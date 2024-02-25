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безпілотник (3677) ППО (2928) Полтавщина (1002)

У Пирятині на Полтавщині збитий БПЛА впав на відкриту територію, пошкоджено будинок

шахед,впав

У Пирятині Полтавської області безпілотник пошкодив приватний будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МВС України.

"О 06:05 25 лютого в м. Пирятин влучання БпЛА на відкриту територію, частково пошкоджено покрівлю приватного будинку. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Цікаво він впав. На відкриту територію , і пошкоди будинок..
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25.02.2024 10:28 Відповісти
Наверное по крыше черканул.
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25.02.2024 10:31 Відповісти
Уламком. Нiчого серйозного.
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25.02.2024 10:40 Відповісти
По мозгах автора эссе.
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25.02.2024 10:51 Відповісти
Там,де вiн упав, через 10-15 метрiв приватнi будинки. Падав уже пiдбитим. Добре що хоч так, а мiг би й на будинки.
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25.02.2024 10:39 Відповісти
У нас на поминальный день заглох прямо над соседним селом летел с стороны Пирятина и протянул за мое и упал метров за девятьсот от моего дома. Людям крупно повезло так как заглохни он минуты на три раньше ударил бы в дома.
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25.02.2024 10:57 Відповісти
блін, може ЗУ-23 по ньому працювала, а снаряди, вони ж теж не в космос улітають?
та й нижче тобі написали шо може налякав кота на криші чи горищі будинку. безпілотник, якщо сам впав. Фьодоров з РЕБом блін посадив його
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25.02.2024 11:34 Відповісти
В одній з східних областей неподалік населеного пункту на кордоні поля, лісу і болота з неба впав неопізнаний літающий об"єкт. Звідки і куди він летів, поки що невідомо. Інформація уточнюється. Чекайте наступних брифінгів
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25.02.2024 10:36 Відповісти
сьогодні вночі через наш будинок летів.вітер самошедший а воно летить.
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25.02.2024 11:05 Відповісти
 
 