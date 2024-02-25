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Олександр Сирський (504) Умєров Рустем (472)

Сирський відвідав передові командні пункти на фронті: Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності

сирський,умєров

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.

Про це Сирський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, вони ретельно проаналізували ситуацію та обговорили кроки на майбутнє. Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок.

Сирський також наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць.

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"Поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які не мають системного характеру. Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог несе непоправні втрати.

Окремо подякував командирам бригад і підрозділів за рішучі дії та ініціативу", - резюмує він.

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Топ коментарі
+41
знову ця показуха...
шапіто на гастролях

що там безкутна каже?
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25.02.2024 09:51
+37
сирській прокинувся.
сирській почистив зуби.
сирській йде по коридору.
сирській в шапке та покакав.

сирській сирській сирській
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25.02.2024 09:53
+34
Про збудовані укріплення нічого? А чому так?
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25.02.2024 09:50
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ага, привез 17 наловленных
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25.02.2024 10:34 Відповісти
росіянин на чолі армії цей сором просто неможливо витримати
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25.02.2024 10:37 Відповісти
А жид на чолі України. Це нормально? Ви уявляєте українця на чолі Ізраїлю?
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25.02.2024 10:39 Відповісти
То у нас ніде в світі і не поважатимуть.

нереально уявити в тій же Польщі на чолі війска росіянина що не знає польскої мови
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25.02.2024 11:57 Відповісти
Ворог окупував Ласточкине. Кацапи продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку.

😑 Де далі командування ОСУВ Таврія(Сирський,Тарнавський) заявить про «підготовлені» рубежі оборони?
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25.02.2024 10:49 Відповісти
Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок. мабуть має на увазі, що піддони на котрих сидів "зезрадник" тепер теж маневрують по українських позиціях...Совково- прорашистська імітація діяльності (штабних щурів).які працюють не для захисту України, а для створення позитивної думки в населення України про "зеленоворогів " .що в Україні....
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25.02.2024 10:53 Відповісти
невідкладно, незламно і потужно для покращення і підсилення
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25.02.2024 10:55 Відповісти
Щось верне мене від слова «менеджер» і дуже насторожує.
Бо в нагій країні всі фунції менеджера зведені до «кращий продавець і т.п.».

Що входить в обов'язки менеджера?

Робота менеджера пов'язана зі спілкуванням з людьми. В його обов'язки входить напрацювання клієнтської бази, ведення переговорів, проведення презентацій товару, укладання договорів, контроль своєчасного постачання і оплати замовлень, відстеження дебіторської заборгованості.
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25.02.2024 10:55 Відповісти
Навіщо ви піаритесь на горі, показуєте нікому не потрібний героїзм окремих осіб, що відвідані передові командні пункти, коли не побудували навколо Авдіївки захисні споруди для наших військових і ворог легко захопив ціле село. Всі гроші і техніка як і раніше продовжують витрачатися на "велике крадівництво".
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25.02.2024 10:57 Відповісти
Якщо влада не вирішить проблему з мобілізацією і ротацією скоро не буде ким воювати, що раз більше підрозділів недоукомплектовані і щораз більше військових відмовляються виконувати накази командування на межі самогубства, військові в окопах скаржаться, що держава їх кинула на смерть, без виходу, хоча інша частина суспільства живе спокійно без війни.
Дуже багато тих хто самовільно вже покинули підрозділи не дивлячись на жодні погрози кримінального переслідування, за неофіційними даними таких вже понад 120 тис.
Ця вся показуха щодо командування не передку не вирішує основних проблем і по суті вже жодним чином не впливає на ставлення людей до війни, бо ситуація що для одних віна є, а для інших її нема розділяє суспільство на два табори.
Якщо влада в цьому питанні нічого не поміняє війна буде так чи інакше програна...
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25.02.2024 11:01 Відповісти
Огоссди...
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25.02.2024 11:10 Відповісти
ЛЯЧНО НАВІТЬ ПОДУМАТИ ЩО ЦЕ БУЛО АБИ ВОНИ НЕ ПРИЇХАЛИ...
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25.02.2024 11:23 Відповісти
Умеров мабуть дронів бригадам привіз. А чому без дєрьмака? Зачить довіряє пацанам,ті потім все йому розкажуть-що, де і як. Це за Залужним потрібен був "глаз да глаз"!
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25.02.2024 11:27 Відповісти
Кажуть що зєЛЯДІ, імітацією підвищення обороноздатності та звільненням Залужного
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25.02.2024 11:35 Відповісти
Проаналізували проблеми, які не мають системного характеру. Джерело:

Ну звичайно!
Системних проблем у нас просто немає!
Або ви мордою не вийшли, щоб їх аналізувати
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25.02.2024 11:36 Відповісти
підірвали фронт із середтни,
Кажуть наступна ціль, знищення ланцюгів поставок західних партнерів всередині України.
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25.02.2024 11:38 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

Підсумок розмови із Хлопцями про Ситуацію на фронті.Аудит і zМобілізація Пустишка!Всі хто мав бути у Військах вже там Є.Більше Не Буде.Ротацій не буде.Всі Резерви задіяні.Вихід один:Поставки Принципово Нової Зброї Діючим Військам!Зе/Сирку Не Дають.Верифікація звязків з РФ!zТупик!
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25.02.2024 11:44 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

Ору, ********* єрмака Це вам не Залужний, якого ніде не показували. Цих прошмандєїв з кожної праски будуть піарити. Щоб не так помітно було, як зелень нас здає
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25.02.2024 11:49 Відповісти
піар, заради піару......
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25.02.2024 11:58 Відповісти
Вивели 3-тю штурмову на "заранєє підготовлені позиції" в Ударне.
А позицій тупо немоє, навіть траншей не покопали!

І Ударне тю-тю, сдали кацапам
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25.02.2024 12:42 Відповісти
Вибачаюсь, Ласточкіне.
Але то один хрен, бо і в Ударному

фортифікаційний кінь НЕ валявся!👿
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25.02.2024 12:46 Відповісти
І навіть фортифікацію поробили ? 👿

Про "Бетон від Ковальської" мені радіо в рекламі всі вуха проїло. Кажуть дівати немає куди ! 👿👿👿👿
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25.02.2024 12:39 Відповісти
О такой хенерал вислюку нравиться, только не понимаю когда он воюет? все катается и катается, да видосики снимает. Но скоро поступит команда не отсвечивать и не затмевать солнцеликого. Так и с кимом с Николаева было, гавкнули из офиса. Так он теперь только видосики вислюка выставляет.
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25.02.2024 12:42 Відповісти
Сырский просерил Авдеевку, Ласточкино. Что дальше? Поедет смотреть Киев?
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25.02.2024 14:00 Відповісти
С официальным визитом,и что...?
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25.02.2024 14:20 Відповісти
помьятаємо дебальцево, соледар і бахмут, второй сезон серіала авдеевка, ласточкино, марьинка, роботине, що далі, меняемо сирьского на кошевога, чи патапа, там можно і весь квартал устроіть і звинуватити у поразькі запад. ***
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25.02.2024 15:23 Відповісти
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