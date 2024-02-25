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Новини
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вторгнення (379) Укроборонпром (1725) Гусєв Юрій (82)

За день до вторгнення тодішній голова "Укроборонпрому" Гусєв надіслав працівникам ОПК заспокійливого листа і запевняв, що підстав для паніки немає. ДОКУМЕНТ

юрій,гусєв

23 лютого 2022 року підприємства оборонно-промислового комплексу, які мали б посилено готуватися до вторгнення, про яке попереджали, отримали від "Укроборонпрому" лист, підписаний тодішнім головою концерну Юрієм Гусєвим. У ньому він закликав не панікувати і працювати у звичному режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю BBC.

Як зазначається, документ, який є в розпорядженні видання, написаний у заспокійливому тоні. Він закликав працівників українського ОПК не панікувати і працювати у звичному режимі.

"Ми продовжуємо жити і працювати спокійно та впевнено, без паніки виконуючи свою роботу, бо реальних підстав для неї наразі немає. А коли і якщо вони виникнуть, я обіцяю повідомити про це відверто", - йдеться в документі, що його ДП "Антонов" отримало менше ніж за добу до повномасштабного вторгнення.

У цьому ж листі працівників підприємств ОПК закликають "не вірити фейкам", "припинити збирати чутки" і не моніторити месенджери.

Також читайте: Підсумки діяльності Гусєва в "Укроборонпромі": скандал з "виробництвом" вертольотів Iroquois, недолугий піар, втрачені підприємства та "Мрія"

"Мало хто в цій країні сьогодні знає більше за нас з вами", - йшлося в листі.

Лист Гусєва працівникам ОПК
Лист Гусєва працівникам ОПК

Тут же - запевнення, що "Укроборонпром" має чіткий план дій на випадок різних ситуацій. Як виявиться пізніше, деталі цього плану оборонним підприємствам не повідомлять ні до повномасштабного вторгнення, ні після.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, президент Володимир Зеленський 22 лютого поточного року призначив колишнього гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва на посаду посла України в Азербайджані. 27 червня 2023 року Зеленський звільнив Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому", яку він обіймав з 3 грудня 2020 року.

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Топ коментарі
+66
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25.02.2024 12:18
+41
а ви як хотіли?
бути послом, не за красиві глазкі, призначають.
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25.02.2024 12:06
+37
"Друзі, давайте відверто поговоримо!" - так починається офіційна ділова документація. При владі в нас ******* ідіоти.
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25.02.2024 12:10
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Відповів - все норм - кричимо ура -- ідем на дно
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25.02.2024 12:04 Відповісти
А навіщо його те ГУР вербувало - "працював як агент параші"?
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25.02.2024 12:42 Відповісти
ГУР - це наші, ГРУ - кацапи.
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25.02.2024 13:27 Відповісти
Так Зеленский спрятал его за дипломатической неприкосновенностью, назначив послом. Все как и в случаях с Тараном и Венедиктовой.
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25.02.2024 12:57 Відповісти
а ви як хотіли?
бути послом, не за красиві глазкі, призначають.
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25.02.2024 12:06 Відповісти
А хто ж призначив гусєва?
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25.02.2024 12:08 Відповісти
Сонцесяйний в 2020 році.
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25.02.2024 12:12 Відповісти
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25.02.2024 12:18 Відповісти
Тривожні були часи,але якось вийшло зупинити
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26.02.2024 07:03 Відповісти
Ви поєзжайте в Ніколаєв, тот что возле Одесси і спросітє - кєм бил Гусев до 14 года. А я Вам скажу - он носил товар на ринок торговцу кинзой Агрохімії.
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25.02.2024 14:35 Відповісти
А навіщо торговцю кінзою арахаиіі в 15 році дали громадянство України ? За які заслуги ?
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25.02.2024 19:32 Відповісти
Його місце з гратами якщо не на шибиниці .
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25.02.2024 12:08 Відповісти
Послом в Азербайджан. Уже спрятан
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25.02.2024 12:58 Відповісти
Укроборонпром

Гарно.
Нагадує вавілонське Навуходоносор.
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25.02.2024 12:09 Відповісти
"Друзі, давайте відверто поговоримо!" - так починається офіційна ділова документація. При владі в нас ******* ідіоти.
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25.02.2024 12:10 Відповісти
все підходить, і ******* і ідіоти.
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25.02.2024 12:12 Відповісти
вороги вони ...
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25.02.2024 12:15 Відповісти
Зверніть увагу, українців з влади внаглу вичавлюють. Ще пару чоловік залишилося.
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25.02.2024 12:14 Відповісти
кулєба?
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25.02.2024 12:18 Відповісти
Ще пару чоловік залишилося дЄрмак і Кулєба
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25.02.2024 12:36 Відповісти


єрмак? нє.....
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25.02.2024 12:40 Відповісти
При владі у нас хуцпатокацапорилі аферюги найвищого гатунку,а ******* ідіоти це ті, хто привів їх до влади.
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25.02.2024 13:04 Відповісти
Не все так однозначно. Вони ще й сволота.
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25.02.2024 13:54 Відповісти
Добре що не написав "чуваки, на нас не нападуть, гадом буду, інфа сотка"...
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26.02.2024 11:50 Відповісти
Такі прізвища українські...
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25.02.2024 12:14 Відповісти
там 7 букв, московські клички - просто багато, я запримітив. смірнов татаров портнов і т.д.
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25.02.2024 12:35 Відповісти
Зрадник на зраднику і зрадником поганяє. Гнати їх треба в тришиї копняками!
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25.02.2024 12:16 Відповісти
А що тут дивного?Всі мої колишні знайомі ватники про ніякий опір навіть не заїкалися.Головним їхнім аргументом було,ну всі знають"расія бальшая","адін народ","думаю пра сємью","а что ти можеш протівапаставіть"...(((
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25.02.2024 12:16 Відповісти
Отже вони не ідіоти, вони зрадники. Якби роки захопили Україну, то травневі шашлики були б точно, ватники, ждуни і пофігісти поїхали б. Майскі це ісконно росіянські свята. дєнь побєди у них вже як культ карго.
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25.02.2024 12:37 Відповісти

запевняв, що підстав для паніки немає
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25.02.2024 12:16 Відповісти
Найвеличніший теж казав, що зберігайте спокій і холодну голову, в травні як завжди шашлики...
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25.02.2024 12:19 Відповісти
какоё жё ты тошноё то(((((
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25.02.2024 12:36 Відповісти
слушай, ты так активно накладываешь на "Петю" и на зелень, что видно что ты руснявый бот.
иди, шоле, под березкой постой в позе "ожидаю медведя", лапотЪ
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25.02.2024 12:42 Відповісти
ты совок!
как минимум.
ты мыслишь - А вот если да кабы, т.е. мышление что вот Сцарек - должен топнуть ножкой и все мертвечуки выстроятся в ряд к ГУЛАГу, а ТЫ, да, ТЫ, их будешь расстреливать(а что если ТЕБЯ? хотя нет, тебя то за что? )
йо-кающий плакальщик за родствённичками. дай угадаю, "родственники лежат" = "дет асвабашдал Украину ат украинцев в войсках Муравьева, но подох от перепоя", правда?
Я вот тоже люблю какую то страну, ну вот, Уругвай например, так я не хочу его захватить, как ты, "родственничек", иди к деду выпей желчи за мопеда.и да, вам же платят за то что кто то отвечает вам, тролли, так что до свидания(твоего с Кобздоном, заждался с дедом и мопедом)
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25.02.2024 13:11 Відповісти
Читаєм між рядків ....У вас просто поміняється господар і все
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25.02.2024 12:20 Відповісти
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25.02.2024 12:22 Відповісти
Консерва
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25.02.2024 17:41 Відповісти
А що керівнику треба було писати підлеглим у той ситуації? Рятуйся хто може?
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25.02.2024 12:23 Відповісти
Бевзь,а може йому треба було написати: Батьківщина в небезпеці,до зброї,друзі?
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25.02.2024 12:39 Відповісти
Щоб такий, як ти, обісравши свої шаровари, негайно втік за кордон?
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25.02.2024 18:11 Відповісти
мокшо троль і 6-ка,йдеш
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25.02.2024 20:16 Відповісти
Як твої портки,ватан????
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26.02.2024 06:57 Відповісти
А твої, ватан? На тобі, чи втратив?
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26.02.2024 07:37 Відповісти
Справді. Можна ж і далі робити вигляд, що нічого не трапилося. Ну не поїли шашликів і чого?..
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25.02.2024 12:40 Відповісти
нормальний керівник навпаки мав поставити всіх на вуха і примусити всіхприготуватися до найгіршого, навіть якщо цього не станеться. ти хоч десь працював в організації в своєму житті?
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25.02.2024 12:46 Відповісти
Потрібно було як при пороху, коли томос отримували- оголосити військовий стан, як тільки посольство США виїхало
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25.02.2024 12:52 Відповісти
Ну як мінімум все наявне готове озброєння, терміново передати в частини а ні щоб стугни волонтери вивозили аж на початку березня
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25.02.2024 15:48 Відповісти
Та він не крівник він зрадник, зеленський головний зрадник якій на всі пости перед війною поназначав зрадників
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25.02.2024 16:59 Відповісти
даже хз, запилить пакеты "открыть в случае войны" (еще с 14го года)? провести учения по гражданской обороне? по эвакуации персонала и материальных ценностей? сделать шифрованные дубликаты баз данных? а писать письма, выписать себе премии за "тяжелую работу" и свалить в туман это как-то все же грустно и тянет на расстрел.
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25.02.2024 17:41 Відповісти
Така бездіяльність повинна бути оцінена статтєю кримінального кодексу Але зважаючи ,що верхівка влади працювала і працює на рашку--цього керівника нагородили і відправили на"відпочинок" послом Що ще можна сказати,коли ішов і іде повний саботаж оборони України зі сторони влади.
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25.02.2024 12:23 Відповісти
таке враження що готувалися зустрічати оккупантів
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25.02.2024 12:24 Відповісти
не враження,а саме так і було!
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25.02.2024 12:40 Відповісти
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25.02.2024 12:28 Відповісти
Щось знав
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25.02.2024 12:40 Відповісти
А от я чув інше (розповідала дочка есбеушника з території Луганської обл.,на 23.02.22 підконтрольної Україні). 23.02.22 есбеушникам місцевого райвідділу СБУ надійшла команда: негайно покинути Луганську обл,і виїхати в Дніпро,зброю залишити у райвідділі,сім"ям нічого не повідомляти....
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25.02.2024 12:37 Відповісти
"Мало хто в цій країні сьогодні знає більше за нас з вами", - йшлося в листі. Джерело:

"эта страна"

спалился "посол". послать бы до Кабздона
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25.02.2024 12:38 Відповісти
А шо він міг казати підлеглим, коли сам ПреЗедент таке говорив!
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25.02.2024 12:39 Відповісти
Те що казав Залужний своїм підлеглим
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25.02.2024 14:30 Відповісти
...зато антиукраїнська банда Зе кошмарить виключно червінських-пашинських-порохів-марченків..
наголосували
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25.02.2024 12:51 Відповісти
Ага, не панікувати.
ДП Антонов так не панікував, що за два три тижні вивіз основний свій персонал в Європу, а от про літаки чомусь забув. Цікаве тут інше, співробітники виїздили сім"ями і точно знали причину виїзду, а от сказати про це своїм найближчим родичам не могли, бо було заборонено.
Також виїхали завчасно безліч різного роду чиновників, в тому числі і деякі депутати навіть з прислугою.
А решті сказали - маринуйте м"ясо на шашлик.
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25.02.2024 12:54 Відповісти
Непідготовка оборонних підприємств до евакуації це фактично диверсія з метою знищення обороноздатності держави. Бо жодне з оборонних підприємств не було ані підготовлене до релокації в інші райони країни, ані евакуйовано, що призвело до знищення, або захоплення багатьох оборонних підприємств, деякі з них були захоплені рашистами зі складами готової військової продукції, як наприклад Ізюмський приладобудівний завод у Харківській області. на "Ізюмському приладобудівному заводі" виробляли оптику для ПТРК "Стугна" та "Корсар", а також лінійку оглядових приладів для низки українських бронемашин тощо. Кацапи захопили багато вже готових, підготованих до відправки в українські бойові частини, виробів Ізюмського заводу.

Незважаючи на кричущі факти непідготовки підприємств Укроборонпрому до війни, до Гусєва у офісно-реЗЕдентської влади жодних питань. Гусєв нещодавно отримав призначення послом України в Азербайджані, замість того щоб сидіти за гратами. Де карні справи на Гусєва? Нема. Проте п"ята колона з ОПи дає вказівки кидати за грати українських патріотів-офіцерів, заводить карні справи на Пашинського, кошмарить оборонні підприємства ракетобудівної галузі ...
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25.02.2024 12:56 Відповісти
Що гворити про якогось там Гусєва, коли сам НайвеличнішийЛідорЗе заспокоював цілу країну, що все добре і ніякої війни не буде іготуйтеся до шашликів, а розвідка США то якісь "лохи" і нічого не роуміються бо вони там, а "ми тут краще за них все знаємо"...
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25.02.2024 13:12 Відповісти
а йому нікого просто призначати - от і тасує гімно у калабані. Не так багато на світі людей, які готові працювати з ним і щоб були в фаворі у єрмака
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25.02.2024 13:20 Відповісти
Трясця, цим зеленським Назначенцям працювати треба у лікарнях. Психіатрами та заспокоювати зеприхильників.
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25.02.2024 13:40 Відповісти
Хіба він один,їх ціле шобло в ВР,всі Слуги,за майбутнє,риги та опзж ще й координати де складують зброю чи виробничі цехи під ракетні удари здають кацапам.
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25.02.2024 13:43 Відповісти
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25.02.2024 13:44 Відповісти
5-я колонна врага под руководством Зеленского и Ермака.
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25.02.2024 13:45 Відповісти
Черговий какцап керує в Україні дякуючи тупому наріду та хуцпатому бидлу. Війна до останього українця,,,
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25.02.2024 13:49 Відповісти
Типа, спокойно. Наши идут.
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25.02.2024 13:51 Відповісти
Гусєв прийшов туди разом з Дерьмаком. Туди послом його направив Дерьмак, там малая родіна горських євреїв (татів) і видачі не буде.
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25.02.2024 14:44 Відповісти
Привладні Зеленського, які нагадили добряче в Україні з 2019 року, Зеленський вивів за кордон, або як резнікова з банановим, переховує від КАРИ Українців!! Жодного з них, на передовій немає!
Яка влада, такі й наслідки. Хоть камні з неба…
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25.02.2024 15:15 Відповісти
Бездарна, безпорадна, безсовісна корупційна влада; і саме такі люди зараз їй потрібні. Можете зробити висновок самі, хто зараз у креслі президента України. Як на думку багатьох, це ворог, хитра, брехлива повторах з кварталу.
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25.02.2024 15:28 Відповісти
Вони всі агенти Московії, за своєю тупістю або за вибором. Вони ВСІ винні в захопленні Півдня і працювали над анестезією України за тупістю або за вибором. Вони ВСІ мають бути покарані!
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25.02.2024 15:52 Відповісти
Судя по тому как сдали юг Украины, возникает закономерный вопрос, а не собирались ли так же сдать и всю остальную территорию? тогда это письмо вполне укладывается в канву событий. Людям типа гусева, все равно кому служить и чем управлять, результаты его особо не интересуют, главное шоб было теплое место, а то что мин и минометов не делают, так он и его детишки в окоп не собираются, им то чего бояться?
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25.02.2024 16:11 Відповісти
Не только собирались сдать Украину и Киев, но и вынашивают те же мечты. Им же все равно кому служить, главное - оставаться у кормушки и иметь возможность все так же воровать. А всякие «вышиванки», «километровые флаги», гасло «Слава Украине!» для них лишь ширма.
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25.02.2024 17:02 Відповісти
За логікою "верховного" все вірно! Щоб не було паніки, бо всі повтікають... що й так в принципі сталось...
От психіатри кажуть, що краще боятись аніж перелякатись (бо той переляк може бути фатальним), а не жити в мильній (соцмережованій) бульбашці... а потім як прилетить...
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25.02.2024 17:35 Відповісти
..як прилетить, а ти не готовий...
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25.02.2024 17:36 Відповісти
То хто ж винен в здачі півдня країни? Хто насрав в президентському туалеті? Хто назначив головою ОП Єрмака? Хто поборов усю корупцію в Україні очоливши її?

пс. Підказка, це все одна людина.
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25.02.2024 19:45 Відповісти
А що він міг написати, коли сам зелик подібне казав всій країні. Зрадники.
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25.02.2024 20:08 Відповісти
ЗЕМРАЗІ - БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ...
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25.02.2024 22:28 Відповісти
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-za-den-do-vtorgnennya-rf-kerivnik-ukroboronpromu-gusev-nadislav-gostomelskomu-aeroportu-lista-v-yakomu-zaklikav-pratsivnikiv-ne-viriti-feykam-bbc
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26.02.2024 08:54 Відповісти
 
 