За день до вторгнення тодішній голова "Укроборонпрому" Гусєв надіслав працівникам ОПК заспокійливого листа і запевняв, що підстав для паніки немає. ДОКУМЕНТ
23 лютого 2022 року підприємства оборонно-промислового комплексу, які мали б посилено готуватися до вторгнення, про яке попереджали, отримали від "Укроборонпрому" лист, підписаний тодішнім головою концерну Юрієм Гусєвим. У ньому він закликав не панікувати і працювати у звичному режимі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю BBC.
Як зазначається, документ, який є в розпорядженні видання, написаний у заспокійливому тоні. Він закликав працівників українського ОПК не панікувати і працювати у звичному режимі.
"Ми продовжуємо жити і працювати спокійно та впевнено, без паніки виконуючи свою роботу, бо реальних підстав для неї наразі немає. А коли і якщо вони виникнуть, я обіцяю повідомити про це відверто", - йдеться в документі, що його ДП "Антонов" отримало менше ніж за добу до повномасштабного вторгнення.
У цьому ж листі працівників підприємств ОПК закликають "не вірити фейкам", "припинити збирати чутки" і не моніторити месенджери.
"Мало хто в цій країні сьогодні знає більше за нас з вами", - йшлося в листі.
Тут же - запевнення, що "Укроборонпром" має чіткий план дій на випадок різних ситуацій. Як виявиться пізніше, деталі цього плану оборонним підприємствам не повідомлять ні до повномасштабного вторгнення, ні після.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, президент Володимир Зеленський 22 лютого поточного року призначив колишнього гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва на посаду посла України в Азербайджані. 27 червня 2023 року Зеленський звільнив Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому", яку він обіймав з 3 грудня 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
бути послом, не за красиві глазкі, призначають.
Гарно.
Нагадує вавілонське Навуходоносор.
єрмак? нє.....
запевняв, що підстав для паніки немає
иди, шоле, под березкой постой в позе "ожидаю медведя", лапотЪ
как минимум.
ты мыслишь - А вот если да кабы, т.е. мышление что вот Сцарек - должен топнуть ножкой и все мертвечуки выстроятся в ряд к ГУЛАГу, а ТЫ, да, ТЫ, их будешь расстреливать(а что если ТЕБЯ? хотя нет, тебя то за что? )
йо-кающий плакальщик за родствённичками. дай угадаю, "родственники лежат" = "дет асвабашдал Украину ат украинцев в войсках Муравьева, но подох от перепоя", правда?
Я вот тоже люблю какую то страну, ну вот, Уругвай например, так я не хочу его захватить, как ты, "родственничек", иди к деду выпей желчи за мопеда.и да, вам же платят за то что кто то отвечает вам, тролли, так что до свидания(твоего с Кобздоном, заждался с дедом и мопедом)
"эта страна"
спалился "посол". послать бы до Кабздона
наголосували
ДП Антонов так не панікував, що за два три тижні вивіз основний свій персонал в Європу, а от про літаки чомусь забув. Цікаве тут інше, співробітники виїздили сім"ями і точно знали причину виїзду, а от сказати про це своїм найближчим родичам не могли, бо було заборонено.
Також виїхали завчасно безліч різного роду чиновників, в тому числі і деякі депутати навіть з прислугою.
А решті сказали - маринуйте м"ясо на шашлик.
Незважаючи на кричущі факти непідготовки підприємств Укроборонпрому до війни, до Гусєва у офісно-реЗЕдентської влади жодних питань. Гусєв нещодавно отримав призначення послом України в Азербайджані, замість того щоб сидіти за гратами. Де карні справи на Гусєва? Нема. Проте п"ята колона з ОПи дає вказівки кидати за грати українських патріотів-офіцерів, заводить карні справи на Пашинського, кошмарить оборонні підприємства ракетобудівної галузі ...
Яка влада, такі й наслідки. Хоть камні з неба…
От психіатри кажуть, що краще боятись аніж перелякатись (бо той переляк може бути фатальним), а не жити в мильній (соцмережованій) бульбашці... а потім як прилетить...
пс. Підказка, це все одна людина.