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армія рф (16200) Генштаб ЗС (6075) ліквідація (3523) знищення (6565)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 409 820 осіб (+810 за добу), 6542 танки, 9981 артсистеми, 12441 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 409 820 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 409820 (+810) осіб / persons,

танків  ‒ 6542 (+8) од,

бойових броньованих машин  ‒ 12441 (+16) од,

артилерійських систем  – 9981 (+29) од,

РСЗВ – 999 (+0) од,

засоби ППО ‒ 684 (+0) од,

літаків – 340 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22),

крилаті ракети ‒ 1907 (+2),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13011 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 1578 (+2)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрати РФ в Україні за два роки війни перевищили сили, які були на початку вторгнення, - британська розвідка

Знищення ворога

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Дякуємо ЗСУ!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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25.02.2024 07:57 Відповісти
Пичалько, однака
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25.02.2024 07:58 Відповісти
Российский "Шмель" об твердый земель, в общем вдребезги пополам...
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25.02.2024 08:04 Відповісти
6542 танки, 9981 артсистеми, 12441 бойових броньованих машин теж за добу.
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25.02.2024 08:18 Відповісти
Підсумки двох років Київ за три дні всі бачать на інфографіці.
Логістика - ювілей у 13 тисяч, РСЗВ друга доба без змін, хоча вчора інформували про враження "Солнцепьока".
Цьогорічні зимові "жнива" по живій силі (фан зона кобзона) в голові не вкладуються - майже 80 тисяч (79 780), а ще п'ять діб попереду.
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25.02.2024 08:45 Відповісти
Дивно. Всюди кажуть про три літака: А-50 та ІЛ, той, що командний пункт, - над краснодаром та Су-34 над Геничеськом, а підрахували тільки А-50. Чому?
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25.02.2024 10:46 Відповісти
Су не сбивали, он вроде как сам упал. А по ИЛ .... хз
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25.02.2024 10:59 Відповісти
сам упал и как начал валяться по окресности разбрасывая обломки
... а в общем - это все "дружественный огонь"
любят в пятницу вечером в трудовой армении пострелять из драбачей по банкам
ну а потом на большом огне шашлык запечь
короче - армянский край красиво отдыхает
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25.02.2024 13:02 Відповісти
Dorogije moi ukrainci, mozhet-lji kto-to objasnjitj, pochemu na stoljko otljichajutsjaocenki russkih potjerj s ukrainskoij storoni (400T) i russkih nje-gosudarstvennih istochnjikov (skazhem, 'Meduza' - ~80T)? Mozhet Ukrainskaja storona vsjo vremja schitajet, chto jeslji vzorvalasj BMP, to vnjeij nahodjilsja polnij desant? I jeslji kacap ruhnul na zemlju, to on objazatjeljno ubit? Konjechno, boljshije potjerji russkih okkupantov radujet, no ukrainskije cifri vizivajut vsjo boljshe i boljshe voprosov i njedoverija.
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25.02.2024 12:33 Відповісти
 
 