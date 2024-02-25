За тиждень Сили оборони знищили приблизно 7390 окупантів та 1154 одиниці озброєння й військової техніки, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА
За тиждень із 18 по 25 лютого 2024 року Сили оборони України знищили близько 7390 осіб особового складу противника.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 55 танків;
- 243 бойові броньовані машини;
- 272 артилерійські системи;
- 15 РСЗВ;
- 10 установок ППО;
- 275 одиниць автотехніки
- 38 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили 5 літаків, 9 крилатих ракет та 232 БпЛА.
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Maria Sofia Douglas 38b0d2de
показати весь коментар25.02.2024 14:42 Відповісти Мені подобається 1
matveich hard
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Grigoriy1959
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Валерий К b16b1c08
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