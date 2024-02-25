Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 409 820 осіб (+810 за добу), 6542 танки, 9981 артсистеми, 12441 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 409 820 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 409820 (+810) осіб / persons,

танків ‒ 6542 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 12441 (+16) од,

артилерійських систем – 9981 (+29) од,

РСЗВ – 999 (+0) од,

засоби ППО ‒ 684 (+0) од,

літаків – 340 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22),

крилаті ракети ‒ 1907 (+2),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13011 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 1578 (+2)

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