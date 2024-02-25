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Київська область (3806) ППО (2928)

На Київщині працювала ППО, ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру не зафіксовано

ппо

Ворог не полишає спроб атакувати Київську область! Цього ранку Київщина була атакована ударними БпЛА. Повітряна тривога тривала дві години.

Про це повідомив у фейсбуці голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в регіоні працювали сили ППО.

"Завдяки вдалій роботі мобільних вогневих груп влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Падіння уламків збитих цілей відбулися на відкритій території поза межами населених пунктів.

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Всі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки ранкової атаки.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, знищено 16 "шахедів" з 18.

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