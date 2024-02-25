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Канада стоятиме поруч, поки Україна не переможе, - заява канадійських міністрів Фріланд і Блера

фріланд

Канада продовжить надавати Україні всебічну допомогу й твердо вірить у її перемогу у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час візиту до Києва заявила віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд.

"Коли мужній український народ продовжує свій історичний опір путінському незаконному й варварському вторгненню, після двох років жорстоких боїв, Канада непохитна у своїй підтримці України. Сьогодні ми разом кажемо народу України: Ми не втратимо віру. Ми ніколи не покинемо вас. Наша рішучість - абсолютна. Слава Україні!" - сказала Фріланд.

Її підтримав і міністр оборони Канади Білл Блер, який також відвідав Київ у роковини російського вторгнення. "У другі роковини російського незаконного повномасштабного вторгнення в Україну ми вітаємо неймовірну хоробрість і силу народу України. Канада завжди підтримуватиме вас у боротьбі за свободу", - зазначив Блер.

Він додав, що підписана сьогодні, 24 лютого, безпекова угода "демонструє готовність Канади надавати Україні допомогу, необхідну їй для відбиття російської агресії та перемоги". "Бій України - це й наш бій, і ми стоятимемо поруч з українцям, поки вони не переможуть", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада продовжуватиме закликати до виключення РФ з міжнародних організацій, адже паліям не місце на зборах пожежників, - віцепрем’єрка Фріланд

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Топ коментарі
+12
Від простого стояння поруч мало що залежить.
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25.02.2024 07:12
+7
Взагалі то здалеку завжди легше "підтримувати і любити"...
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25.02.2024 06:51
+6
Канада буде підтримувати Україну за будь-якого уряду, ліберального або консервативного. Причина проста- голоси численної Української громади за які будуть боротися всі три партії. Ми не завжди підтримуємо уряд, але Україну-завжди.
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25.02.2024 03:12
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Дякуємо. God bless Canada.
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25.02.2024 01:41 Відповісти
Дякуємо Канадцям за підтримку Українців !!
Слава Україні!!
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25.02.2024 01:50 Відповісти
Нажаль демократичні країни не можуть давати таких далекосяжних обіцянок. Канада буде з Україною до 20 жовтня наступного року, а потім там переможе канадський Трамп, путінська шалава - П'єр Полів'є. І не може переможе, може ні, як Трамп, а точно переможе. І тоді Канада буде стояти вже поруч з кацапами.
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25.02.2024 02:08 Відповісти
Канада буде підтримувати Україну за будь-якого уряду, ліберального або консервативного. Причина проста- голоси численної Української громади за які будуть боротися всі три партії. Ми не завжди підтримуємо уряд, але Україну-завжди.
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25.02.2024 03:12 Відповісти
Взагалі то здалеку завжди легше "підтримувати і любити"...
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25.02.2024 06:51 Відповісти
Тобто краще не підтримувати і не любити?
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25.02.2024 09:17 Відповісти
Так, з наведеного нижче лінка добре видно рівень вашої підтримки.
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25.02.2024 13:01 Відповісти
Тепер заходимо на https://www.canada.ca/en/department-national-defence/campaigns/canadian-military-support-to-ukraine.html сайт і дивимося, скільки озброєння Канада передала Україні за два роки війни.
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25.02.2024 02:14 Відповісти
на їх економіку це капля....
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25.02.2024 07:02 Відповісти
На кого ни глянь, все поставляли Леопарды 2. Тут должна была быть целая армада Леопардов.
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25.02.2024 07:07 Відповісти
Подивився розділ artillery: 4 гаубиці м777 (чотири!!!) і 10 змінних стволів до них. Далі не дивився
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25.02.2024 09:39 Відповісти
До речі, поставили 40 000 снарядів 155мм , заг.ціною 60млн. Тобто снаряд - 1500 доларів. Не знаю чи канадських чи us. А зараз нам снаряди за 7000 доларів впарюють всякого роду союзничкм. Ось так на рівному місці майже в 5 разів
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25.02.2024 09:44 Відповісти
Це новенькі які закуповують для нас, зробили дефіцит пороха ціна піднялася, і бабло пошло, самі дорогі це ЕС бо тут монополія почти, але ж це їхні гроші ЕС виділяє і закуповує свої дорогі і США так само. А Україна сама шось не торопітся зовсім.
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25.02.2024 09:57 Відповісти
Від простого стояння поруч мало що залежить.
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25.02.2024 07:12 Відповісти
Канада стоятиме поруч, і буде дивитися, чи переможе Україна? - заява канадійських міністрів Фріланд і Блера Д
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25.02.2024 08:21 Відповісти
Цікаво, за спиною це також вважається поруч?
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25.02.2024 08:46 Відповісти
Нагадайте там канадійській діаспорі українців, де знаходиться Україна і що це їхня історична Батьківщина, бо вони сидять собі за океаном у безпеці та запхали язики у дупи. Чи вони прокапські, чи вони просто ватні уйопки, яким байдуже майбутнє існування України.
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25.02.2024 08:58 Відповісти
Пусть приедет на 0 и там стоит.
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25.02.2024 09:09 Відповісти
Канада то і робе що стоїть, та робе вид як вона переживає, а на справді їй пох..ру, бо якщо б боліло, нема свого, купила б десь в Єгипті чи Індії та передала Україні а вони то думають то прораховують, щоб не переплатити.
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25.02.2024 09:52 Відповісти
0.26 % Канада надала зброї від усіх партнерів. ВВП Канади такий самий, як і на росії.
200 тисяч втікачів асимілювали за два роки, просять ще 90 тисяч рабів.
"Діяспора" "українців" Канади, ви тварини, а не люди.
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25.02.2024 12:45 Відповісти
 
 