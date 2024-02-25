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ракети (3928) Повітряні сили (2345) Ігнат (773)

Знищення А-50 не завадить окупантам завдавати ракетних ударів, проте зменшить спроможності радіолокаційної розвідки росіян, - Ігнат

ігнат

Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не вплине на удари по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що після знищення А-50 кількість ракет, якими росіяни завдають ударів по Україні, не зменшиться. 

"Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спецтехніка, нищиться льотний склад, весь екіпаж загинув, тому тільки таким чином можна потроху знищувати ворога тими засобами, що у нас є", - сказав Ігнат.

Він додав, що окупанти ще мають літаки дальнього радіолокаційного виявлення, тому атак не уникнути.

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"Звичайно, будуть враховувати те, що відбулося. Не будуть підлітати тим самим А-50. Ви бачите, що чим більше їх знищуємо, тим далі діє той літак. Це зменшує їх спроможності в проведені радіолокаційної розвідки території України, виявлення повітряних цілей, а також виявлень наших радіолокаційних систем", - пояснив Ігнат.

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Топ коментарі
+2
- Куме! А від "Децису" колорадські жуки повиздихають?
- Мо' й не повиздихають, але їхнє здоровля буде вже не те! (с)
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25.02.2024 11:29
+2
Слава ЗСУ, втрачають вони її в 100х разів швидше, ніж виготовляють.
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25.02.2024 12:27
+2
Орікс публікує тільки ту техніку яку бачить на фото і відеодоказах . Багато кацапських літаків падає на території кацапії , знімати місця падінь вони категорично забороняють - під страхом покарань , доступ сторонніх до вірогідних місць падінь зразу ізолюється . Тому фотодоказів багатьох падінь літаків немає і орікс їх не фіксує в своїй статистиці .
Наші фіксують зникнення літака з радара після запуску по ньому ракет ППО , тому й вважають його знищеним . А ще наша розвідка , вуха і очі якої напевно ж є на кацапських авіабазах , доповідає - чи повернувся літак на базу чи ні .
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25.02.2024 14:04
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- Куме! А від "Децису" колорадські жуки повиздихають?
- Мо' й не повиздихають, але їхнє здоровля буде вже не те! (с)
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25.02.2024 11:29 Відповісти
дурно, він не наводить ракети
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25.02.2024 11:37 Відповісти
Наводить, але на 99% по повітряних цілях - крилатим ракетам і т. п.
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25.02.2024 11:46 Відповісти
він також фіксує пуски і випромінювання радарів ппо
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25.02.2024 12:25 Відповісти
вновь однодневка вылезла...)
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25.02.2024 12:27 Відповісти
В москалів винищувальної авіації більше,дуже багато і вони її виготовляють.
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25.02.2024 12:25 Відповісти
Слава ЗСУ, втрачають вони її в 100х разів швидше, ніж виготовляють.
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25.02.2024 12:27 Відповісти
Не втрачають вони стільки авіації,як шкодять Україні.
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25.02.2024 12:37 Відповісти
В них є запас авіації,що виготовлений давно.
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25.02.2024 12:39 Відповісти
...По данным ежегодного справочника The Military Balance, который https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/ издает Международный институт стратегических исследований, по состоянию на начало 2022 года Воздушно-космические силы РФ имели на вооружении 110 Су-30 в различных модификациях, 124 - Су-34. Уже через год их количество уменьшилось до 99 и 105 соответственно. За последний год прирост зафиксирован в истребителях Су-35 - на две единицы до 99-ти.))

Є інфа що виробляють кацапи по 1 літаку на місяць .
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25.02.2024 12:42 Відповісти
Вони і використовують ті що в нас на озброєні.
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25.02.2024 13:09 Відповісти
Якщо подивитися втрати на Orix,то москалі на багато втратили менше авіації,ніж те,що в нас кажуть.
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25.02.2024 13:11 Відповісти
Орікс публікує тільки ту техніку яку бачить на фото і відеодоказах . Багато кацапських літаків падає на території кацапії , знімати місця падінь вони категорично забороняють - під страхом покарань , доступ сторонніх до вірогідних місць падінь зразу ізолюється . Тому фотодоказів багатьох падінь літаків немає і орікс їх не фіксує в своїй статистиці .
Наші фіксують зникнення літака з радара після запуску по ньому ракет ППО , тому й вважають його знищеним . А ще наша розвідка , вуха і очі якої напевно ж є на кацапських авіабазах , доповідає - чи повернувся літак на базу чи ні .
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25.02.2024 14:04 Відповісти
Без ніяких підтверджень не можна просто вірити.Ці що падають на кацапії,також є фото і відео.По Оріксі нехай І занижена кількість.Але наші кажуть,що в тричі більше збито.Не так воно все як кажуть.
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25.02.2024 14:15 Відповісти
Трясця, Ігнат заінтригував всю Україну. ПОНЕСЛОСЬ. Хто збив, що збило ? Всі експерДи почали тисячу версій розбирати ... по кісточкам. Це потрібно пересічному українцю ? Чи журналістам кортить бути самими ерудованими ? Я б сказав за Ігната : З РОГАТКИ ! А експерДів послав під три чорти. Збили ? То й добре. Погано було б, якщо не збили. ЯКЩО НЕ ЗБИЛИ Б - то було б погано. Амінь !
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25.02.2024 14:18 Відповісти
 
 