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Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним, щоб вона завдала Росії поразки на полі бою, - ексгенсек НАТО Расмуссен

расмуссен,андерс,фог

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україні потрібно надати все необхідне для того, щоб вона перемогла Росію на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час онлайн-включення на форумі "Україна. Рік 2024".

Колишній генсек НАТО зазначив, що завдяки мужності українського народу Путін за два роки не досяг своєї мети – знищення України як незалежної та демократичної держави.

"Попри величезні труднощі Україна витримала. На початку третього року війни зараз уже союзники України мають продемонструвати, що ці всі зусилля не були марними. Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона завдала Росії поразки на полі бою. Якщо ми не в змозі поставити обіцяні снаряди, існування у цей період обмежень на поставки боєприпасів великої дальності є недоцільним", - заявив Рассмуссен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расмуссен вважає, що Україні потрібно дати запрошення в НАТО в липні

Він додав, що саме тому безпекові гарантії від союзників України є настільки важливими.

"Я дуже радий, що Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада, Італія та Данія підписали ці угоди. Це чітко демонструє Путіну, що союзники будуть надавати Україні все необхідне стільки, скільки це буде потрібно", - зазначив колишній генсек НАТО.

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Топ коментарі
+7
Самі сміливі в світі люди - це екси
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25.02.2024 16:15
+7
Такі да. Та й пи*діти - не мішки носити.
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25.02.2024 16:16
+7
i чому всi екси такi розумнi? що вони робили коли були при посадах?
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25.02.2024 16:22
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🇳🇱 Ультраправий кандидат у прем'єри Нідерландів Герт Вілдерс https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1761313471176622305 заявив , що його країна буде підтримувати будь-яку допомогу Україні.
Раніше він притримувався протилежної позиції.
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25.02.2024 16:12 Відповісти
Самі сміливі в світі люди - це екси
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25.02.2024 16:15 Відповісти
Такі да. Та й пи*діти - не мішки носити.
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25.02.2024 16:16 Відповісти
100 процентів. Балачки , балачки ...
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25.02.2024 16:19 Відповісти
Так допомагайте. Чим там Ната допомогла? А, нічим.....
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25.02.2024 16:16 Відповісти
А реальність дещо інша..
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25.02.2024 16:16 Відповісти
Як би обіцянками можна було би вбивати.....
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25.02.2024 16:17 Відповісти
i чому всi екси такi розумнi? що вони робили коли були при посадах?
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25.02.2024 16:22 Відповісти
Га? Не чує баба, глуха зовсім.
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25.02.2024 16:23 Відповісти
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25.02.2024 16:27 Відповісти
Я пропоную підняти рождаємость до 5 дітей до кінця року, підняти надої корів в три рази, несучість курок в 2,5 рази і опорос поросят до 15 штук від одного бика. Ну і налогодити випуск космічних кораблів і боєголовок з антиматерією ,щоб не відволікатись на всякі урани-235 і плутонії-239
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25.02.2024 16:29 Відповісти
Забезпечте суддів і ката. І все наладиться.
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25.02.2024 16:30 Відповісти
Це той Расмуссен, котрий жере від Єрмака гроші Заходу на розкручування ПРОГРАМИ МИРУ ВІД ВОВИ
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25.02.2024 16:30 Відповісти
вже два роки війна а ви все про наміри говорите
коли результату чекати ?
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25.02.2024 16:33 Відповісти
імпотенти не мають можливості робити дітей,але можуть собі дозволити голосно 3,14здіти ,що можутьїх "клепати" десятками .Подібне до того.що Україну і США І НАТО І ЄС вирішили залишити куйлу на поступову окупацію України , якщо не повністю ,то згідно їхніх(американо-натівських і європейських домовленостей з куйлом) певної частини України
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25.02.2024 17:05 Відповісти
"МИ"- це хто?
Пенсійний фонд?
Ці "екси" такі войовничі
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25.02.2024 17:22 Відповісти
Головне ось - екс-.... Він видно гарна людина, але нічого не вирішує.
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25.02.2024 20:00 Відповісти
 
 