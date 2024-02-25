На окупованих територіях Запорізької області розпочалось "дострокове голосування" на виборах президента РФ, - ОДА

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни розпочали "дострокове голосування" на виборах президента РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку обласну державну адміністрацію у фейсбук.

"Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку путіна - члени "виборчкомів" зі скриньками на в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи", - йдеться в повідомленні.

Після цього з 15 по 17 березня людей зганятимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від кремля і місцевих гауляйтерів: зібрати підтримку диктатора на рівні 94%.

"Результат цього "волевиявлення" не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні виборів на ТОТ - кримінальний злочин, покарання за який до 10 років позбавлення волі", - наголошують в ОДА.

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