Зеленський про перемовини з Путіним: "Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв війну і що це була помилка"
Україна не має інших варіантів окрім перемоги у цій війні, оскільки поразка означає знищення України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста, чи не здається Зеленському, що Україна програє у війні і настав час перемовин з Путіним, передає Цензор.НЕТ
"А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання в юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв цю війну і що це була помилка, велика помилка, яка для нього маленька, а для нас це трагедія. Для всього демократичного світу - це трагедія, і тому повинна бути справедливість у цьому питанні", - заявив президент.
"Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було 24-го два роки тому. У нас немає цієї альтернативи - не перемогти. Немає можливості програти, тому що, що таке Україна пограє? Програє - нас не буде. Не буде нашого існування, тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя", - додав Зеленський.
"Чи Україна програє і чи буде нам дуже, дуже складно і чи буде велика кількість жертв, залежить від вас, від партнерів, від західного світу. Якщо ми будемо сильні, зі зброєю, ми не програємо цю війну. Ми переможемо, тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад, точно будуть мати великий вплив на його суспільство і тоді він буде думати вже про внутрішню безпеку. Ось і все. Якщо подивитися на меседжі, які дає Путін сьогодні, він оперує фактами, цифрами і все говорить про плани 30-го року. Ось вам і відповідь, що збирається робити він. Він бачить себе до 30-го року. А ми би хотіли з ним закінчити раніше", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
знову зазірнемо в очі ху&лу?!
Який майданчик?!
Яки перемовини?!
Військова Перемога- требунал- репарації
Тільки так.
Поверни Залужного і він виконае свою мрію- проїхатись на танке по Червоній площі.
Стадіон - так стадіон?
Де хутін програв війну ?
про яку перемогу йдеться, коли ЗСУ без нормального командування, економіка без надій мертва, власного виробництва зброї немає , а ворожий крис міцно тримає мошну дурного преза .
Єрмак ?
АЛЕ,
Поки зеленський президент, перемоги не буде...
ще не всіх вкраїнчиків убили.
раніше ніяк
Буде перший день після терміну і ніхіра не відбудеться.
Буде сотий день після терміну і ніхіра не відбудеться.
Це пожиттєво для України.
Він - наш вирок.
Ну правду ж сказав тоді і нікого не обманув.
Вы с ним уже пытались раньше. Киев за 3 дня, Хам опять легитимный, и к маме Римме с наворованным баблом и чистой совестью. Но вам с Ху#лом это не дал сделать Народ Украины.
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Что он несёт? Бессвязный бред шизофреника.
Ну ось Зе клоун і підводе суспільство України до факту ії злиття кремлю.
Сам факт реальності перемовин з путіним - вбивцею 110 тисяч людей в Маріуполі і по всій України говорить про хвору свідомість або підірвану вживанням наркотиків мораль зеленського.