Інформація, що росіяни окупували Ласточкине - неправдива, зараз точаться бої на околиці, - ОСУВ "Таврія"
Підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Українській правді повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
""На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції", - йдеться в повідомленні.
Речник "Таврії" додав, що на цій ділянці фронту тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони по позиціях українських воїнів.
Нагадаємо, 24 лютого аналітики DeepState повідомили, що українські підрозділи покинули Ласточкине з метою уникнення втрат в особовому складі та щоб росіяни не змогли перекрити логістичні шляхи. Російські воєнкори також повідомили про захоплення селища.
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Джерело: А я думав, куди це
Шурік Творожок з татарином піддони везли...
там ще трохи дров залишилося - Зеля стереже
https://censor.net/ua/news/3475085/*************************************************************
Військових ( з їхніх слів ) найбільше бісить коли змі передруковують викривлену інформацію з різних закордонних пабліків , тягнуть в український інформпростір всяке лайно з інстітутів войни , ньюйорктаймсів та сіененів , замість того щоб звернутися по інформацію безпосередньо до них . І цьому немає меж . А ще їх дратує коли суспільство в ту їхню маячню вірить більше ніж військовим .
ПРОСЫРИЛИ - когда отошли на границы противоположенные противнику
ПРОСЕРИЛИ - когда отошли на границы, противоположенные противнику, но чуть дальше, чем в положении ПРОСЫРИЛИ?
...це якщо без подробиць((((