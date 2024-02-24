Якби Росія не напала на Україну, не було б і нападу ХАМАС на Ізраїль, - Мелоні
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні припустила, що нинішньої ескалації на Близькому Сході могло б і не статись, якби Росія не здійснила повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Про це вона сказала в інтерв’ю Il Giornale, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
На думку Мелоні, якби Росія не вторглася в Україну, то, "найімовірніше, ХАМАС не здійснив би" атаки на Ізраїль у жовтні 2023 року, яка призвела до війни в секторі Гази.
"Таке серйозне порушення міжнародної системи, заснованої на правилах, до того ж із боку постійного члена Ради Безпеки ООН, неминуче повинно було мати ланцюгову реакцію для інших регіонів світу – від Близького Сходу до Балкан і далі до Африки", – пояснила вона.
Італійська прем’єрка підкреслила, що без відновлення міжнародного права "спалахи конфліктів будуть продовжувати множитися".
Будь ласка, зачекайте...
все вірно Вами сказано - путлер це світове зло !
Браво, пані Джорджиа !!!
"БАМ - стройка вєка!"...
Усіх інфікованих тварин сказом, намагаються знищити...!!!
Ось так і має бути ЗНИЩЕНА УСЯ ПІДОРОСІЯ інфікована терористичним сказом...!!!
Напад на Україну - не ключове явище, а вже наслідки раніше запровадженних х*йлом заходів!
Той режим правління, який породив х*йла й підх*йловників - не міг і неможе існувати без глобальної світової катастрофи політично-економічного характеру.
Ключовим вважаю багаторічне відверто-пох*істичне відношення країн заходу, що-до зросту залежності економік цих країн від ЧМОсковії (а вірніше від х*йла) й Китаю...
Думаю план Китаю, х*йла та арабів був дещо інший, а саме скоорденовано-одночасний напад на Тайвань, Европу та Ізраїль й повний "пере(ОЙ)б" політичної реалії у світі. Але х*йло і тут налажав, коли вирішив підрівняти свій всратий рейтинг серед вато-фауни у 2014 зарахунок Криму, чим сполошив світову спільноту раніш ніж було задумано...
Членін це таке саме чмо шо і х*йло - просто продукт наявної (на той час) системи...
Його просто у потрібний час вділи на руку, як ляльку-шкарпетку й виставили напоказ очманівшій від дармового "Балтійського чаю" фауні...))) А тим часом справжні "затівали" (накшталт Янкеля Міраїмовича Свердлова) пиляли й розтягували з тієї гнійної кучі позакордонам усе що тільки можна...
Коли Свердлов здох (незаплановано) від туберкульозу, у його кабінеті (у сейфі) знайшли більше 60 кіло ювелірки царської сім'ї й англійські паспорти на всю Яшкіну сім'ю і цілу купу поштових вексєлєй "на пред'явітеля" у Англії та Німеччині...)))
Вониб до 2000 одне-одного пожерлиб там зголодухи - і х*й на них...