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вибори (6593) окупація (6537) росія (63594)

На окупованих територіях Запорізької області розпочалось "дострокове голосування" на виборах президента РФ, - ОДА

рф,вибори

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни розпочали "дострокове голосування" на виборах президента РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку обласну державну адміністрацію у фейсбук.

"Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку путіна - члени "виборчкомів" зі скриньками на в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи", - йдеться в повідомленні.

Після цього з 15 по 17 березня людей зганятимуть на виборчі дільниці, щоб виконати завдання від кремля і місцевих гауляйтерів: зібрати підтримку диктатора на рівні 94%.

"Результат цього "волевиявлення" не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні виборів на ТОТ - кримінальний злочин, покарання за який до 10 років позбавлення волі", - наголошують в ОДА.

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І піх@й на всі обєспокоєнності і можливі нелєгітівності.
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25.02.2024 17:21 Відповісти
В них ніколи легітимних виборів не було, ярлик від Хана отримав і пистуй…
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25.02.2024 17:33 Відповісти
Якась маячня від сруськага міра, під стволами зброї на окупованих територіях України!
Воєнний злочинець прутін, здійснює черговий злочин в Україні, на очах у Західних Партнерів… ООН вчергове, мастурбовані …А я яй, ой йо йой..
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25.02.2024 18:02 Відповісти
Тонко працюють, падли!...
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25.02.2024 18:08 Відповісти
До кінця виборів назбирають необхідну кількість голосів. Одночасно складуть списки нелояльних а що буде далі, зрозуміло.
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25.02.2024 18:11 Відповісти
Кацапія проводить свої президентські "вибори", а Україна (хоч за Конституцією мала б) - ні.
Тобто за кілька місяців Пуйло буде "легітимним" презом, а ЗЄ - узурпатором.
Дожилися.
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25.02.2024 18:09 Відповісти
За замовчуванням неправильний заголовок статті. Вибори в ******** раші можуть бути тільки виборами путлєра, не президента.
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25.02.2024 18:29 Відповісти
В Україні не збирається схоже ніяких виборів .
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25.02.2024 19:19 Відповісти
 
 