1905 ракет різних типів. Серед них: 43 балістичних та 25 аеробалістичних – Х-47М2 "Кинджал" 4844 – ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня. 340 – літаків. 325 – вертольотів.

Щоденно кажу "ДЯКУЮ" підлеглим за знищені цілі та успішну бойову роботу. Адже за кожною цією цифрою – ЛЮДИ!

730 днів рашисти у своїй пропаганді "знищують" наші Повітряні Сили, а тим часом українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили уже понад 18800 вильотів. Із них 7800 – на вогневе ураження, 8900 – на авіаційне винищувальне прикриття. Поки на радянській техніці. Проте ми чекаємо і активно працюємо над тим, аби найближчим часом до битви врешті долучились F-16!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дістанемо ворога там, де не чекає, - командувач Повітряних сил Олещук

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340 літаків і 325 вертольотів?
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25.02.2024 00:08 Відповісти
а де наші ракети хоча відосики лисого і ленки це важливіше
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25.02.2024 00:27 Відповісти
Коли замість простого чіткого звіту про хід шахової партії вам вперто оповідають лише про кількість збитих пішаків та інших фігур супротивника, то ви можете і далі бути впевненим, що все в порядку.
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25.02.2024 01:17 Відповісти
три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки.
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25.02.2024 07:05 Відповісти
 
 