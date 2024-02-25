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Таврія (204) Донецька область (7581) бойові дії (3228)

Інформація, що росіяни окупували Ласточкине - неправдива, зараз точаться бої на околиці, - ОСУВ "Таврія"

війна,зсу

Підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Українській правді повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

""На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції", - йдеться в повідомленні.

Речник "Таврії" додав, що на цій ділянці фронту тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони по позиціях українських воїнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку втрати окупантів становлять 312 осіб, уражено російські "Тор" і "Солнцепьок", - Тарнавський

Нагадаємо, 24 лютого аналітики DeepState повідомили, що українські підрозділи покинули Ласточкине з метою уникнення втрат в особовому складі та щоб росіяни не змогли перекрити логістичні шляхи. Російські воєнкори також повідомили про захоплення селища.

Автор: 
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Топ коментарі
+18
Про "підготовлені позиції" говорять чомусь лише керівники, які лягли під зелень. Викопаний власноруч окоп з натяжкою можна вважати підготовленою позицією. Але насправді це мали б бути бетонні укріплення з можливістю довготривалої оборони, якв можуть захистити і від гарматного снаряду, і від безпілотника. Тепер про "західні околиці". Навіть якщо прийняти версію ОСУВ "Таврія", то виходить, що східні околиці втрачені, північні теж, південні під влрогом і центр за орками. І "околиця" - це теж поняття розмите - це може бути декілька будівель, скажімо ферма за кілометр від села.
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25.02.2024 15:00
+9
Здачу Бухмуту мабудь через місяц, тихенько підтвердили, так і тут. " И всё так чинно, благородно, по-старому!"
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25.02.2024 15:03
+9
Окрестности ,Карл.Вся штуковина в деталях. Ведь окрестности это не сам населённый пункт ,а только его окрестности то есть то ,что находиться за ним
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25.02.2024 15:03
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відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції"
Джерело: А я думав, куди це
Шурік Творожок з татарином піддони везли...
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25.02.2024 14:55 Відповісти
нове слово у військовому мистецтві - "заранєє підготовлені" позиції роблять не на ближньому, а на дальньому кінці села
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25.02.2024 15:06 Відповісти
реклама піддонів спрацювала - розкупили швидко....
там ще трохи дров залишилося - Зеля стереже
https://censor.net/ua/news/3475085/*************************************************************
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25.02.2024 15:06 Відповісти
А яка різниця? Сценарій завжди однаковий: спочатку "відійшли на зазадалегідь підготовлені оборонні позиції", а потім "для запобігання оточенню вивели підрозділи з населеного пункту".
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25.02.2024 14:57 Відповісти
Ще лінію фронту вирівняли...
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25.02.2024 15:38 Відповісти
Або "прибрали загрозу з флангів"
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25.02.2024 15:54 Відповісти
...і Марьїнку.
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25.02.2024 17:56 Відповісти
Про "підготовлені позиції" говорять чомусь лише керівники, які лягли під зелень. Викопаний власноруч окоп з натяжкою можна вважати підготовленою позицією. Але насправді це мали б бути бетонні укріплення з можливістю довготривалої оборони, якв можуть захистити і від гарматного снаряду, і від безпілотника. Тепер про "західні околиці". Навіть якщо прийняти версію ОСУВ "Таврія", то виходить, що східні околиці втрачені, північні теж, південні під влрогом і центр за орками. І "околиця" - це теж поняття розмите - це може бути декілька будівель, скажімо ферма за кілометр від села.
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25.02.2024 15:00 Відповісти
Здачу Бухмуту мабудь через місяц, тихенько підтвердили, так і тут. " И всё так чинно, благородно, по-старому!"
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25.02.2024 15:03 Відповісти
І це при тому, що була купа роликів в інтернеті. А вони вперто продовжували все заперечувати. Якась тупа і рбсолютно невиправдана позиція...
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25.02.2024 15:56 Відповісти
ЗСУ в надлюдських умовах тримаються за кожен метр української землі жертвуючи своїм життям та здоров'ям і ти не маєш жодного морального права відкрвати свого гнилого рота і розповідати про якісь "здачі".
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25.02.2024 16:05 Відповісти
А тепер тИ скажи, своїм гнилим ротом: де, в якому місці я сказав щось образливе про ЗСУ? Звичайно з дивану не дуже зручно читати і синхронно розуміти прочитане. А може просто очі засцяні Zеленими відосіками?
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25.02.2024 16:13 Відповісти
Окрестности ,Карл.Вся штуковина в деталях. Ведь окрестности это не сам населённый пункт ,а только его окрестности то есть то ,что находиться за ним
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25.02.2024 15:03 Відповісти
блеф від шобли
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25.02.2024 15:03 Відповісти
Потужне перезавантаження ! Чи виживуть українці після нього ?????
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25.02.2024 15:13 Відповісти
Це не шобла, це офіцер ЗСУ.
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25.02.2024 15:13 Відповісти
Ти майже Андрій дєрь... Мак. К
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25.02.2024 15:23 Відповісти
капітан "очевидність" - теж офіцер ЗСУ
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25.02.2024 15:35 Відповісти
підполковник "Люся" - теж офіцерша ЗСУ
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25.02.2024 15:40 Відповісти
кацапський хенерал просирський - теж офіцер ЗСУ . тільки на кого працює , питання
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25.02.2024 15:15 Відповісти
Це той лиховій що казав : " всі вдало з авдіївки вийшли, ну хтось в полон потрапив, але відхід був майстерним" ? Це ж він наче?
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25.02.2024 15:21 Відповісти
Верить нельзя никому. Даже самому себе. Мне - можно (Мюллер).
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25.02.2024 15:27 Відповісти
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25.02.2024 15:34 Відповісти
Блін тепер вже і до таких повідомлень довіра падає. Зелена скотиняка таки добивається свого. Гнати тих зелених зрадників ! Ніяких продовжень царювання і ніяких ''других термінів'' . Геть зєсрань!
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25.02.2024 15:32 Відповісти
А зараз?
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25.02.2024 15:37 Відповісти
Так а якого ********* хера таку інформацію УП (Унітаз Притули) зранку виперднула у заголовку?
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25.02.2024 16:04 Відповісти
Тому що ВСІ наші змі - мелють все що кому збреде в голову . Вони не переймаються чистотою інформації , їм треба хайп і нічого крім нього .!
Військових ( з їхніх слів ) найбільше бісить коли змі передруковують викривлену інформацію з різних закордонних пабліків , тягнуть в український інформпростір всяке лайно з інстітутів войни , ньюйорктаймсів та сіененів , замість того щоб звернутися по інформацію безпосередньо до них . І цьому немає меж . А ще їх дратує коли суспільство в ту їхню маячню вірить більше ніж військовим .
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25.02.2024 16:17 Відповісти
У нас є ЗМІ? Ти з 95 кварталу?
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25.02.2024 17:07 Відповісти
Бухай далі свою бояру . Тебе це не стосується .
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25.02.2024 17:14 Відповісти
Максимка! Это ты? Живой еще? А ведь столько лет прошло, как про тебя, клоуна, кино сняли. Пойди гундосик посмотри от ЩЕНЕВТИКА.
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25.02.2024 17:18 Відповісти
Оце правильно . Тупі дебільні коментарі - це твоє . Не зупиняйся .
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25.02.2024 17:21 Відповісти
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25.02.2024 17:24 Відповісти
І що ?
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25.02.2024 17:28 Відповісти
ну значит все
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25.02.2024 16:22 Відповісти
Просырили Ласточкино..
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25.02.2024 17:02 Відповісти
Или просерили?
ПРОСЫРИЛИ - когда отошли на границы противоположенные противнику
ПРОСЕРИЛИ - когда отошли на границы, противоположенные противнику, но чуть дальше, чем в положении ПРОСЫРИЛИ?
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25.02.2024 17:06 Відповісти
Кому вони триндять, наших там криють всім чим можна, ФАБи прилітають регулярно, реактивна артилерія гупає постійно. Наших виживають м'ясом. Ніяких реально "підготовлених" позицій немає. Мова вже іде не про Ласточкіне, а про Сєвєрне, далі Орлівка
...це якщо без подробиць((((
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25.02.2024 17:50 Відповісти
І не тільки Ласточкине, а й Сєверне... Наші речники брешуть не гірше за кацапню. Це така політика зелено-синьої шобли: погані новини не анонсувати.
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26.02.2024 00:21 Відповісти
 
 