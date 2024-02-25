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Між Західною та Східною Європою виникли розбіжності через недостатню допомогу Україні, - Bloomberg

єс,євросоюз

За даними Bloomberg, суперечка через нездатність Євросоюзу вчасно відправити Україні один мільйон артилерійських снарядів стала свідченням глибшого розколу між Західною та Східною Європою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на публікацію Bloomberg, яка ґрунтується на інтерв’ю з європейськими посадовцями, зокрема й на умовах анонімності,

Європейські дипломати, з якими поспілкувалось агентство, вважають: якщо Росія все ж виграє війну в Україні, "Західній Європі цього не пробачать" і їй перестануть довіряти, а весь проєкт європейської інтеграції може опинитися під загрозою.

Одна з причин – категорична позиція кількох західноєвропейських країн щодо пошуку джерел артилерійських снарядів для України. Франція активно наполягає, що відповідні інвестиції мають залишатись тільки в межах ЄС – що вже загальмувало постачання снарядів.

Додатково Кіпр і Греція з геополітичних міркувань виступають проти закупівлі снарядів у Туреччини. Для східноєвропейських держав це свідчить про те, що "Захід, схоже, не розуміє нагальності ситуації", сказав один зі співрозмовників Bloomberg.

Один європейський посадовець заявив, що в разі перемоги РФ його країна більше не купуватиме зброю у Франції, а натомість буде розвивати оборонне партнерство зі США, Британією та Україною, бо вони є надійнішими союзниками.

Претензії у східноєвропейських держав є і до Німеччини. Хоча номінально вона – один із найбільших донорів військової та фінансової допомоги Україні, позиція німецької влади щодо постачання далекобійних ракет Taurus викликає роздратування у столицях на схід від Берліна.

Недовіра Східної Європи до Західної проявляється і в пошуку нового генерального секретаря НАТО. Хоча більшість його членів підтримують кандидатуру Марка Рютте, його відсутність комунікації зі східноєвропейськими державами спонукала до висунення президента Румунії Клауса Йоганніса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС буде і надалі підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, - фон дер Ляєн

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Топ коментарі
+16
Проблема в тому що Східна Європа сповна відчула що таке кацапська окупація і кацапський контроль. Все що було за берлінською стіною це Західна Європа і вони ніколи на власній шкурі не пізнали кацапню - їх жінок не гвалтували масово, їх будинки не очищали від речей до підлоги, з їх кишень не вивертали все до дрібязку, їх не морили голодом і не садили в тюрми і не катували всіляки "штазі" та "гебня". Для всієї Західної Європи Друга Світова промайнула відносно спокійно. А далі почалось "європейське побєдобєсіє" - суцільний пацифізм, денацифікація німців, вдячність кацапам за "перемогу на гітлером" і безальтернативне засудження німців за холокост. Тепер німці схожі на безхребетних і пригнічених. Зате французи відчувають себе переможцями без перемоги. Єдиний боєздатний підрозділ в ЄС це франзузський "Іноземний легіон". В останні два роки кількість контрактників бундесверу зменшилась на 4000 осіб. З армії лише звільняються і не бажають продовжувати контракти. Іншими словами тікають від імовірної участі в бойових діях. Армії ЄС не існує. І тому кацапські дикуни впевнені що їх ніхто в Європі не зупинить. Вся надія на кращу зброю, але і її обмаль. Точніше майже немає. Населення роззброєне і психологічно не здатне чинити опір окупантам. Вони досі вважають диких кацапів людьми. Це велика помилка яка може коштувати їм життя, здоровя, добробуту і майбутнього. 10 років вони дивляться на війну в Україні як на відеогру...
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25.02.2024 02:14
+12
Іх будинки не очищали від речей до підлоги, з їх кишень не вивертали все до дрібязку‼️‼️‼️
блин, це саме я казала дітям пару годин тому.
Про орду , яка знищує памʼять поколінь .
Про орду, яка знищує все на своїм шляху. І що східна Европа теж постраждала від русні. І якщо у самій раши кацапі давно знищують не тількі мови і культури колонізованих народів , а і фізично , то до фізичного знищення народів у східній Европі у них руки не дійшли.
І якщо Україна не встоїть , то на цей раз кацапи вже знищать і народи східної Европи .

ну а західна Европа ще зберегла фотки своїх прадідів, їх книги, картини, фамільни ювелірні прикраси, посуд У СВОЇХ ДОМАХ. Тому і не розуміють
ТАМ ДЕ ПРОЙШЛА РУСНЯ нихто не може показати памʼять своїх предків- бо все вкрадено чи ракетами спалено
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25.02.2024 03:04
+10
Дивні люди. Це я щоб без образ. Європейські посадовці розмірковують, що їхні країни будуть купувати чи ні, у разі повної окупації України Росією і встановлення нового статус кво. Навіщо думати про те чим ви не будете керувати? Ви будете купувати те, де і що скажуть керманичі в Москві. Ваше право буде помножене на нуль. Ви будете ніхто.
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25.02.2024 01:07
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абсолютно зрозуміла позиція, треба залишати виробництво в ЄС, це стратегічне рішення, але треба робити швидше. У турків взагалі нічого купувати не можна, вони по факту азія як допомогає кацапам санкції обходити, велика загадка як вони в НАТО потрапили
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25.02.2024 00:59 Відповісти
чего к той турции прицепились? есть другие страны. Дурная позиция. Надо много. Не может дать ес, на фиг с пляжа со своими запретами.
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25.02.2024 01:10 Відповісти
Ніт. Турки це найлояльніша до нас країна з близького сходу і вони контролюють Босфор, з ними краще дружити
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25.02.2024 02:01 Відповісти
Стратегічне планування: це коли ви берете конче необхідне будь де,а тим часом розвиваєте і своє виробництво.той мільйон це ніщо у війні із кацапами,але потрібно і його отримати
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25.02.2024 05:39 Відповісти
Чому це у турків не можна купувати **********??
Ви жаб'ячих лапок об'їлися?
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25.02.2024 01:02 Відповісти
греция против
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25.02.2024 01:12 Відповісти
Та я хотів відповісти до . Він аргументував дуже дивно, ніби Україні не все одно, звідки **********. Ага, маємо можливість вибирати.

А хто голосував проти - в курсі. І в цій новині написано, і кілька днів тому про це вже говорилося. Але це може бути внутрішня ЄС гра, щоб грекам і кіпріотам теж дали заробити задля отримання їхньої згоди.
Французька ж позиція - ніби щойно народилися і не розуміють нагальності питання. Тому й питав про жаб'ячу дієту.
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25.02.2024 01:19 Відповісти
І французи приєднались до
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25.02.2024 11:47 Відповісти
Дивні люди. Це я щоб без образ. Європейські посадовці розмірковують, що їхні країни будуть купувати чи ні, у разі повної окупації України Росією і встановлення нового статус кво. Навіщо думати про те чим ви не будете керувати? Ви будете купувати те, де і що скажуть керманичі в Москві. Ваше право буде помножене на нуль. Ви будете ніхто.
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25.02.2024 01:07 Відповісти
там текст по дебильному написан. Я тоже застрял)
що в разі перемоги РФ - нашей победы над россией по смыслу
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25.02.2024 01:13 Відповісти
Можливо. Але хто їм доктор?
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25.02.2024 01:15 Відповісти
Чи виліковна політична імпотенція?
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25.02.2024 01:07 Відповісти
Кажуть, тільки хірургічними методами.
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25.02.2024 01:12 Відповісти
Терпіння та настирливісь головні союзники України. Вода камінь точить а терпіння вбиває безглуздість.
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25.02.2024 01:43 Відповісти
Логіка залізна ,якщо Росія переможе, то вони будуть закупати зброю у України...Що??
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25.02.2024 01:59 Відповісти
Проблема в тому що Східна Європа сповна відчула що таке кацапська окупація і кацапський контроль. Все що було за берлінською стіною це Західна Європа і вони ніколи на власній шкурі не пізнали кацапню - їх жінок не гвалтували масово, їх будинки не очищали від речей до підлоги, з їх кишень не вивертали все до дрібязку, їх не морили голодом і не садили в тюрми і не катували всіляки "штазі" та "гебня". Для всієї Західної Європи Друга Світова промайнула відносно спокійно. А далі почалось "європейське побєдобєсіє" - суцільний пацифізм, денацифікація німців, вдячність кацапам за "перемогу на гітлером" і безальтернативне засудження німців за холокост. Тепер німці схожі на безхребетних і пригнічених. Зате французи відчувають себе переможцями без перемоги. Єдиний боєздатний підрозділ в ЄС це франзузський "Іноземний легіон". В останні два роки кількість контрактників бундесверу зменшилась на 4000 осіб. З армії лише звільняються і не бажають продовжувати контракти. Іншими словами тікають від імовірної участі в бойових діях. Армії ЄС не існує. І тому кацапські дикуни впевнені що їх ніхто в Європі не зупинить. Вся надія на кращу зброю, але і її обмаль. Точніше майже немає. Населення роззброєне і психологічно не здатне чинити опір окупантам. Вони досі вважають диких кацапів людьми. Це велика помилка яка може коштувати їм життя, здоровя, добробуту і майбутнього. 10 років вони дивляться на війну в Україні як на відеогру...
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25.02.2024 02:14 Відповісти
Іх будинки не очищали від речей до підлоги, з їх кишень не вивертали все до дрібязку‼️‼️‼️
блин, це саме я казала дітям пару годин тому.
Про орду , яка знищує памʼять поколінь .
Про орду, яка знищує все на своїм шляху. І що східна Европа теж постраждала від русні. І якщо у самій раши кацапі давно знищують не тількі мови і культури колонізованих народів , а і фізично , то до фізичного знищення народів у східній Европі у них руки не дійшли.
І якщо Україна не встоїть , то на цей раз кацапи вже знищать і народи східної Европи .

ну а західна Европа ще зберегла фотки своїх прадідів, їх книги, картини, фамільни ювелірні прикраси, посуд У СВОЇХ ДОМАХ. Тому і не розуміють
ТАМ ДЕ ПРОЙШЛА РУСНЯ нихто не може показати памʼять своїх предків- бо все вкрадено чи ракетами спалено
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25.02.2024 03:04 Відповісти
"А далі почалось "європейське побєдобєсіє" - суцільний пацифізм, денацифікація німців, вдячність кацапам за "перемогу на гітлером" і безальтернативне засудження німців за холокост." - шо денацифікація була не потрібна і шо ше хтось на державному рівні робив голокост? Судячи з ваших дописів ви вже не молоді і відповідно - і відповідно коли би нацисти перемогли ви ше мали шанс на народження але, але ви би були рабом і ше можливо вас би кастрували - так і слугували ви би "вищій расі" кастратом ( нацистам не потрібно було шоб раби сильно розмножувалися - такшо вірогідність бути кастрованим у вас була би висока ). Німецький нацизм і кацапський рашизм то є однаково однаково жахливі речі - одну знищили а друга ше існує .
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25.02.2024 04:15 Відповісти
Німців змусили заплатити занадто високу ціну і клеймили "фашистами" всіх без винятку. І німці стали заляканими і слабкими. Сьогодні у Німеччини армія слабка, немає жодної ядерної боєголовки, а от у Франції їх 290. У Британії 225, а у кацапів 4400 з 5800 готові до застосування. За німецькі гроші збудовано Ізраїль, у 2004 Німеччина закінчила виплачувати репарації за Першу Світову війну і продовжує виплачувати за Другу. І хто ж основний вигодоотримувач? Франція. Німеччину позбавили військового духу і тепер наймогутніша країна в Європі це ... Франція... Італійці воювати не здатні від слова "зовсім". Угорців лише 9 мільйонів і вони, як завжди, приєднуються до сильнішого яким вважають *********. Поляки де факто сприяють ***** і сподіваються що кацапи їм віддячить за блокаду України. Німецьких фашистів переміг Ленд ліз і міжнародна коаліція, а не кацапи одноосібно. Щобільше, комуністичний режим в СРСР був в рази гіршим і жорстокішим за німецький фашизм, але на Нюрнберзькому процесі судили фашизм, а комунізм отримав статус "переможця" і залишився безкарним. Але європейці так цього і не усвідомили...
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25.02.2024 05:16 Відповісти
Значить це, що європейці стануть вдруге на граблі?
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25.02.2024 06:46 Відповісти
Відповіді на моє запитання не буде - зрозуміло і звісно навіщо відповідати якшо можна накидати.
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25.02.2024 07:10 Відповісти
Сформулюйте запитання. Будь ласка без страшилок про гіпотетичну кастрацію.
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25.02.2024 15:12 Відповісти
Перед загрозою агресії зі сторони т. Гітлера іа потім т. Сталіна Західна Європа все більше і більше ставала роз'єднаною - розколотою.

Ніби кожна країна, і без того з середини розколота політичними партіями: прокомуністичні, профашистські, націоналістичні, ізоляціоністські... , все більше занурювалася у конгломерат внутрішніх протиріч.

Я тодішня і теперішня Польща, наприклад...
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25.02.2024 07:03 Відповісти
Ага...
Це щось накшталт - горить хата, а сусіди вхапились й сваряться за єдине у наявності відро, щоб допомогти тушити...
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25.02.2024 07:24 Відповісти
Розколи, розколи…, а в нас війна…
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25.02.2024 08:37 Відповісти
Ожиревшие свиньи не хотят ни чего понимать.
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25.02.2024 09:04 Відповісти
Ю.Швець повідомив, що гроші на снаряди (по Павелу) дала Норвегія, Канада логістику оформила. Французи разом із греками проти Туреччини. бо по трудящимся вірменам будуть лупити.
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25.02.2024 11:53 Відповісти
Французи на пару з кацапами перетворили Вірменію в одну з 14 своїх колоній і варварськими методами викачували сировину (рідкоземельні метали) з Нагірного Карабаху. "Вірменське лобі" у Франції це дітки корумпованих вірменських чиновників які розпродають Вірменію всіма можливими способами.
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25.02.2024 15:20 Відповісти
 
 