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Велика Британія (5338) Чорноморський флот рф (618) зовнішня розвідка (446)

Успішні удари ЗСУ по російських кораблях змушують Чорноморський флот відступати, - британська розвідка

флот,чорноморський

Влучні удари Збройних сил України по кораблях Чорноморського флоту (ЧФ) РФ змушують росіян переоцінити свої спроможності поблизу західного Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"На початку війни з Україною, в лютому 2022 року, військово-морські сили Росії зберегли свободу маневрів у Чорному морі, особливо на північному заході. Україна продовжує підвищувати сприйняття російської загрози до нових висот шляхом комбінованих ударних дій на суші та на морі, змушуючи підрозділи Чорноморського флоту передислокувати свої основні райони операцій у східне Чорне море", – стверджують британські розвідники.

У Міноборони Великої Британії відзначили, що нещодавні успішні українські атаки, серед яких потоплення російського ракетного катера "Івановець" та великого десантного корабля "Цезар Куніков", призвели до звільнення другого командувача Чорноморським флотом РФ з початку війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адмірала Соколова усунуто з посади командувача ЧФ РФ після того, як ЗСУ знищили російський десантний корабель "Цезар Куніков", - британська розвідка

"Попри можливості Росії завдавати ударів по Україні за допомогою кораблів, очевидно, що російський план для зменшення ризиків проти використання Україною неконвенційних методів ведення війни у морі, не працює", - додали у відомстві.

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Топ коментарі
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Підписуємо Петицію до Байдена щодо конфіскаціїї росіянських активів на користь України! На користь ЗСУ !

Підписати Петицію на цю адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbEVwOVJnRGtSR2hsN3Bqa2tzSXJLS3diUmYzd3xBQ3Jtc0tuTkEwNDAySHJ4MlQ3SEc1ZGpwY3E3enNNRmJJYjZ3MXdBeXVHYmh2Mjh5a1ZKZjF4OWN4OFdfbGtXc21WSGJmTXR1UEgtVERBRmw1Q2Y4bENTWm96MU1lMC0zRmlzTWE5bFdQajVodmgyeWYtWFRRdw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX https://chng.it/YDGxxPXVmX Праворуч заповнити 1) Ім'я, 2) Прізвище, 3) Електронна адреса Натиснути червону кнопку Sign this petition Або використовуйте QR код ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.

Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
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25.02.2024 15:05
+2
підписав! +
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25.02.2024 15:21
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Підписуємо Петицію до Байдена щодо конфіскаціїї росіянських активів на користь України! На користь ЗСУ !

Підписати Петицію на цю адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbEVwOVJnRGtSR2hsN3Bqa2tzSXJLS3diUmYzd3xBQ3Jtc0tuTkEwNDAySHJ4MlQ3SEc1ZGpwY3E3enNNRmJJYjZ3MXdBeXVHYmh2Mjh5a1ZKZjF4OWN4OFdfbGtXc21WSGJmTXR1UEgtVERBRmw1Q2Y4bENTWm96MU1lMC0zRmlzTWE5bFdQajVodmgyeWYtWFRRdw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX https://chng.it/YDGxxPXVmX Праворуч заповнити 1) Ім'я, 2) Прізвище, 3) Електронна адреса Натиснути червону кнопку Sign this petition Або використовуйте QR код ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.

Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
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25.02.2024 15:05 Відповісти
підписав! +
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25.02.2024 15:21 Відповісти
Розшарюємо агітацію на підпис петиції й на руZZьких будь-якого пошибу з цією пророчою піснею Володимири Висоцького -може дістане за душу справжніх людей серед них , справді харошіх
https://www.youtube.com/watch?v=nQ8weXPQzM4
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25.02.2024 15:25 Відповісти
І повернути проданий Кучмою авіаносець з Китаю. І Кучмо поставити перед військовим трибуналом. А після каденції і нинішнього гетьманченка.
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25.02.2024 15:17 Відповісти
А на суші він якраз наступає. Мертвому припарка.
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25.02.2024 15:28 Відповісти
"... використання Україною неконвенційних методів ведення війни ..." - якось двозначно вони висловились.
Якщо "нетрадиційних" - це одне, а якщо "порушення якоїсь конвенції" - то зовсім інше.
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25.02.2024 15:38 Відповісти
Найбільшою, можна сказати навіть епічною ганьбою для кацапського флоту могло б стати захоплення українським спецназом кацапського військового корабля носія "калібрів" з негайним застосуванням "віджатої" кацапської зброї по кацапам... От розмріявся...
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25.02.2024 16:24 Відповісти
То-то я смотрю, что на страничке ГШ постоянно появляется инфа про количество кораблей ЧФ рыфы с ракетами на борту. Кому этот сюр нужен? Ласточкино просырили, давайте говорить про корабли?
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25.02.2024 17:14 Відповісти
 
 