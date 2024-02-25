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армія рф (16200) знищення (6565) Павлюк Олександр (216)

За тиждень Сили оборони знищили приблизно 7390 окупантів та 1154 одиниці озброєння й військової техніки, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

За тиждень із 18 по 25 лютого 2024 року Сили оборони України знищили близько 7390 осіб особового складу противника.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 55 танків;
  • 243 бойові броньовані машини;
  • 272 артилерійські системи;
  • 15 РСЗВ;
  • 10 установок ППО;
  • 275 одиниць автотехніки
  • 38 одиниць спецтехніки.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 409 820 осіб (+810 за добу), 6542 танки, 9981 артсистеми, 12441 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Окрім цього, українські захисники знищили 5 літаків, 9 крилатих ракет та 232 БпЛА.

Втрати росіян за тиждень

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25.02.2024 14:42 Відповісти
мільярд дерев, мільярд дронів, що там ще?
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25.02.2024 14:45 Відповісти
Не в тему друзі ! Але ця проблема - велика і для АРМІЇ. З логістикою. Тому. Друзі, є модель виходу з прикордонного конфлікту. 2 400 вантажівки на кордоні стоять ! дЄрмак не бачить ? А Шмигаль ? Стоять місяці і будуть стояти до квітня, потім до травня. Власникам перевізникам - це збитки ? Здається що НІ. Зернотрейдери їм платять бабло за простій ? Тоді зернотрейдери працюють на ***** ! Чи власники інших товарів. Мене не турбує хто з них - посіпака кацапів. Мене турбує вільний проїзд через кордон. КМУ може призупинити зернотрейдерам експорт ? Може. Про це вже кажуть люди далекі від сільхозвиробників !!! Наприкінці скажу. Фермери не везуть своє зерно за кордон ! Вони його зі сльозами здають зернотрейдерам за безцінь ! Поляки вині ! а ми - пухнасті ? Луценко каже вголос - ми винні теж !
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25.02.2024 14:50 Відповісти
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25.02.2024 14:50 Відповісти
 
 