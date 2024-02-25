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окупація (6537) Донецька область (7581) бойові дії (3228)

Росіяни окупували Ласточкине неподалік Авдіївки, у Генштабі заявили про бої за нього. ФОТО

Російська армія окупувала наступний населений пункт за Авдіївкою – селище Ласточкине.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог окупував Ласточкине. Кацапи продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку", - йдеться у повідомленні.

Окупація Ласточкиного

Також захоплення селища підтверджує  боєць 24 ОШБ "Айдар" із позивним Осман. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що українські підрозділи покинули Ласточкине з метою уникнення втрат в особовому складі та щоб росіяни не змогли перекрити логістичні шляхи.

Окрім цього російські ресурси публікували відео- та фотопідтвердження перебування військ окупантів у цьому населеному пункті.

Водночас у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що протягом 24 лютого українські захисники відбили 14 атак окупантів у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

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Топ коментарі
+91
Перезавантажили генштаб придурки?
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25.02.2024 09:40
+76
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25.02.2024 09:40
+56
Янєлох сподівається на коротку пам'ять і слабкі інтелектуальні здібності людей, які за нього голосували і зараз вважають його незамінним лідором.
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25.02.2024 09:55
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Ну ось і перші пояснення ,а для чого трималися Авдіївки?(Бо обороняти місто -це не те саме ,що обороняти село.
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25.02.2024 11:18 Відповісти
Так коли кинули Авдіївку, то говорили, що відступають на нові більш закріплені позиці, зокрема і на Ласточкині. Мабуть все таки що поки ніяк не найдуть де ж ті підготовлені до оборони позиції.......
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25.02.2024 11:28 Відповісти
в Генштабе заявили ...что план козыря по полной сдаче Донецкрой и Луганской области к выборам х**ла идет успешно.
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25.02.2024 11:40 Відповісти
Ха, а ось у діжці меду з'явилася ложка дьогтю. Літачків кацапи ще набудують, а земельку захоплену вже ніколи не віддадуть, костьми ляжуть в грунт але не віддадуть.
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25.02.2024 12:26 Відповісти
И сколько они уже "не отдали"?
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25.02.2024 18:08 Відповісти
віддадуть. їм не перший раз віддавати.
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26.02.2024 04:46 Відповісти
Оман вимагае здати Україну і "пацанчик" їі або здасть або його втоплят в компроматі. продовження ще буде і на жаль не на нашу користь
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25.02.2024 12:31 Відповісти
Сырский просЫрил просЕрил Ласточкино. Всё как запланировал зеленский и ермак МО рф.
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25.02.2024 12:35 Відповісти
Усьопропальщікам-Ласточкино знаходиться у нізині відносно Авдіївки і нам вигідніше відійти від нього, вирівнявши фронт, аніж понести там серйозні втрати. Мапу подивіться.
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25.02.2024 12:45 Відповісти
Адольф гітлєр, коли його вермахт почав відступати під ударами червоної армії, вустами геббельса вішав німецьким жителям аналогічну локшину про "вирівнювання лінії фронту"! Чим це вирівнювання завершилося, вважаю Вам нагадувати не потрібно! Площа зданої рашистам території України за останній тиждень лише у одному районі Авдіївки становить приблизно 65,0 квадратних кілометрів!
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25.02.2024 13:48 Відповісти
Звичайно, що з дивану рахувати кілометри дуже просто. Але може розкажете, чи покажете, як можна закріпитися у напівоточенні у одноповерховому селі (порівняно з Авдіївкою), пре нестачі *********** ?
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25.02.2024 16:31 Відповісти
Захистити ластівкино- значить знову покласти тисячі хлопчиків.
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25.02.2024 13:48 Відповісти
Так рупор гундосика об'являв про організований відхід на обладнані рубежі оборони, які будувалися під особистим контролем найвеличнішого лідора ********** протягом останніх двох років. Саме на цих рубежах і буде зупинено москалів.
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25.02.2024 20:27 Відповісти
Це і є перезавантаження командування ЗСУ? Залужний іди у президенти бо втратимо Неню!
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25.02.2024 13:52 Відповісти
Він, оце, зараз в прямому етері гундосить. Ні чого не коментує з цього приводу?
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25.02.2024 17:01 Відповісти
все далі і далі на захід. зєля, ти цього домагався?!! так от чого ти хочеш насправді - зробити Україну москальнею! для початку - здасть весь лівий берег, ридаючи заключить "мир", а потім продасть і решту України. зєлін-план. він після цього не має права жити
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25.02.2024 17:31 Відповісти
Вибори!!! Я вимагаю провести ВИБОРИ!!!!!! Це ЗЄлене лайно ТРЕБА ВИКИНУТИ З БАНКОВОЇ І ВР!!!!!!!!
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25.02.2024 20:21 Відповісти
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