У Пирятині на Полтавщині збитий БПЛА впав на відкриту територію, пошкоджено будинок

У Пирятині Полтавської області безпілотник пошкодив приватний будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МВС України.

"О 06:05 25 лютого в м. Пирятин влучання БпЛА на відкриту територію, частково пошкоджено покрівлю приватного будинку. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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