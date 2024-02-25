Україна реагуватиме економічно на прояви порушень з боку окремих країн Євросоюзу, - ОП

На шляху до членства в ЄС та інтеграції до його внутрішнього ринку Україна не порушує жодних угод і хоче, щоб їх не порушували інші члени Євросоюзу.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час форуму "Україна. Рік 2024", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Поряд з загальним рухом до членства в ЄС Україна, безумовно, йде паралельним треком – це інтеграція ринку України до внутрішнього ринку Євросоюзу. Рішення, які були прийняті на початку відкритої агресії Росії проти України - це, зокрема, лібералізація нашої торгівлі, запровадження торговельних преференцій. Європейські країни, коли приймали ці рішення, були свідомі того, що Україна може і має право на такі рішення. І на сьогодні дуже важливо продовжити дію відповідних квот, які укладаються строком на один рік. І Україна відповідно до цих угод і відповідно до угоди про зону вільної торгівлі з ЄС має скористатися цими правами. І ми будемо наголошувати на тому, що ми не порушуємо жодної норми цих угод і жодної норми (угоди - ред.) про асоціацію, і хочемо, щоб партнери по ЄС теж не порушували ці угоди", - сказав Жовква.

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Він підкреслив, що Україна продовжуватиме інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС і користуватиметься усіма чотирма свободами, які існують в ЄС. Це вільний рух осіб, товарів, послуг і капіталу.

Жовква зауважив, що деякі дуже важливі сфери економіки України уже інтегровані до внутрішнього ринку ЄС. Це, зокрема, енергетика, цифровий ринок і ринок вільного роумінгу.

За його словами, на сьогодні економічний трек наших відносин з ЄС є не менш важливим, ніж політичний. "Україна справді досить потужний економічний гравець, і це відзначають у Євросоюзі. І це ми робимо, незважаючи на протистояння російській агресії, робимо чесно, справедливо і відповідно до європейських правил", - наголосив заступник керівника ОП.

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Тому, зазначив він, Президент України дуже швидко і чітко реагує на відповідні прояви порушень з боку окремих країн. "Україна залишає за собою право реагувати належним чином економічно. Але водночас Президент говорить і про те, що він готовий до діалогу, бо найкращим способом вирішення будь-яких суперечок є діалог. Якщо ж діалог не відбувається, то є відповідні процедури за угодою про асоціацію між Україною і ЄС", - підкреслив Жовква.