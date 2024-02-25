Інформація, що росіяни окупували Ласточкине - неправдива, зараз точаться бої на околиці, - ОСУВ "Таврія"

Підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Українській правді повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

""На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції", - йдеться в повідомленні.

Речник "Таврії" додав, що на цій ділянці фронту тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони по позиціях українських воїнів.

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Нагадаємо, 24 лютого аналітики DeepState повідомили, що українські підрозділи покинули Ласточкине з метою уникнення втрат в особовому складі та щоб росіяни не змогли перекрити логістичні шляхи. Російські воєнкори також повідомили про захоплення селища.