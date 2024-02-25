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Новини Війна
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Умєров Рустем (472)

План на 2024-й вже є, він потужний та сильний, публічно про нього не говоримо, - Умєров

умєров

Міністерство оборони України має план на 2024 рік, який допоможе досягти прориву на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Рустем Умєров заявив на форумі "Україна. Рік 2024".

"Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році", – сказав Умєров.

Міністр висловив упевненість, що заплановані дії дадуть свої плоди. Він також додав, що Міноборони координує роботу зі спорудження фортифікацій. На сьогодні, за словами Умєрова, вдалося обладнали більше ніж декілька тисяч опорних пунктів та вогневих позицій.

"Будемо продовжувати роботу, працювати над цими треками. Всі кажуть, що краще про наші дії говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив", - наголосив міністр оборони.

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Топ коментарі
+52
Это туда, где незламнно.

Все, к чему прикасается квартал, превращается в гре@анное шапито. Да туда других и не берут.
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25.02.2024 11:59
+41
Потужно -- це куди?
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25.02.2024 11:50
+38
Безмозгла видно в курсі - бо вже не чути її волання "дайте ПЛАН"!!
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25.02.2024 11:52
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о, новий клоун з "потужними рішеннями"
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25.02.2024 14:59 Відповісти
Не скажуть про план, а якщо Марьяна Безугла буде вимагати ознайомити її?
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25.02.2024 15:00 Відповісти
Ну просто якійсь "незламні" в своїй одержимості планами. Як мінський маньяк позиціями. Накинули намордник Безкутній ?
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25.02.2024 15:55 Відповісти
"Маланський шнобель" розповідає українцям про якись там потужний план для українців, при тому зі своїм кагалом ще потужніше грабує Україну...
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25.02.2024 16:32 Відповісти
План не звичайний предмет -він якщо є, то його зразу «нет»!!! Бездула знайшла і заспокоїлась, дайте їй ще 100ку коньячку!
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25.02.2024 16:45 Відповісти
Мар'яші вже доповів?
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25.02.2024 16:46 Відповісти
Публічно не треба... Тільки безуглій,-безмозглій розкажіть... Вона так той план требувала від Залужного.... **** кончана...
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25.02.2024 18:14 Відповісти
Отступить по Днепр і просити перемовин
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25.02.2024 18:14 Відповісти
Афєрістовіч v.2.8.
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26.02.2024 00:48 Відповісти
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