Успішні удари ЗСУ по російських кораблях змушують Чорноморський флот відступати, - британська розвідка

Влучні удари Збройних сил України по кораблях Чорноморського флоту (ЧФ) РФ змушують росіян переоцінити свої спроможності поблизу західного Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"На початку війни з Україною, в лютому 2022 року, військово-морські сили Росії зберегли свободу маневрів у Чорному морі, особливо на північному заході. Україна продовжує підвищувати сприйняття російської загрози до нових висот шляхом комбінованих ударних дій на суші та на морі, змушуючи підрозділи Чорноморського флоту передислокувати свої основні райони операцій у східне Чорне море", – стверджують британські розвідники.

У Міноборони Великої Британії відзначили, що нещодавні успішні українські атаки, серед яких потоплення російського ракетного катера "Івановець" та великого десантного корабля "Цезар Куніков", призвели до звільнення другого командувача Чорноморським флотом РФ з початку війни.

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"Попри можливості Росії завдавати ударів по Україні за допомогою кораблів, очевидно, що російський план для зменшення ризиків проти використання Україною неконвенційних методів ведення війни у морі, не працює", - додали у відомстві.