У Пирятині на Полтавщині збитий БПЛА впав на відкриту територію, пошкоджено будинок
У Пирятині Полтавської області безпілотник пошкодив приватний будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МВС України.
"О 06:05 25 лютого в м. Пирятин влучання БпЛА на відкриту територію, частково пошкоджено покрівлю приватного будинку. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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та й нижче тобі написали шо може налякав кота на криші чи горищі будинку. безпілотник, якщо сам впав. Фьодоров з РЕБом блін посадив його