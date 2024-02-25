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Литва (2265) допомога (7890)

У Литві зібрали понад 8 мільйонів євро на комплекти безпеки для українських військових

radarom

Кампанія стартувала наприкінці січня. Організатори "Radarom!" закликали жертвувати гроші на придбання комплектів безпеки для військовослужбовців, які воюють в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.

Ініціаторами збору "Radarom!" стали організації Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu, LRT та журналістка Ріта Мілюте. Кампанія тривала чотири тижні. Загалом вдалося зібрати 8,288 мільйона євро. На кошти, пожертвувані литовськими громадянами, підприємствами та організаціями, буде закуплено та доставлено в Україну 1115 наборів для наших бійців.

Кожен комплект вартістю 7,5 тис. євро складається з:

  • монокуляра нічного бачення,
  • лазерного прицілу,
  • індивідуального антидронового комплексу.

Устаткування виготовлене у Литві компаніями "Brolis Semiconductors" та "NT Service".

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Топ коментарі
+7
а скільки зібрали бійці батальйонів Монако,Канни,Монте-Карло тощо? 0? і це чомусь нікого не цікавить. а от їх бізнес в Україні квітує і дає їм кошти щоб безтурботно жити за кордоном...
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25.02.2024 10:58
+6
Думаю, країни Балтії роблять для України (у процентному співвідношенні) набагато більше за інших.
Низький уклін.
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25.02.2024 11:12
+5
Dumal sto budet mense na 500 komplektov,no sobrali bolse cem 2 raza kak dumal.Cast komplektov uze otpravlena na front.Antidronovaja zacyta dolzna pomoc ot dronov,eto endavno ix naciali delat.Realno puzyr tam na 50 metrov,skazem odnogo soldata ili grupu riadom spasiot.Vot nedavno i litovec pogyb ot drona,imel bi zacytu togda teper bil ziv.Eti antidronyje sistemi dolzni pomoc mnogim soldatam
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25.02.2024 11:08
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Литовці збирають 8 мільйонів допомоги, поляки блокують кордон щоб та допомога не доїхала...
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25.02.2024 10:57 Відповісти
а скільки зібрали бійці батальйонів Монако,Канни,Монте-Карло тощо? 0? і це чомусь нікого не цікавить. а от їх бізнес в Україні квітує і дає їм кошти щоб безтурботно жити за кордоном...
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25.02.2024 10:58 Відповісти
Dumal sto budet mense na 500 komplektov,no sobrali bolse cem 2 raza kak dumal.Cast komplektov uze otpravlena na front.Antidronovaja zacyta dolzna pomoc ot dronov,eto endavno ix naciali delat.Realno puzyr tam na 50 metrov,skazem odnogo soldata ili grupu riadom spasiot.Vot nedavno i litovec pogyb ot drona,imel bi zacytu togda teper bil ziv.Eti antidronyje sistemi dolzni pomoc mnogim soldatam
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25.02.2024 11:08 Відповісти
Думаю, країни Балтії роблять для України (у процентному співвідношенні) набагато більше за інших.
Низький уклін.
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25.02.2024 11:12 Відповісти
це ж треба
а в нас голова зеленої ода каже що немає сенсу витрачати гроші на безпеку і навчання воїна, бо його за дві хвилини вб'є дрон за 200 доларів
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25.02.2024 11:23 Відповісти
Литве всегда респект!
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25.02.2024 11:40 Відповісти
Литовці - справжні брати! Не те що набундючені польські спекулянти...
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25.02.2024 11:42 Відповісти
Світ збирає для нашлї армії гроші а наші бориги на чолі з президентами єрмаком і зеленським. Особливо старається президент єриак. Він стільки зробив зла для України і йому має бути вирок - смертна кара і чим швидше поки ще не здали Україну а до того йде.
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25.02.2024 12:00 Відповісти
Країни Балтії для України роблять більше ніж все МО ОПа з всіма умєровими, янетряпкамт та ішою сволотою
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25.02.2024 12:03 Відповісти
Собрали гораздо больше, чем рассчитывали, но если во время сбора пришла бы новость, что арестованный схематозник "случайно" выпал с 9 этажа, собрали бы ещё больше...
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25.02.2024 12:30 Відповісти
 
 