Сили МВС знищили російської техніки на більш як 5,5 млрд доларів, - Клименко
Працівники Міністерства внутрішніх справ становлять 20% від Сил оборони України, за два роки знищили російської техніки на більш як 5,5 млрд доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на форумі "Україна. Рік 2024" повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Те, що підтверджено Генштабом: ми знищили або пошкодили ворожої техніки на 5, 5 млрд доларів - це саме тільки система МВС", - сказав Клименко.
Він зазначив, що працівники Міністерства внутрішніх справ становлять 20% від Сил оборони України. Крім того, 10 бригад "Гвардії наступу" вже сформовані і перебувають на лінії фронту.
Топ коментарі
+5 Luk Viktor
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пацан с косяком - изъятие наркотиков на миллион гривен. ящик сигарет - миллион долларов
Ой, підказав
Російський безпілотник переслідував главу МЗС Німеччини, - кореспондент BILD
Схоже,як Маляр звільнені квадратні кілометри рахувала.
Амортизація теж включена ?