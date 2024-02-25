Сирський відвідав передові командні пункти на фронті: Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.
Про це Сирський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ", - йдеться у повідомленні.
За словами Сирського, вони ретельно проаналізували ситуацію та обговорили кроки на майбутнє. Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок.
Сирський також наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць.
"Поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які не мають системного характеру. Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог несе непоправні втрати.
Окремо подякував командирам бригад і підрозділів за рішучі дії та ініціативу", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
нереально уявити в тій же Польщі на чолі війска росіянина що не знає польскої мови
😑 Де далі командування ОСУВ Таврія(Сирський,Тарнавський) заявить про «підготовлені» рубежі оборони?
Бо в нагій країні всі фунції менеджера зведені до «кращий продавець і т.п.».
Що входить в обов'язки менеджера?
Робота менеджера пов'язана зі спілкуванням з людьми. В його обов'язки входить напрацювання клієнтської бази, ведення переговорів, проведення презентацій товару, укладання договорів, контроль своєчасного постачання і оплати замовлень, відстеження дебіторської заборгованості.
Дуже багато тих хто самовільно вже покинули підрозділи не дивлячись на жодні погрози кримінального переслідування, за неофіційними даними таких вже понад 120 тис.
Ця вся показуха щодо командування не передку не вирішує основних проблем і по суті вже жодним чином не впливає на ставлення людей до війни, бо ситуація що для одних віна є, а для інших її нема розділяє суспільство на два табори.
Якщо влада в цьому питанні нічого не поміняє війна буде так чи інакше програна...
Ну звичайно!
Системних проблем у нас просто немає!
Або ви мордою не вийшли, щоб їх аналізувати
Кажуть наступна ціль, знищення ланцюгів поставок західних партнерів всередині України.
@boikobogdan1
Підсумок розмови із Хлопцями про Ситуацію на фронті.Аудит і zМобілізація Пустишка!Всі хто мав бути у Військах вже там Є.Більше Не Буде.Ротацій не буде.Всі Резерви задіяні.Вихід один:Поставки Принципово Нової Зброї Діючим Військам!Зе/Сирку Не Дають.Верифікація звязків з РФ!zТупик!
@RudijLis
Ору, ********* єрмака Це вам не Залужний, якого ніде не показували. Цих прошмандєїв з кожної праски будуть піарити. Щоб не так помітно було, як зелень нас здає
А позицій тупо немоє, навіть траншей не покопали!
І Ударне тю-тю, сдали кацапам
Але то один хрен, бо і в Ударному
фортифікаційний кінь НЕ валявся!👿
Про "Бетон від Ковальської" мені радіо в рекламі всі вуха проїло. Кажуть дівати немає куди ! 👿👿👿👿