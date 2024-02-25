УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4842 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
702 1
авіація (4045) Генштаб ЗС (6075) ракети (3928)

Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 24 лютого уразили 13 районів зосередження окупантів та станцію РЛС, - Генштаб

вільха

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 24 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 радіолокаційній станції противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетники ЗСУ протягом 23 лютого уразили 6 районів зосередження росіян, 5 позицій ЗРК, 3 артзасоби, склад та пункт управління, - Генштаб

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 