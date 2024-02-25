Канада стоятиме поруч, поки Україна не переможе, - заява канадійських міністрів Фріланд і Блера

Канада продовжить надавати Україні всебічну допомогу й твердо вірить у її перемогу у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час візиту до Києва заявила віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд.

"Коли мужній український народ продовжує свій історичний опір путінському незаконному й варварському вторгненню, після двох років жорстоких боїв, Канада непохитна у своїй підтримці України. Сьогодні ми разом кажемо народу України: Ми не втратимо віру. Ми ніколи не покинемо вас. Наша рішучість - абсолютна. Слава Україні!" - сказала Фріланд.

Її підтримав і міністр оборони Канади Білл Блер, який також відвідав Київ у роковини російського вторгнення. "У другі роковини російського незаконного повномасштабного вторгнення в Україну ми вітаємо неймовірну хоробрість і силу народу України. Канада завжди підтримуватиме вас у боротьбі за свободу", - зазначив Блер.

Він додав, що підписана сьогодні, 24 лютого, безпекова угода "демонструє готовність Канади надавати Україні допомогу, необхідну їй для відбиття російської агресії та перемоги". "Бій України - це й наш бій, і ми стоятимемо поруч з українцям, поки вони не переможуть", - наголосив міністр.

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