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росія (63594) знищення (6565) техніка (1782) Клименко Ігор (474)

Сили МВС знищили російської техніки на більш як 5,5 млрд доларів, - Клименко

рф,техніка,знищення

Працівники Міністерства внутрішніх справ становлять 20% від Сил оборони України, за два роки знищили російської техніки на більш як 5,5 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на форумі "Україна. Рік 2024" повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Те, що підтверджено Генштабом: ми знищили або пошкодили ворожої техніки на 5, 5 млрд доларів - це саме тільки система МВС", - сказав Клименко.

Він зазначив, що працівники Міністерства внутрішніх справ становлять 20% від Сил оборони України. Крім того, 10 бригад "Гвардії наступу" вже сформовані і перебувають на лінії фронту.

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Топ коментарі
+5
як там беркутята із Дніпра воюють?
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25.02.2024 14:18
+4
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25.02.2024 14:19
+4
Навіщо рахувати матеріальні збитки ворогу ? Це якщо більше нема чого робити.
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25.02.2024 14:27
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як там беркутята із Дніпра воюють?
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25.02.2024 14:18 Відповісти
Випиши собі премію
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25.02.2024 14:19 Відповісти
А скільки вони знищили наших підприємств НПЗ, заводів ,а ще скільки вкрали ?
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25.02.2024 14:23 Відповісти
успешно сдали в металлолом на освобожденных территориях пока все спали??я лично наблюдал картину удирающих мусоров из Сум,где ж они воевали??
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25.02.2024 14:23 Відповісти
І шо блд?Нацгвадія воює,мусора жирують.
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25.02.2024 14:26 Відповісти
Воювати не хотять
https://www.youtube.com/watch?v=UTZsmLX41BM
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25.02.2024 14:28 Відповісти
От цікаво, а на скільки баксів союзники німецької техніки накришили ? Чи німці радянської ? І скільки з неї у Сталінграді ? А скільки радянська міліція німців у капусту? Що роблять міністри ? Невідомо.
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25.02.2024 14:26 Відповісти
Навіщо рахувати матеріальні збитки ворогу ? Це якщо більше нема чого робити.
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25.02.2024 14:27 Відповісти
ох уж мне эти мусорские расчеты)
пацан с косяком - изъятие наркотиков на миллион гривен. ящик сигарет - миллион долларов
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25.02.2024 14:28 Відповісти
а підрив Каховської гес скільки Україні коштувало? Не рахували?? Та для вас то що, копійки...
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25.02.2024 14:34 Відповісти
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25.02.2024 14:36 Відповісти
А що це за незрозуміле збройне формування - "збройні сили МВС"???
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25.02.2024 14:43 Відповісти
Нєбєнзя в ООН ще не вимагає компенсації?
Ой, підказав
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25.02.2024 14:44 Відповісти
і це причина чому поліцаї від фронту втікают як чорт від святої води?
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25.02.2024 16:08 Відповісти
До Миколаєва приїхала Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Російський безпілотник переслідував главу МЗС Німеччини, - кореспондент BILD
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25.02.2024 16:11 Відповісти
https://t.me/vozvisnyk/16591 Видео
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25.02.2024 16:13 Відповісти
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25.02.2024 16:15 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/25/7443615/ На первый инаугурационный "Саммит мира" пригласят более 160 стран, Россию - нет
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25.02.2024 16:14 Відповісти
особливе війське, особливий клименко.....кацапи у страсі розбігаються !!!
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25.02.2024 16:49 Відповісти
Менти нищать ворожум техніку??? Це брехня уведена у ранг державної політики. Менти свято стережуть зелену банду від народного гніву і чергового Майдану, а натомість зелені іуди з банкової дозволяють їм вседозволеність і не беруть на фронт. Що ці ситі бики і кнури "нищать". крім віри людської у справедливість і порядок в Україні?
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25.02.2024 17:13 Відповісти
Це ж ,певно,цілий відділ бухгалтерії сидить,рахує....
Схоже,як Маляр звільнені квадратні кілометри рахувала.
Амортизація теж включена ?
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25.02.2024 17:45 Відповісти
це некоректні підрахунки. Воно ніколи не купувалось за долари. рф має замкнутий цикл виробництва зброї і ***********, всі розрахунки дерев'яними рублями.
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25.02.2024 17:55 Відповісти
... бугалтер, милый мой бугалтер...
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25.02.2024 18:13 Відповісти
Половина армії це мвд, друга половина сбу., зверху гур.
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25.02.2024 20:07 Відповісти
 
 