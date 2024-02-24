Якби Росія не напала на Україну, не було б і нападу ХАМАС на Ізраїль, - Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні припустила, що нинішньої ескалації на Близькому Сході могло б і не статись, якби Росія не здійснила повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Про це вона сказала в інтерв’ю Il Giornale, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На думку Мелоні, якби Росія не вторглася в Україну, то, "найімовірніше, ХАМАС не здійснив би" атаки на Ізраїль у жовтні 2023 року, яка призвела до війни в секторі Гази.

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"Таке серйозне порушення міжнародної системи, заснованої на правилах, до того ж із боку постійного члена Ради Безпеки ООН, неминуче повинно було мати ланцюгову реакцію для інших регіонів світу – від Близького Сходу до Балкан і далі до Африки", – пояснила вона.

Італійська прем’єрка підкреслила, що без відновлення міжнародного права "спалахи конфліктів будуть продовжувати множитися".

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