За день до вторгнення тодішній голова "Укроборонпрому" Гусєв надіслав працівникам ОПК заспокійливого листа і запевняв, що підстав для паніки немає. ДОКУМЕНТ

23 лютого 2022 року підприємства оборонно-промислового комплексу, які мали б посилено готуватися до вторгнення, про яке попереджали, отримали від "Укроборонпрому" лист, підписаний тодішнім головою концерну Юрієм Гусєвим. У ньому він закликав не панікувати і працювати у звичному режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю BBC.

Як зазначається, документ, який є в розпорядженні видання, написаний у заспокійливому тоні. Він закликав працівників українського ОПК не панікувати і працювати у звичному режимі.

"Ми продовжуємо жити і працювати спокійно та впевнено, без паніки виконуючи свою роботу, бо реальних підстав для неї наразі немає. А коли і якщо вони виникнуть, я обіцяю повідомити про це відверто", - йдеться в документі, що його ДП "Антонов" отримало менше ніж за добу до повномасштабного вторгнення.

У цьому ж листі працівників підприємств ОПК закликають "не вірити фейкам", "припинити збирати чутки" і не моніторити месенджери.

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"Мало хто в цій країні сьогодні знає більше за нас з вами", - йшлося в листі.





Тут же - запевнення, що "Укроборонпром" має чіткий план дій на випадок різних ситуацій. Як виявиться пізніше, деталі цього плану оборонним підприємствам не повідомлять ні до повномасштабного вторгнення, ні після.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, президент Володимир Зеленський 22 лютого поточного року призначив колишнього гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва на посаду посла України в Азербайджані. 27 червня 2023 року Зеленський звільнив Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому", яку він обіймав з 3 грудня 2020 року.