На окупованих територіях Запорізької області розпочалось "дострокове голосування" на виборах президента РФ, - ОДА
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни розпочали "дострокове голосування" на виборах президента РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку обласну державну адміністрацію у фейсбук.
"Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку путіна - члени "виборчкомів" зі скриньками на в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи", - йдеться в повідомленні.
Після цього з 15 по 17 березня людей зганятимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від кремля і місцевих гауляйтерів: зібрати підтримку диктатора на рівні 94%.
"Результат цього "волевиявлення" не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні виборів на ТОТ - кримінальний злочин, покарання за який до 10 років позбавлення волі", - наголошують в ОДА.
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Воєнний злочинець прутін, здійснює черговий злочин в Україні, на очах у Західних Партнерів… ООН вчергове, мастурбовані …А я яй, ой йо йой..
Тобто за кілька місяців Пуйло буде "легітимним" презом, а ЗЄ - узурпатором.
Дожилися.