УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5208 відвідувачів онлайн
Новини
4 542 40
Пашинський (407) нафтопродукти (591)

Адвокат Пашинського Федур: Чому у справі досі немає потерпілого? Нафтопродуктів Курченка у природі не існує, вони належать "Роснафті"

федур

Такого поняття, як "нафтопродукти Курченка" немає, вони належать "Роснафті", а отже країні-агресорці - Російській Федерації.

Про це під час засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу екснардепу Сергію Пашинському повідомив його адвокат Андрій Федур, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Пашинський має досвід незаконного кримінального переслідування у 2019 році.

"Парадокс полягає у тому, що там ті ж самі дійові особи...Тоді була задача: треба було його закрити", - заявив адвокат, додавши, що після початку повномасштабного вторгнення Пашинський міг виїхати з країни.

"Ні, він залишився тут... Якби тоді не Пашинський, за 3 місяці до вторгнення, не зробив ту роботу, яку він зробив, сьогоднішнього засідання тут точно б не було,... тому, що Київ був би знищений...Не було б цих процесів...Сьогодні ситуація є паскудною, тому що престаріла мати Пашинського має важке захворювання, у мене таке враження, що якась паскуда, яка саме так хоче йому помститися - добити матір", - продовжив адвокат. 

Коментуючи підозри Пашинському, він зазначив: "Розслідування іде вже 10 років, по сьогоднішній день не відповіли на одне просте запитання: нафтопродукти чиї? Хтось ляпнув, що є нафтопродукти Курченка в Україні, це дурниця повна - тому що нафтопродуктів Курченка у природі не існує...Варто було б встановити: якщо мова про нафтопродукти, то що це за нафтопродукти взагалі, про які ми говоримо? Хто їхній власник? Наскільки я розумію, мова про нафтопродукти, власником яких є "Роснафта". А чому у нас у цій справі немає потерпілого? Його немає, з однієї причини, що "Роснафта", яка забезпечує збройні сили РФ, вони глибоко переконані, що зайдуть сюди і заберуть своє сторицею. Це ж питання, що під час слідства треба було вирішити, чиї це нафтопродукти. Кажуть, Курченка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал Лісовий подав клопотання про взяття Пашинського на поруки

Він припустив, що ці нафтопродукти йшли транзитом через Україну. Він також зауважив, що у суді відсутні документи, на підставі яких ці нафтопродукти перетнули кордон України. 

"Цих документів немає, бо якщо буде встановлено, що це продукти "Роснафти" ( тобто країни-агресорки), то виникне одне просте питання: а ми чому тут зібралися? До чого тут взагалі НАБУ, до чого прокурор, САП, а що тут взагалі з підсудністю? ...Це точно не підсудність НАБУ чи САП. Я розумію наслідки цієї справи, але ми будемо боротися і я впевнений, що ми доведемо свою правоту", - запевнив Федур.

Він також акцентував увагу, що терміни досудового розслідування щодо цієї справи минули.

СПРАВА ПАШИНСЬКОГО

12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.

НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.

НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.

21 лютого Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі 299 999 100 грн.

21 лютого Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Пашинському, тому переніс засідання на 23 лютого.

Адвокати Сергія Пашинського вважають, що твердження, на яких будується підозра їхньому клієнту, не мають підтвердження у матеріалах справи. А дописи на офіційних сторінках НАБУ і САП щодо цієї справи мають маніпулятивний характер для формування потрібної суспільної думки.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
бо роснафта - це і є потерпілими у зепідрському кривосудді
показати весь коментар
25.02.2024 14:34
+14
показати весь коментар
25.02.2024 14:43
+12
Та скажіть дЄрмаку, що Пашинський гроші на вибори давати нікому не збирається ! Бо Зеленський здохне від інфаркту та невідомості: хто так Залужного підняв у рейтингах !!!
показати весь коментар
25.02.2024 14:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та скажіть дЄрмаку, що Пашинський гроші на вибори давати нікому не збирається ! Бо Зеленський здохне від інфаркту та невідомості: хто так Залужного підняв у рейтингах !!!
показати весь коментар
25.02.2024 14:28 Відповісти
"...Якби тоді не Пашинський, за 3 місяці до вторгнення, не зробив ту роботу, яку він зробив, сьогоднішнього засідання тут точно б не було,... тому, що Київ був би знищений...Не було б цих процесів... "

Саме за це його і кошмарять. За те, що не дозволив здати Київ.
показати весь коментар
25.02.2024 15:33 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
показати весь коментар
25.02.2024 17:23 Відповісти
Друже, дякую, що не пройшов поруч. Але я в курсі цієї справи. Ще раз дякую за не байдужість. А мій заклик про Пашинського - це просто іронія !
показати весь коментар
25.02.2024 19:22 Відповісти
"Нет тела - нет дела"
Немає потерпілого, немає заяви - а справа Є...
Цікаво!!!
показати весь коментар
25.02.2024 14:31 Відповісти
+ 100 !

випередили! в дєлє має бути два основні персонажі "злодєй" та його "жєртва"
високому суду не завадило б почитати Шекспіра, Конан-ДойляЮАгату Крісті та ін видатних слідчих

злодєя Пашинського призначили,
"а жертвы, жертвы кто...?"
Грибоедов "Горе от ума"
показати весь коментар
25.02.2024 15:02 Відповісти
бо роснафта - це і є потерпілими у зепідрському кривосудді
показати весь коментар
25.02.2024 14:34 Відповісти
важко адвокатам буде захищати клієнта і судитися із дипломованим "криворіжським юристом"
показати весь коментар
25.02.2024 14:37 Відповісти
Путінська банда потерпіла, тепер важно посадити патріота, який проти цієї банди. Зелі оманському ще недовго лишилося до нелегетимності. Буде росплата.
показати весь коментар
25.02.2024 16:08 Відповісти
С. Соболєв та Д. Добродомов навіть не ЗЄльоні, воні гірші -
жЮлькіни попа-глісти !
показати весь коментар
25.02.2024 15:17 Відповісти
вибачте сталась помилка: треба читати жЮлькіни популісти
показати весь коментар
25.02.2024 15:18 Відповісти
Тільки підла антиукраїнська влада під час війни здатна вибивати із рядів оборонців людей, що зміцнюють обороноздатність держави.
показати весь коментар
25.02.2024 16:30 Відповісти
Ще не все втрачено, був Потрнов, буде і Курченко. Ми донечасіємось.
показати весь коментар
25.02.2024 14:39 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2024 14:43 Відповісти
Більше 50 приватних компаній та бізнес-груп надали NV Бізнес дані про суми військової і гуманітарної допомоги з моменту повномасштабного російського вторгнення. Вони виділили на ці потреби біля 48 млрд грн
https://linkodrom.com/links/redirect/761407.htm
Найбільше коштів виділили
1 компанія СКМ Ріната Ахметова - сумарно всі бізнеси і фонди бізнесмена задонатили 7,6 млрд грн
2місце - бізнес та фонди Віктора Пінчука із 5,77 млрд грн,
3 місце- Фонд Петра Порошенко, сума допомоги якого перевищила 4 млрд грн

Рейтинг статків найбагатших бізнесменів Украіни на грудень 2022 року
1https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рінат Ахметов металургія, ПЕК13,74,4 млрд дол «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82 Метінвест », https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2%D0%95%D0%9A ДТЕК
4https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Пінчук металургія2,6дол
1 2https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C харчпром 1,6дол

важливе доповнення - Ахметов продав свої ТБ канали Єрмаку й той їх імєєт за гроші допомоги партнерів й Пінчук теж ЄРМАКОМАРАФОНИТЬ своїми каналами за гроші ЗАХОДУ( 2023 рік бюджет України на 60 відстоткі-це внески ЗАХОДУ)
показати весь коментар
25.02.2024 14:57 Відповісти
Та ще Пінчук піарить Єрмаку на наступні вибори нового Зеленського - ПРитулу , мабуть це й є його донати у війні.
показати весь коментар
25.02.2024 15:01 Відповісти
ПРо ПРитуленого ПРитулу

На зборах політсили "Голос" Серій Притула виказав промову про те, що йому не байдужий Київ і що він хоче творити нову історію. Щоправда, не розповів він в своїй промові про тісний зв'язок з екс-регіоналом Віталієм Хомутинником. Як творити нову історію зі старими обличчями

https://bigkyiv.com.ua/shho-vidomo-pro-zv-yazok-prytuly-ta-eks-regionala-j-druga-yanukovycha-molodshogo/
показати весь коментар
25.02.2024 15:04 Відповісти
А хто у справі проти Федини та Звіробій був потерпілий?
Ось той і зараз - "потерпілий"...
показати весь коментар
25.02.2024 15:02 Відповісти
Цей Федур хоч якусь справу виграв, чи тільки щоки надуває?
показати весь коментар
25.02.2024 15:03 Відповісти
Федур бу захисником найгидкіших особистостей в Україні - рашиста Затуліна,котрому заборонили їзд до України,регіонала Колєснікова, генпрокурора за часів Яника Кузьміна,Боголюбова - чому саме він захищає Пашинського?

Але послухайте про справу Пашинського Луценко

https://republic.com.ua/article/luczenko-pri-poroshenku-na-chongari-stoyali-tri-brigadi-a-pered-vtorgnennyam-piv-bataljona.html
показати весь коментар
25.02.2024 15:12 Відповісти
А у Федура прізвище не Медведчук?
показати весь коментар
25.02.2024 18:49 Відповісти
Розкрадати та "віджимати" майно яке належить кацапам з метою особистого збагачення можна всім українцям?
показати весь коментар
25.02.2024 15:27 Відповісти
Нужно, якщо воно буде передано військовим
показати весь коментар
25.02.2024 15:59 Відповісти
А Зевлада бажає тільки по своїх карманах тирити?
показати весь коментар
25.02.2024 16:00 Відповісти
Я правильно зрозумів, що обшук проводився у справі щодо передачі Пашинським "палива Роснафты" державі у 2015 році?
показати весь коментар
25.02.2024 16:16 Відповісти
100% вірно!
Зекривосуддя "висосує з-пальця" любі "мнагахадовачкі"
щоб тільки виконати оманські договорнячки....
показати весь коментар
25.02.2024 17:27 Відповісти
Цікава логіка обвинувачів, передати паливо Роснафти у 2015 році у власність української держави це злочин? Але тоді, якщо дотримуватися тієї ж логіки тих же обвинувачів, те, що ЗСУ вже у 2024 році "задвохсотили" понад 400 тисяч оккупантів, це геноцид "зайвехромосомних" ...

Так і хочеться запитати: ви чиїх будете холопи (або краще сказати слуги)?
показати весь коментар
25.02.2024 18:12 Відповісти
Мені так шкода цього Курченка. Така золота людина ! Як він страждає ! В апартаментах ! Без нафти. У одній піжамі. І капцях. НАШ суд - самий гуманний суд. І знайде цьому курченко цилиндр та галстук !
показати весь коментар
25.02.2024 20:06 Відповісти
учора на засіданні суду по одному із епізодів доповідав детектив пан Грушевський: Виявлено місцезнаходження свідка Тетяни Чорновіл,вона закликала слід.органи приїхати на"0",щоби надати докази по справі.Органи знайшли пані Тетяну у Києві на вул Липська))))))Люди не вірте,ця суччя влада завжди домовиться одна з одної,а в дурнях народ
показати весь коментар
25.02.2024 20:18 Відповісти
 
 