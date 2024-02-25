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Сухаревський Вадим (42) Сили безпілотних систем (55)

Сили безпілотних систем дадуть можливість завдавати ворогу максимальних втрат, - заступник головнокомандувача ЗСУ Сухаревський

дрон,безпілотник

Сформовані підрозділи Сил безпілотних систем стануть потужним кулаком, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою

Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив заступник головнокомандувача Збройних Сил України Вадим Сухаревський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Тому підрозділи, які в майбутньому будуть сформовані - це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад, це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", - наголосив він.

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Топ коментарі
+9
Ось і Сухаревському наказали розповідати про майбутні досягнення...
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25.02.2024 12:30
+7
сили які В МАЙБУТНЬОМУ БУДУТЬ СТВОРЕНІ
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25.02.2024 12:26
+6
Тупорилого ішака на сцену! Воно любить сцену.
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25.02.2024 12:26
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Тупорилого ішака на сцену! Воно любить сцену.
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25.02.2024 12:26 Відповісти
замість потужного кулака, показує потужну дулю українському наріду
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25.02.2024 15:29 Відповісти
Платон би сказав: "Не кажи гоп, поки сподні на колінах"...
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25.02.2024 12:26 Відповісти
Хо - хей-хо, хо - хей-хо!
Хо - хей-хо, хо - хей-хо!
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25.02.2024 12:30 Відповісти
сили які В МАЙБУТНЬОМУ БУДУТЬ СТВОРЕНІ
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25.02.2024 12:26 Відповісти
Ось і Сухаревському наказали розповідати про майбутні досягнення...
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25.02.2024 12:30 Відповісти
Схоже сценаристи 95-го кварталу усім їм пишуть доповіді.
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25.02.2024 13:47 Відповісти
У бАданова з"явився конкурент - сУхарик майже кожен день вангує....
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25.02.2024 12:31 Відповісти
Сценарій ще пишуть, чи Мінцифри вже мультики знімає?
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25.02.2024 12:32 Відповісти
Нестримні звіздуни...Цей пан,по зовнишнім ознакам ничого робити не збірається,але позвіздіти ...
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25.02.2024 12:35 Відповісти
Больше интересно, что там с силами пилотных систем.
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25.02.2024 12:36 Відповісти
У районі Єйська збили ще один літак "Кацапський", повідомляють очевидці, всі, хто перебував на борту, загинули.

Він припав на район хутора "Трудова вірменія" у Канівському районі Краснодарського краю.

На відео літак відчайдушно намагається втекти від вогню ППО, стріляючи тепловими пастками, але зенітні ракети врешті-решт наздоганяють його.

На інших кадрах видно палаючі уламки після падіння. Шикуйтесь на концерт Кобзона падлюки!
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25.02.2024 13:24 Відповісти
Сподіваюсь це не просто слова..
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25.02.2024 13:40 Відповісти
 
 