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Росіяни двічі безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на Дніпрі протягом 24 лютого, - Генштаб

війна,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра протягом 24 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів серед них Новотягинка, Тягинка, Кринки, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни марно намагалися 7 разів штурмувати плацдарми ЗСУ на Дніпрі, - Генштаб

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Чого не заводять підкріплення? Яка ціль цього плацдарму, коли немає логістики і підкріплення? Все повинно мати якусь мету.
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25.02.2024 00:47 Відповісти
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25.02.2024 01:05 Відповісти
 
 