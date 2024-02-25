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блокування (637) Демченко Андрій (320)

Польські фермери блокують 6 КПП на українському кордоні, у чергах понад 2 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба

страйк,поляки,польща,блокування

Польські аграрії відновили протести на КПП "Устилуг-Зосин", який вчора був розблокований. Станом на ранок на заблокованих КПП у чергах перебуває майже 2400 вантажівок.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, станом на ранок блокування руху польськими фермерами продовжується на шести напрямках. Аграрії відновили протести на КПП "Устилуг-Зосин", який вчора був розблокований.

"По всіх цих напрямках сукупно станом на ранок сьогодні - це десь майже 2400 вантажівок. Найбільше навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин". Дійсно, вчора по напрямку пункту пропуску "Устилуг"символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. Загалом ми бачили певне пожвавлення, але загалом на ситуацію це не вливає", - сказав речник.

Також читайте: Вагони з українською агропродукцією пошкодили на польській залізничній станції Дорогуськ. ФОТО

Демченко додав, що наразі польські протестувальники не блокують рух автобусів та легкових автомобілів на жодному з пунктів пропуску.

Автор: 
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Топ коментарі
+22
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25.02.2024 10:53
+20
Професорка етики Варшавського універу.

Magdalena Środa

2 д. ·

"Нульова солідарність з фермерами. Це багатий і дуже титулований соціальний клас. Вони мають величезні субсидії від Союзу, але зневажають її, вони не платять податки, але зневажають уряд, вони не пам'ятають, хто знехтував їхніми інтересами (ПіС), але відбивають КО; вони не чутливості до того, що відбувається в Україні: вони ставлять життя і смерть наших сусідів; вони працюють плече до плеча з конфедератами і мисливцями (важко сказати, що гірше), вони проти всіх прав гуманного ставлення до тварин, проти зеленої Європи (у них взагалі екологія в д... ) Вимагають безглузді гарантії продажу власної продукції (можна йти по їх стопам і вимагати від уряду купувати будь-які інтелектуальні, музичні, художні вироби тощо ) і головне: ними (свідомо чи ні) маніпулює Росія."
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25.02.2024 11:02
+10
За ********** бабосики безпечніше на кордоні мітингувати та зерно з зерновозів спускати. Це такі ж тітушки шо і у нас... На жаль поляки ще не розуміють, що в майбутньому від них чекати...
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25.02.2024 10:56
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может туда отправить сотрудников УКРАИСНКОГО ТЦК? чтобы ушлебкам полякам пся крев выписывать повестки и в теплушки и нафиг на фронт интернациональные бригады?? а что я бы не против сформировать пару взводов для начала горлопанов пелерастов поляков...
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25.02.2024 10:51 Відповісти
За ********** бабосики безпечніше на кордоні мітингувати та зерно з зерновозів спускати. Це такі ж тітушки шо і у нас... На жаль поляки ще не розуміють, що в майбутньому від них чекати...
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25.02.2024 10:56 Відповісти
Поцілувати пшеків в дуру з розбігу - норм буде? Приступай!
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25.02.2024 11:38 Відповісти
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25.02.2024 10:53 Відповісти
Ну а як -- якшо дуркувати то до кінця
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25.02.2024 10:54 Відповісти
Ага, Зе влада винна, що якісь п@дори святе українське зерно, що йде транзитом, висипають під ноги
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25.02.2024 10:56 Відповісти
Ну то ти такий самий! Що ще пояснювати
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25.02.2024 11:17 Відповісти
Ти не ЗЕлуплений бидл, але по суті такий же.
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25.02.2024 11:04 Відповісти
Та воно з тих, хто сцить в очі, каже "дощ"
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25.02.2024 11:32 Відповісти
Так пересратись зі всіма можуть тільки зебіли! І замість налагодження відносин носяться з пустим папірцем під назвою "гарантії" ...
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25.02.2024 10:59 Відповісти
****, з ким налагоджувати відносини? Ось про відносини каже поляк:

https://m.youtube.com/watch?v=Jd28OIajQe0
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25.02.2024 12:52 Відповісти
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25.02.2024 10:59 Відповісти
Мене у всій цій кумедії цікавить одне: а чому "наші" так вперто женуть фури з зерном через Польшу? невже,за 4 міс нічого не зрозуміло? а вони женуть і женуть фури щоб ті тижнями стояли на кордоні...
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25.02.2024 11:01 Відповісти
Через польщу короткий шлях у Німеччину чи у країни Балтії
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25.02.2024 13:01 Відповісти
Професорка етики Варшавського універу.

Magdalena Środa

2 д. ·

"Нульова солідарність з фермерами. Це багатий і дуже титулований соціальний клас. Вони мають величезні субсидії від Союзу, але зневажають її, вони не платять податки, але зневажають уряд, вони не пам'ятають, хто знехтував їхніми інтересами (ПіС), але відбивають КО; вони не чутливості до того, що відбувається в Україні: вони ставлять життя і смерть наших сусідів; вони працюють плече до плеча з конфедератами і мисливцями (важко сказати, що гірше), вони проти всіх прав гуманного ставлення до тварин, проти зеленої Європи (у них взагалі екологія в д... ) Вимагають безглузді гарантії продажу власної продукції (можна йти по їх стопам і вимагати від уряду купувати будь-які інтелектуальні, музичні, художні вироби тощо ) і головне: ними (свідомо чи ні) маніпулює Росія."
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25.02.2024 11:02 Відповісти
👌👍👏
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25.02.2024 11:06 Відповісти
Ну так объясни . Пока ничего кроме подлости польских фермеров не видно. Они предъявляют претензии своему уряду а блокируют границу с Украиной,а почему не с росией ? Или Германией? Объясни,может я не прав.
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25.02.2024 11:46 Відповісти
він вам нічого не пояснюватиме. він тупий,найнятий кимсь троль. його робота тут6проклинати Україну,зевладу,укрфермерів,всіх крім польський блокіраторів і уряду..
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25.02.2024 12:19 Відповісти
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25.02.2024 11:03 Відповісти
«Зеленський пообіцяв «дуже швидкі кроки» у відповідь на блокування ...»

4 дні тому 😏
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25.02.2024 11:04 Відповісти
За - побалакать грошей не беруть . Тому ЗЄля шоб набити собі ціну , язиком може ляпати скільки завгодно , але проблема від цього нікуди не зникне . Бо у ***** і корисних ідіотів з Польщі - свої плани .
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25.02.2024 11:10 Відповісти
Та чому ж і не подуркувати . Лавешка ж капає , при чому - зразу з двох сторін , дотації від ЄС і гонорар від ***** .
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25.02.2024 11:05 Відповісти
А Дуда говорит что они правы.
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25.02.2024 11:24 Відповісти
Він так каже, бо те псевдорільницьке бидло майже поголовно голосує за ПіС.
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25.02.2024 11:39 Відповісти
Пшек українцю не брат
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25.02.2024 11:55 Відповісти
Konjechno, onji pravi. Prichini:
1. 'Vsjedozvoljennostj' ukraincev. Im davalji tranzitnije vozmozhnostji dlja prodazhi ukrainskovo zerna dlja Afriki, a ukrainci reshilji chto im boljeje vigodno prodovatj v €urope. 'kak hochu, tak i djelaju'. Njeproijdjot.
2. Nagljadnij primer korumpirovannostji ukrainskovo chinovshestva, njesposobnovo/njezhelajushchevo navestji porjadok v svojeij stranje.
Takaja strana, s takim mishljenjijem nam v €urope njenuzhna, ot slovo 'sovsem'.
3. Njekotorije komentarii utverzhdajut, chto Ukraina mogla-bi zavaljitj vsju €uropu djeshovoij seljskohozjaistvennoij produkcijei. Navernjaka, i imenno po etomu ukrainskaja s/h produkcija nam v €urope njenuzhna, ot slovo 'sovsem'. Potomu chto eto privelo bi k razrushenjiju €uropeiskovo seljskovo hozjaistva i v rezuljtatje razrushenjije seljskovo obraza zhiznji. Nam etovo NJENADO!!! Poetomu v €urope i platjat dotacii seljanam, chtobi sohranjitj 'seljskij obraz zhiznji', i mi nje sobirajemsja platjitj dotacii Ukrainje za razrushenjije nashevo sela.
4. Ukraina - udjivitjeljnaja strana. Polovina naseljenjija borjetsja s veagom (vkljuchaja dobljestnih voinov 'Batalliona Monaco', kotorih u nas v Germanjii ja vstrechaju jezhednjevno), 1/4 zanjata gosudarstvennoij korrupcijeij, i 1/4 zanjati svoimi 'grjaznimi djeljishkami'.
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25.02.2024 12:19 Відповісти
вам у Європі?? ти за всю Європу тут розпинаєшся? ми своєю кров"ю вас захищаємо! чи ти кацап,який видає себе за латиша з Німеччини? у будь-якому випадку йдеш !
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25.02.2024 12:29 Відповісти
А я думаю что они рабоиают на *****.
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25.02.2024 12:57 Відповісти
Там троляки так працюють що жах, всі сили кинули на Польщу. Українофобія страшна, тупі селюки вже під дудку проросійської Конференції б і з ЄС виходили, катаючись на новеньких джондірах маючи субсидії і 0 податків,
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25.02.2024 13:46 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

·

https://twitter.com/boikobogdan1/status/1761669892275613757 1 ч

Суть Подій.Польща:Афера zЗермаків на 10млд$.Повністю винен Зельц.Відкат тредерів"криптою"Єрмелі 2млд$.Поляки Готують озвучення криміналу зернової справи.Армія збільшена не буде.200тис.₴Цирк Зельца!Зброї Сирку не дадуть.Визнаний у США ризик його роботи на РФ!Агонія Охвісу.Гаплик!
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25.02.2024 11:45 Відповісти
Ось вся суть подій:

https://m.youtube.com/watch?v=Jd28OIajQe0
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25.02.2024 12:58 Відповісти
Їм що, дотації 1,5 млрд євро ще замало? А жопа не злипнеться?
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25.02.2024 11:46 Відповісти
Пшекам мало виділених ЄС грошей? Хочуть вдавитися? Ну нехай. Оце вам і ефективна польська економіка, яку нам за приклад ставлять. Обісралися від українських бездотаційних!товарів, маючи величезні дотації.
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25.02.2024 11:47 Відповісти
можливо все дещо глибше...поляки мають намір повністю знищити укр с/г,щоб люди їхали робить на польскієфермери за копійки батраками,а укр землю куплять польскіє рольнікі теж за копійки,алже с/г до цього часу в Україні збанкрутує...
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25.02.2024 12:26 Відповісти


Ги,
троль, який (навіщо?) розпалює ненависть до всіх поляків, звинувачує в тролізмі людей порядних і розсудливих. Ще один проплачений польскіє троль. Я вже давно замітив-на статтях про дворушництво і підлість Полщі тут обов"язково з2являються люди,яки всіляко відбілюють Польщу і в усьому звинувачують Україну..Хто і з якою метою набрав цих тролів у Польщі?Очевидно це заробітчани із західних областей в Польші? Вони добре володіють польскойезиком...
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25.02.2024 12:24 Відповісти
Брешеш про звинувачення України.
Звинувачую тільки ЗЄкодло, котре ти на всіх темах захищаєш. Здогадуюся,що не за так. Навряд чи можна знайти настільки активних захисників ОЗУ, які б робили це з ідейних переконань.

Теж переконую (нетролів), що звинувачувати всіх поляків в тому, що найбільш маргінальна і відстала їх частина піддалася впливу кацапських агентів впливу - тупо. Бо в Україні кацапський агент вже підпорядкував собі ВСІ гілки влади.
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25.02.2024 13:13 Відповісти
Тільки блокуванням кордону заподляки завдають реальних збитків українській економіці. І все це робиться за мовчазної згоди мільйонів поляків.
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25.02.2024 16:54 Відповісти
Я ваажаю ці блокувальники ширма , а насправді рулять єрмак і польські корупціонери
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25.02.2024 12:26 Відповісти
Яке має відношення Україна до бандитизму місцевих маргіналів?
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25.02.2024 12:59 Відповісти
Це не ширма, це одна з головних цілей кацапської спец.операції :
1) утруднити поставки в Україну, тому і водії фур блокували кордон (тоді не було жодних підстав!)
2) посварити поляків і українців
3) перевірити, наскільки польський уряд зможе порадити собі з гібридною загрозою (вони можуть розважати в майбутньому конфлікт з пробиттям коридору до Кенігсберга\Крулевця
4) збільшити підтримку про-кацапських сил (Конфедератів головним чином) серед польских селян
плюс може ще дрібніші
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25.02.2024 13:30 Відповісти
Забув ще згадати, що кацапи підкупили багатьох профспілкових діячів. Звідти масовість протестів по всій Польщі.
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25.02.2024 13:34 Відповісти
Зате мільйони українців в Польщі ,позапихали язики в дупу і послушно у тих фермерів повзають на колінах і полять трускавки
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25.02.2024 13:49 Відповісти
Хворі у тебе фантазії.

1) сезонних робітників зараз немає!
не сезон!

2) більшість укр. громадян в Польщі, котрі втекли від війни цілими сім'ями - це або чисті москалі, або "какаяразніца" (бо тут багатші зі Сходу і Півдня! ),
спочатку пробував спілкуватися з кількома десятками з перших втікачів - буквально одиниці просто вміють говорити по-українськи (і то майже завжди школярі\студенти).
Решта - жінки з дітьми. ( Співвідношення серед втікачів від війни десь 1:5 = чоловіки:жінки)
А такі категорії не протестуватимуть!

3) Переважна більшість давніших емігрантів з України живуть в містах\містечках.
Ніхто не емігрує в Польщу, щоб працювати на сезонних роботах!
З фермерами такі люди практично не стикаються. І вони теж майже всі аполітичні (поки не обжився, не до політики, тим більше незнайомої). Емігрантських орг-цій, подібних, як в Канаді\США - ще немає, ще надто короткий час тут живуть.
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25.02.2024 14:30 Відповісти
Трясця, дебіли ! Повні. 2.4 тисячі вантажівок стоїть. То для чого гнати чергові на кордон ще ??? Аби показати, як нас поляки .... Зробіть перерву на місяць-два. Для чого піднімати рівень накалу емоцій до максимуму ? Є інші шляхи для експорту збіжжя ? Морський шлях. То можна задіяти його чи баранам аби у стіну битись. До струсу мізків. Що у Шмигаля там вже нічого не залишилось, то це ясно. Ну у людей сподіваюсь щось залишилось.
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25.02.2024 13:29 Відповісти
Де сказано що це машини з зерном?
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25.02.2024 13:50 Відповісти
Гарне питання. Під шумок про зерно поляки бойкотують взагалі перевезення нашими перевізниками будь-чого. Ось і маємо нагоду. Зернотрейдери нехай сидять зі своїм збіжжям, а фермерів ткнути пикою у вантажівки, які їм шкоду не роблять. Значить шкода йде від самих "касапських" поляків. То уряду Польщі це буде гарне попередження, що треба діяти і надзвичайно радикально.
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25.02.2024 14:07 Відповісти
а що роблять наші фури на кордонє де немає проїзду, чекають ракету з рф, ну-ну, там повинні стояти тільки протестуючі і не пускати польські фури і польську продукцію не транзитом ні як чи у зе гнійної команди кишені схудли контробас став?
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25.02.2024 15:14 Відповісти
все эти сраные фермеры явно имеют рашистский след!именно рашка заинтересована стравить Украину с Польшей!
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25.02.2024 15:23 Відповісти
Проблема в том что европейские фермеры - это совсем на про бизнес! Свободной конкуренции они не вынесут. Скорее европейское фермерство - это нечто вроде народных ремёсел, типа производства лижныков и матрёшек, которое поддерживается не из соображений эффективного бизнеса, а как культурное наследие...
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09.03.2024 11:34 Відповісти
 
 