2024 рік стане роком активного застосування наземних дронів на полі бою, - Камишін

У 2024 році наша країна почне активно використовувати на фронті наземні дрони.

Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Минулого року ми побачили в дії дрони у повітрі, а також на морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Це буде рік, коли ви почуєте більше про наземні роботизовані системи", - сказав міністр.

Крім того, за словами Камишіна, удари по стратегічних об'єктах всередині країни-агресора були завдані дронами українського виробництва.

Минулого місяця українські військові показали кадри використання на передовій наземного безпілотного робота Ironclad, обладнаного тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля М2".

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Ironclad - роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою.

Ironclad має броньований панцир, що захищає від стрілецької зброї, а керувати ним можна дистанційно - з безпечного місця.