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дрони (4305) Камишін (159)

2024 рік стане роком активного застосування наземних дронів на полі бою, - Камишін

камишін

У 2024 році наша країна почне активно використовувати на фронті наземні дрони.

Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Минулого року ми побачили в дії дрони у повітрі, а також на морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Це буде рік, коли ви почуєте більше про наземні роботизовані системи", - сказав міністр.

Крім того, за словами Камишіна, удари по стратегічних об'єктах всередині країни-агресора були завдані дронами українського виробництва.

Минулого місяця українські військові показали кадри використання на передовій наземного безпілотного робота Ironclad, обладнаного тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля М2".

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Ironclad - роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою.

Ironclad має броньований панцир, що захищає від стрілецької зброї, а керувати ним можна дистанційно - з безпечного місця.

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Топ коментарі
+15
Оповідати про майбутні дрони - називається "дрончити"!
)))
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25.02.2024 11:59
+14
Знову, і знову, і знову - про майбутнє!
(мрійливо):
Яке ж воно прекрасне!
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25.02.2024 11:57
+9
ВСІ БРЕХУНИ ГОВОРЯТЬ ПРО МАЙБУТНЄ А НЕ ТЕ ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ ТЕПЕР
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25.02.2024 12:23
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Знову, і знову, і знову - про майбутнє!
(мрійливо):
Яке ж воно прекрасне!
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25.02.2024 11:57 Відповісти
Ішака давай на сцену. Народ "жаждєт" повноцінного шоу!
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25.02.2024 11:58 Відповісти
Оповідати про майбутні дрони - називається "дрончити"!
)))
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25.02.2024 11:59 Відповісти
у повітрі, на воді, а тепер і на землі, дрочтити.
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25.02.2024 12:16 Відповісти
Як вони зайобують своїм патяканням. Справи йдуть краще якщо про них мовчати.
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25.02.2024 12:00 Відповісти
Два роки вам дебілам знадобилось аби це зрозуміти?!!! Люди про дрони у 2020 казали, кордон контролювати!!!

Було б так: через тебе не став 2024р. переломним у галузі дронів - люди тебе повісили!!!!!
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25.02.2024 12:00 Відповісти
Ну а шо ж вони скажуть -- держіться - все буде
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25.02.2024 12:00 Відповісти
це неможливо
все давно просрано
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25.02.2024 12:17 Відповісти
Армия дроидов во главе с генералом Гривусом. Мощно.
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25.02.2024 12:02 Відповісти
Я одного не понимаю. Если ето война дронов и технологий то нахера вы выпустили всех айтишников за границу? Кто будет составлять програмы и печатать ети дроны? Бедолаги которых по селах отлаливаете?
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25.02.2024 12:02 Відповісти
вони по нам кабами, а ми у відповідь, дронами?
то може 2024 стане роком визволення нашої землі, а не роком наземних дронів?
а що, з цього приводу, думає сирській, біля умерова?
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25.02.2024 12:03 Відповісти
Спочатку треба зберегти те що вдалося відстояти. А не про кордони 91 року мріяти
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25.02.2024 12:18 Відповісти
чому це 91? 1921!
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25.02.2024 12:19 Відповісти
Дурень думкою багатіе. В нас навряд чи навіть вийде повернути позиції що були до 22 року.
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25.02.2024 14:02 Відповісти
той не треба! а, плани такі, мати потрібно!
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25.02.2024 14:04 Відповісти
Більш логічно розраховувати на 2025 рік в контексті визволення, а на 2024 розраховувати в контексті належної підготовки до цього визволення.
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25.02.2024 12:32 Відповісти
то, таки вигребуть усіх комбайнерів василів, що не потонули в тисі?
і будуть василі, в окопах, голі, голодні, без зброї, бо нема на всіх, але на дронах.
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25.02.2024 12:36 Відповісти
комбайнерів і трактористів виб"ють на фронті,їх жінки розбіжаться,батьки-пенсіонери самі вимруть-от і звільниться українська земля! не даремно ж перед війною ЗЕ прийняв закон про продаж землі іноземцям і побудував дороги для наступу росармії...
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25.02.2024 12:44 Відповісти
Звідки воно знає , як на полі бою ? Воно прислуговувало гниді ахмету в скм, потім очолювало і обанкротило "Укрзалізницю", потім відповідало за будівництво укриттів....тепер буде **** "дрони на поле бою " запускати....
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25.02.2024 12:04 Відповісти
Тому їх нищити потрібно!!!! Поки вони нас не винищили!!!!
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25.02.2024 12:07 Відповісти
наземні дрони.
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25.02.2024 12:21 Відповісти
та кажуть, що притула купив супутник.
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25.02.2024 12:32 Відповісти
..дайте ему селедки..
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25.02.2024 12:05 Відповісти
Не вточнив дронів волонтерів та народу України а держава самоусунулась їм перемога не потрібна їм потрібні кошти держави для власного збагачення
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25.02.2024 12:06 Відповісти
ВСІ БРЕХУНИ ГОВОРЯТЬ ПРО МАЙБУТНЄ А НЕ ТЕ ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ ТЕПЕР
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25.02.2024 12:23 Відповісти
Відкрийте цьому "українцю" секрет: і цей рік, і минулий є роком активного застосування дронів.
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25.02.2024 13:11 Відповісти
так. але історія застосування має ще https://defence-ua.com/video/nazemnij_dron_rsvk_m_mislivets_vid_kb_robotics_dosvid_vikoristannja_na_donbasi_ta_perspektivi-63.html більший термін
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25.02.2024 15:34 Відповісти
Анонсуємо, щоб ворог готувався краще! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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25.02.2024 14:35 Відповісти
 
 