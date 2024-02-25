Росіяни двічі безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на Дніпрі протягом 24 лютого, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра протягом 24 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів серед них Новотягинка, Тягинка, Кринки, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області".
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