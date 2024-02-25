Оборонна промисловість у 2023 році виробила втричі більше, ніж 2022-го, - Камишін
У 2024 році спроможності вітчизняного оборонного сектору зростуть ушестеро.
Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Минулого року наша оборонка виробила втричі більше, ніж за 2022 рік. Наші спроможності за 2023 рік ще в шість разів більші за минулий рік. Ми маємо близько половини цих спроможностей законтрактованими на 2024 рік. Працюємо разом з Міністерством оборони, Силами оборони на подальшу контрактацію", - заявив міністр.
Він зазначив, що загалом українська оборонна промисловість складається з 500 підприємств, які працюють над конструювання, ремонтом, виробництвом і обслуговуванням всього, що працює на українську армію. За словами Камишіна, це близько 400 приватних компаній та 100 - державних.
Міністр стратегічних промисловостей додав, що минулого року Україна наростила виробництво боєприпасів, почали з’являтися нові позиції. Цього року Україні теж нарощує виробництво снарядів.
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дружина, це біохімія, це те що ти полюбив та цінуєш!
а от теща, це щось!
ні що, так, не красить любов до тещі, як відстань!
от моя теща живе від мене в тридцяти кілометрах, але я її не бачив, вже років з п'ять.
це, після того як я клеїв у неї обої.
ми, навіть, не розмовляємо.
то, саме тому ми відійшли з авдіївки?
тому що, у нас було, втричі більше всього?
а ще, десь бовтається, половина зброї від буржуїв.
що, ****, відбувається в країні, на третій рік війни?
цікаво, а ті 60% що досі кловуну довіряють, вони зовсім ку-ку. Якось не віриться що така кількість неадекватів проживає в Україні
відповідь - жодного…
все розробляється на приватних підприємствах, а оборонпром не може взяти навіть розроблені вже дрони та розпочати виробництво їх у достатній кількості на державних підприємствах…
то НА#УЯ я годую своїми податками купу чинушз немаленькими зарплатами???
А у 2022 випустили продукції для ЗСУ аж цілий НУЛЬ, то ж маємо нічого 🤣
а ваші батьки на контрацепцію, щоб такі:
брехуни, зрадники та мародери ніколи не народжувалися