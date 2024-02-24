УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4842 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 545 47
Джорджа Мелоні (109)

Якби Росія не напала на Україну, не було б і нападу ХАМАС на Ізраїль, - Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні припустила, що нинішньої ескалації на Близькому Сході могло б і не статись, якби Росія не здійснила повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Про це вона сказала в інтерв’ю Il Giornale, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На думку Мелоні, якби Росія не вторглася в Україну, то, "найімовірніше, ХАМАС не здійснив би" атаки на Ізраїль у жовтні 2023 року, яка призвела до війни в секторі Гази.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мелоні: Плутати поняття "мир" з "капітуляцією" України є лицемірством

"Таке серйозне порушення міжнародної системи, заснованої на правилах, до того ж із боку постійного члена Ради Безпеки ООН, неминуче повинно було мати ланцюгову реакцію для інших регіонів світу – від Близького Сходу до Балкан і далі до Африки", – пояснила вона.

Італійська прем’єрка підкреслила, що без відновлення міжнародного права "спалахи конфліктів будуть продовжувати множитися".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна та Італія підписали безпекову угоду. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
е така пані, Олена Зеркал', але мудрий нарід обере зелену шмарклю, again
показати весь коментар
25.02.2024 00:06
+15
Приваблива. Навіть зваблива.
показати весь коментар
25.02.2024 00:18
+13
невже тіки зараз дійшло до євреїв ? а якщо б Зебіли не обрали ГлавЗебіла - то і на Україну не було б нападу!
показати весь коментар
24.02.2024 23:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибі кеп.
показати весь коментар
24.02.2024 23:57 Відповісти
Приваблива. Навіть зваблива.
показати весь коментар
25.02.2024 00:18 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2024 00:20 Відповісти
Нам би такого прем'єра і президента, як Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні!
показати весь коментар
24.02.2024 23:58 Відповісти
е така пані, Олена Зеркал', але мудрий нарід обере зелену шмарклю, again
показати весь коментар
25.02.2024 00:06 Відповісти
по перше, шановний, не бикувати шо кацап, і на ви, ок? я кайнд оф вваґаюся за порошенка, але точно не за зелену шмарклю.
показати весь коментар
25.02.2024 03:25 Відповісти
Олена Зеркаль пішла з посади заступника міністра закордонних справ https://prm.ua/zerkal-pishla-z-mzs-cherez-pidgotovku-vidklikannya-pozoviv-proti-rosiyi-dikiy/?fbclid=IwAR3ckdTBP2xguQQ2iCiLlBmQR2hEhD5Tmo9MqSiCH_dZ-9cJMTZjc0fztJ0 через підготовку відкликання позовів проти Росії.
показати весь коментар
25.02.2024 05:00 Відповісти
++++++++!!!!
показати весь коментар
25.02.2024 05:27 Відповісти
невже тіки зараз дійшло до євреїв ? а якщо б Зебіли не обрали ГлавЗебіла - то і на Україну не було б нападу!
показати весь коментар
24.02.2024 23:59 Відповісти
+100500
показати весь коментар
25.02.2024 00:05 Відповісти
Тут перебільшення. Я про згадування про євреїв.
показати весь коментар
25.02.2024 00:07 Відповісти
Завтра її будуть розпинать.
показати весь коментар
25.02.2024 00:13 Відповісти
Скабєєва буде кричати ротом.
показати весь коментар
25.02.2024 00:22 Відповісти
Бла бла бла бла - якщо б у бабусі був йух вона була б дідусем! Коротше, ні про що.
показати весь коментар
25.02.2024 00:14 Відповісти
Нрешті,перша реалістична думка Західного політика.Мелоні ти супер.
показати весь коментар
25.02.2024 00:18 Відповісти
Не перша. Вона дійсно супер. Але що дальше вербальних заяв?
показати весь коментар
25.02.2024 00:51 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2024 00:21 Відповісти
Дякуємо, пані Президент !

все вірно Вами сказано - путлер це світове зло !
показати весь коментар
25.02.2024 00:21 Відповісти
Джорджа Мелоні відповіла депутатці, яка закликала припинити допомогу Україні - Propaganda !!!!
Браво, пані Джорджиа !!!

показати весь коментар
25.02.2024 00:32 Відповісти
А чому це прем'єр-міністр ізраілю та світове зло, на параді,по красній площі з колорадськими лєнточками ходили?
показати весь коментар
25.02.2024 11:09 Відповісти
ну такоє, сильно притягнуте за вуха, хамас не просто так тунелі рив та говував бойовиків, щоб чекати на війну ***** проти нас.
показати весь коментар
25.02.2024 00:22 Відповісти
Ну, вони не чекали. Вони і рили за кацапські гроші зокрема, і виконували одержані завдання.
показати весь коментар
25.02.2024 00:54 Відповісти
Рили не тільки за кацапські гроші, але й кацапськими руками та мозгами - виявлено, що на ці тонелі працювали і якісь кафедри мостів і тунелів російських інстітутів транспорту, і навіть фахівців-метробудівельників рашка туди відправляла.
"БАМ - стройка вєка!"...
показати весь коментар
25.02.2024 10:31 Відповісти
Коли до усіх президентів держав світу та їхніх урядів дойде те, що підоросія є терористичним дестабілізатором світового устрію на землі та фінансистом усіх конфліктів спровокованих терористично-етнічних збройних зіткнень та спровокованих напливів мігрантів у інші країни та поставок наркотиків у них, під гаслом, що ХАОС та АНАРХІЯ є зрежисованими продуктами ТЕРОРИСТІВ, ВБИВЦЬ ТА ГОПНИКІВ...???!!!

Усіх інфікованих тварин сказом, намагаються знищити...!!!
Ось так і має бути ЗНИЩЕНА УСЯ ПІДОРОСІЯ інфікована терористичним сказом...!!!
показати весь коментар
25.02.2024 00:28 Відповісти
Її слова визивають подив, оскількі ця Мелоні являється лідером італійських фашистів. Невже нинішні фашисти більш гуманні, ніж антифашисти?
показати весь коментар
25.02.2024 01:12 Відповісти
Ви ж знаєте відому істину хто в 21 сторіччі стане фашистом, а хто анти? Не по назві, а по справам.
показати весь коментар
25.02.2024 01:19 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2024 02:20 Відповісти
не думаю, что есть связь. Хамас ненавидел евреев что с нашей войной, что без
показати весь коментар
25.02.2024 01:24 Відповісти
Час атаки на Ізраіль вибраний не випадково.
показати весь коментар
25.02.2024 02:22 Відповісти
https://youtu.be/ov1uNi3ER0w це очевидна річ, а зовсім не припущення
показати весь коментар
25.02.2024 02:04 Відповісти
УМНИЧКА !!! ЗРИТ В КОРЕНЬ !!!
показати весь коментар
25.02.2024 03:47 Відповісти
Простите, а кто научил *уйло? Кто раньше все проблемы решал силой?
показати весь коментар
25.02.2024 04:06 Відповісти
Х*йло научил советский союз, который решал силой проблемы, начиная с 1917 года. А до этого так поступала Орда и ее преемник - московия, а потом российская империя. За 800 лет учителей было хоть отбавляй!
показати весь коментар
25.02.2024 10:35 Відповісти
ПУТИН ТАКИХ ЖЕНЩИН СЦЫТ !)
показати весь коментар
25.02.2024 04:06 Відповісти
Росія напала на Україну тому що це бл..ська нацистська орда
показати весь коментар
25.02.2024 06:15 Відповісти
Оце ближче до істини, а сутність орди-вбивства, грабежі ,кров і сльози.
показати весь коментар
25.02.2024 07:00 Відповісти
Росія напала на Україну, бо вибрали дебіла в 2019 році.
показати весь коментар
25.02.2024 10:03 Відповісти
Маю дещо іншу думку...
Напад на Україну - не ключове явище, а вже наслідки раніше запровадженних х*йлом заходів!
Той режим правління, який породив х*йла й підх*йловників - не міг і неможе існувати без глобальної світової катастрофи політично-економічного характеру.
Ключовим вважаю багаторічне відверто-пох*істичне відношення країн заходу, що-до зросту залежності економік цих країн від ЧМОсковії (а вірніше від х*йла) й Китаю...
Думаю план Китаю, х*йла та арабів був дещо інший, а саме скоорденовано-одночасний напад на Тайвань, Европу та Ізраїль й повний "пере(ОЙ)б" політичної реалії у світі. Але х*йло і тут налажав, коли вирішив підрівняти свій всратий рейтинг серед вато-фауни у 2014 зарахунок Криму, чим сполошив світову спільноту раніш ніж було задумано...
показати весь коментар
25.02.2024 07:20 Відповісти
той режим на мацковії запровадили більшовики 25 жовтня (7 листопада) 1917 року, очолювані нейросифілітіком, червоним комуно-нацистом вофкою ульяновим (ч-леніним) !!! саме вони міяли про "пабеду міравой соцревалюції" та "пастроєніє міравого камунізма" !!! теперішні рашисти просто продавдують справу своїх "дедов" червоних комуно-нацистів окупантів України, решти країн сходу Європи !!!
показати весь коментар
25.02.2024 08:33 Відповісти
Ой, я вас прошу, не плутайте гівно з блювотою...)))
Членін це таке саме чмо шо і х*йло - просто продукт наявної (на той час) системи...
Його просто у потрібний час вділи на руку, як ляльку-шкарпетку й виставили напоказ очманівшій від дармового "Балтійського чаю" фауні...))) А тим часом справжні "затівали" (накшталт Янкеля Міраїмовича Свердлова) пиляли й розтягували з тієї гнійної кучі позакордонам усе що тільки можна...
Коли Свердлов здох (незаплановано) від туберкульозу, у його кабінеті (у сейфі) знайшли більше 60 кіло ювелірки царської сім'ї й англійські паспорти на всю Яшкіну сім'ю і цілу купу поштових вексєлєй "на пред'явітеля" у Англії та Німеччині...)))
показати весь коментар
25.02.2024 09:32 Відповісти
Давно Италия не выставляла такого политического лидера!
показати весь коментар
25.02.2024 07:37 Відповісти
Якби рашку по-дорослому "прищемили" ще у 2008 році то не було б нападу на Україну
показати весь коментар
25.02.2024 08:31 Відповісти
Смішно казати, але якби напочатку 90х не Америка зі своїми "ножками буша", то у 2008му нікому булоб нападати...
Вониб до 2000 одне-одного пожерлиб там зголодухи - і х*й на них...
показати весь коментар
25.02.2024 09:42 Відповісти
і шо далі? Кому у Вкраїні полегшало від того, що вони промемекали?
показати весь коментар
25.02.2024 14:29 Відповісти
 
 