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Країни ЄС потребують більше інвестицій на тлі війни в Україні, - ексголова Європейського центробанку Драгі

драгі,маріо

Європейський Союз має швидко знайти способи фінансування масштабних інвестицій, щоб наздогнати серйозні зміни у світовому порядку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив ексголова Європейського центробанку, колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.

"Протягом останніх кількох років у світовому економічному порядку відбулося багато глибоких змін. Вони мають різноманітні наслідки, один з яких очевидний - нам доведеться інвестувати величезну суму за порівняно короткий час у Європі", - зазначив Драгі

Виступаючи перед міністрами фінансів країн ЄС, він наголосив на необхідності нарощування оборонних витрат через війну в Україні.

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Драгі підкреслив, що ЄС має залучити більше приватних заощаджень. Розглядається, зокрема, спільне запозичення для посилення військового потенціалу, як було під час пандемії коронавірусу.

Автор: 
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Топ коментарі
+3
давайте ще більше грошей польським халявщикам, аби ще більше маргіналів перекривали український кордон.
дебіли, зараз головна інвестиція ЄС має бути у зброю для України, бо від того чи залишиться Україна форт постом Європи, залежить чи буде мир на території ЄС у найближчі десятиріччя
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25.02.2024 08:53
+2
A як же інвестиції в китай і рашу останніх 30років?
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25.02.2024 08:43
+2
Попросіть китайців, кацапів нехай інвестують . Ви ж туди вливали інвестиції
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25.02.2024 08:49
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Щось недопоняла, хто, куда, кому
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25.02.2024 08:40 Відповісти
Відвали
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25.02.2024 09:16 Відповісти
A як же інвестиції в китай і рашу останніх 30років?
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25.02.2024 08:43 Відповісти
Попросіть китайців, кацапів нехай інвестують . Ви ж туди вливали інвестиції
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25.02.2024 08:49 Відповісти
давайте ще більше грошей польським халявщикам, аби ще більше маргіналів перекривали український кордон.
дебіли, зараз головна інвестиція ЄС має бути у зброю для України, бо від того чи залишиться Україна форт постом Європи, залежить чи буде мир на території ЄС у найближчі десятиріччя
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25.02.2024 08:53 Відповісти

Наша влада з одним хероєм зелею догралась.
Ми презентували його одного, як нас усіх , і це наш мінус.
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25.02.2024 08:59 Відповісти
Це той самий Фукуяма який передбачав суцільний мир на землі через глобалізацію суспільства ?той самий Фукуяма який вангував що всі війни зосталися по заду тому що воювати не вигідно ? Такий собі арестович на максималках,я вам скажу так,Фукуяма - лох.
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25.02.2024 09:37 Відповісти
Про настрої американців він не помиляється.
Хіба вам уже не видно ?
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25.02.2024 09:52 Відповісти
Не треба бути фукуямою щоб проаналізувати настрої американців )
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25.02.2024 10:27 Відповісти
Мільйони рашистів,із мільярдними статками,проживають у країнах Європи та Америки, усіх на паРашу з конфіскацією,або чекайте на паРашу у себе.
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25.02.2024 09:02 Відповісти
В ковид и Европа и США триллионами печатали деньги. Благо никакая девальвация этим валютам никогда не грозила. Что сейчас мешает.
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25.02.2024 09:09 Відповісти
К 2030му году инвестируют.
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25.02.2024 09:14 Відповісти
 
 