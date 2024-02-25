Країни ЄС потребують більше інвестицій на тлі війни в Україні, - ексголова Європейського центробанку Драгі
Європейський Союз має швидко знайти способи фінансування масштабних інвестицій, щоб наздогнати серйозні зміни у світовому порядку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив ексголова Європейського центробанку, колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.
"Протягом останніх кількох років у світовому економічному порядку відбулося багато глибоких змін. Вони мають різноманітні наслідки, один з яких очевидний - нам доведеться інвестувати величезну суму за порівняно короткий час у Європі", - зазначив Драгі
Виступаючи перед міністрами фінансів країн ЄС, він наголосив на необхідності нарощування оборонних витрат через війну в Україні.
Драгі підкреслив, що ЄС має залучити більше приватних заощаджень. Розглядається, зокрема, спільне запозичення для посилення військового потенціалу, як було під час пандемії коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
дебіли, зараз головна інвестиція ЄС має бути у зброю для України, бо від того чи залишиться Україна форт постом Європи, залежить чи буде мир на території ЄС у найближчі десятиріччя
Наша влада з одним хероєм зелею догралась.
Ми презентували його одного, як нас усіх , і це наш мінус.
Хіба вам уже не видно ?