Між Західною та Східною Європою виникли розбіжності через недостатню допомогу Україні, - Bloomberg
За даними Bloomberg, суперечка через нездатність Євросоюзу вчасно відправити Україні один мільйон артилерійських снарядів стала свідченням глибшого розколу між Західною та Східною Європою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на публікацію Bloomberg, яка ґрунтується на інтерв’ю з європейськими посадовцями, зокрема й на умовах анонімності,
Європейські дипломати, з якими поспілкувалось агентство, вважають: якщо Росія все ж виграє війну в Україні, "Західній Європі цього не пробачать" і їй перестануть довіряти, а весь проєкт європейської інтеграції може опинитися під загрозою.
Одна з причин – категорична позиція кількох західноєвропейських країн щодо пошуку джерел артилерійських снарядів для України. Франція активно наполягає, що відповідні інвестиції мають залишатись тільки в межах ЄС – що вже загальмувало постачання снарядів.
Додатково Кіпр і Греція з геополітичних міркувань виступають проти закупівлі снарядів у Туреччини. Для східноєвропейських держав це свідчить про те, що "Захід, схоже, не розуміє нагальності ситуації", сказав один зі співрозмовників Bloomberg.
Один європейський посадовець заявив, що в разі перемоги РФ його країна більше не купуватиме зброю у Франції, а натомість буде розвивати оборонне партнерство зі США, Британією та Україною, бо вони є надійнішими союзниками.
Претензії у східноєвропейських держав є і до Німеччини. Хоча номінально вона – один із найбільших донорів військової та фінансової допомоги Україні, позиція німецької влади щодо постачання далекобійних ракет Taurus викликає роздратування у столицях на схід від Берліна.
Недовіра Східної Європи до Західної проявляється і в пошуку нового генерального секретаря НАТО. Хоча більшість його членів підтримують кандидатуру Марка Рютте, його відсутність комунікації зі східноєвропейськими державами спонукала до висунення президента Румунії Клауса Йоганніса.
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Ви жаб'ячих лапок об'їлися?
А хто голосував проти - в курсі. І в цій новині написано, і кілька днів тому про це вже говорилося. Але це може бути внутрішня ЄС гра, щоб грекам і кіпріотам теж дали заробити задля отримання їхньої згоди.
Французька ж позиція - ніби щойно народилися і не розуміють нагальності питання. Тому й питав про жаб'ячу дієту.
що в разі перемоги РФ - нашей победы над россией по смыслу
блин, це саме я казала дітям пару годин тому.
Про орду , яка знищує памʼять поколінь .
Про орду, яка знищує все на своїм шляху. І що східна Европа теж постраждала від русні. І якщо у самій раши кацапі давно знищують не тількі мови і культури колонізованих народів , а і фізично , то до фізичного знищення народів у східній Европі у них руки не дійшли.
І якщо Україна не встоїть , то на цей раз кацапи вже знищать і народи східної Европи .
ну а західна Европа ще зберегла фотки своїх прадідів, їх книги, картини, фамільни ювелірні прикраси, посуд У СВОЇХ ДОМАХ. Тому і не розуміють
ТАМ ДЕ ПРОЙШЛА РУСНЯ нихто не може показати памʼять своїх предків- бо все вкрадено чи ракетами спалено
Ніби кожна країна, і без того з середини розколота політичними партіями: прокомуністичні, профашистські, націоналістичні, ізоляціоністські... , все більше занурювалася у конгломерат внутрішніх протиріч.
Я тодішня і теперішня Польща, наприклад...
Це щось накшталт - горить хата, а сусіди вхапились й сваряться за єдине у наявності відро, щоб допомогти тушити...