Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 24 лютого уразили 13 районів зосередження окупантів та станцію РЛС, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 24 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 радіолокаційній станції противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетники ЗСУ протягом 23 лютого уразили 6 районів зосередження росіян, 5 позицій ЗРК, 3 артзасоби, склад та пункт управління, - Генштаб