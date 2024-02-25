Країни ЄС потребують більше інвестицій на тлі війни в Україні, - ексголова Європейського центробанку Драгі

Європейський Союз має швидко знайти способи фінансування масштабних інвестицій, щоб наздогнати серйозні зміни у світовому порядку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив ексголова Європейського центробанку, колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.

"Протягом останніх кількох років у світовому економічному порядку відбулося багато глибоких змін. Вони мають різноманітні наслідки, один з яких очевидний - нам доведеться інвестувати величезну суму за порівняно короткий час у Європі", - зазначив Драгі

Виступаючи перед міністрами фінансів країн ЄС, він наголосив на необхідності нарощування оборонних витрат через війну в Україні.

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Драгі підкреслив, що ЄС має залучити більше приватних заощаджень. Розглядається, зокрема, спільне запозичення для посилення військового потенціалу, як було під час пандемії коронавірусу.