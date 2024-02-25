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Зеленський (22448) перемовини (2717) путін (23325)

Зеленський про перемовини з Путіним: "Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв війну і що це була помилка"

Володимир Зеленський

Україна не має інших варіантів окрім перемоги у цій війні, оскільки поразка означає знищення України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста, чи не здається Зеленському, що Україна програє у війні і настав час перемовин з Путіним, передає Цензор.НЕТ

"А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання в юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв цю війну і що це була помилка, велика помилка, яка для нього маленька, а для нас це трагедія. Для всього демократичного світу - це трагедія, і тому повинна бути справедливість у цьому питанні", - заявив президент.

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"Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було 24-го два роки тому. У нас немає цієї альтернативи - не перемогти. Немає можливості програти, тому що, що таке Україна пограє? Програє - нас не буде. Не буде нашого існування, тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя", - додав Зеленський.

"Чи Україна програє і чи буде нам дуже, дуже складно і чи буде велика кількість жертв, залежить від вас, від партнерів, від західного світу. Якщо ми будемо сильні, зі зброєю, ми не програємо цю війну. Ми переможемо, тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад, точно будуть мати великий вплив на його суспільство і тоді він буде думати вже про внутрішню безпеку. Ось і все. Якщо подивитися на меседжі, які дає Путін сьогодні, він оперує фактами, цифрами і все говорить про плани 30-го року. Ось вам і відповідь, що збирається робити він. Він бачить себе до 30-го року. А ми би хотіли з ним закінчити раніше", - резюмував Зеленський.

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Топ коментарі
+18
Воно чокнуте чи що.
Де хутін програв війну ?
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25.02.2024 17:30
+17
Поки перемоги не буде, зеленський буде президентом...
АЛЕ,
Поки зеленський президент, перемоги не буде...
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25.02.2024 17:34
+14
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25.02.2024 17:30
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Що?!
знову зазірнемо в очі ху&лу?!

Який майданчик?!
Яки перемовини?!
Військова Перемога- требунал- репарації
Тільки так.

Поверни Залужного і він виконае свою мрію- проїхатись на танке по Червоній площі.
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25.02.2024 17:35 Відповісти
Помилка це клоун к кресле президента, а Х-ло это преступление!
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25.02.2024 17:39 Відповісти
There`s not much difference between them !
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25.02.2024 18:59 Відповісти
Знову обкурилося.
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25.02.2024 17:44 Відповісти
нанюхане вилізло.
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25.02.2024 17:45 Відповісти
Запропонувати ви можете. Але він на нього не погодиться.
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25.02.2024 17:27 Відповісти
Вже пропонували Туску стрєлку за блокування зерна. І що? Послав на йух і зелю і шморгуля.
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25.02.2024 17:46 Відповісти
Чи то сміятися, чи плакати
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25.02.2024 17:36 Відповісти
а Боневтіка Оманського посодимо разом з %уйлом на ту ж саму лаву, як співучасника
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25.02.2024 17:28 Відповісти
"Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись...." ????
Стадіон - так стадіон?
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25.02.2024 17:29 Відповісти
Хлопці сьогодні добре затянулись)), to be continued
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25.02.2024 17:30 Відповісти
Воно чокнуте чи що.
Де хутін програв війну ?
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25.02.2024 17:30 Відповісти
це те саме як воно закінчило війну у своїй голові
про яку перемогу йдеться, коли ЗСУ без нормального командування, економіка без надій мертва, власного виробництва зброї немає , а ворожий крис міцно тримає мошну дурного преза .
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25.02.2024 17:34 Відповісти
Він лише сумлінно озвучив текст, написаний спічрайтерами Дермака. На більше він нездатний. Ну хіба що постукати членом по клавішах рояля, та й той "жарт гумору" сплагіатив ...
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25.02.2024 19:07 Відповісти
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25.02.2024 17:30 Відповісти
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25.02.2024 17:33 Відповісти
Що "подивитися в очі", "зійтися посередині"?
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25.02.2024 17:31 Відповісти
Що воно меле? Його можуть проконсультувати кваліфіковані психіатри і поставити діагноза на основі його відосіків, монологів і зовнішнього вигляду? Цього більш, ніж достатньо, щоб визнати такого ... непридатним керувати країною підчас війни. Дожилися, *****...
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25.02.2024 17:32 Відповісти
комісію психіатрів хто призначить ?

Єрмак ?
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25.02.2024 19:42 Відповісти
Трепло, а чому не на мусорнику це якраз його він добре дивився на мусорнику
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25.02.2024 17:32 Відповісти
Шось нашого Керміта понесло..
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25.02.2024 17:34 Відповісти
Поки перемоги не буде, зеленський буде президентом...
АЛЕ,
Поки зеленський президент, перемоги не буде...
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25.02.2024 17:34 Відповісти
Вова, давай стадіон!
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25.02.2024 17:34 Відповісти
чого йому боятись, його зразу ж виберуть на другий термін
ще не всіх вкраїнчиків убили.
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25.02.2024 17:35 Відповісти
їх холодильник кінчить.
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25.02.2024 17:41 Відповісти
мені здається що виборці зелі приходять до тями лише на смертному одрі
раніше ніяк
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25.02.2024 17:43 Відповісти
Ну тепер зрозуміло чому ішака випустили останнім. Потрібний був час, щоб достатньо нюхнути, а може й вколотись, щоб нести таку х...ю. Ганьба ішаку!
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25.02.2024 17:34 Відповісти
Вава , суши сухарі! Термін наближається!
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25.02.2024 17:36 Відповісти
ой, нє нада гнати волну проти айзберга.

Буде перший день після терміну і ніхіра не відбудеться.

Буде сотий день після терміну і ніхіра не відбудеться.

Це пожиттєво для України.

Він - наш вирок.

Ну правду ж сказав тоді і нікого не обманув.
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25.02.2024 19:47 Відповісти
Нємцов свого часу заявив що ***** *******. Якби вчасно втік з *****стану то сьогодні він би назвав "їбанутим на всю голову поцем" Зєлєнского.
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25.02.2024 17:36 Відповісти
Зеленський заявив, що загинуло 31 тисяча військовослужбовців України а москалів 180 тисяч.
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25.02.2024 17:37 Відповісти
Який майданчик? Майданчик трибуналу?
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25.02.2024 17:39 Відповісти
Це у зепадлюк нова тактика перед виборами, яких може і не бути. Відвлікання людей якимись обкуреними думками по черзі то від буданова, то від щмарклі, а то і взагалі від самої ахренії.
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25.02.2024 17:40 Відповісти
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25.02.2024 17:40 Відповісти
Заливати кислотою будемо обох
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25.02.2024 17:40 Відповісти
не того ******** укурком називають
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25.02.2024 17:42 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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25.02.2024 17:45 Відповісти
Хйло? рили? он быстрее с Москвы радиоактивную яму сделает.
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25.02.2024 17:50 Відповісти
Він для цього і зняв Залужного, а Сирського тепер контролює Умєров, всюди їздить разом з ним.
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25.02.2024 18:01 Відповісти
Ага... українці "Сирскій! та "Умєров"... Він такої ганьби українцям ніколи не відмитися. Хіба що розідрати Зєлєнського на смужки, вбити його дітей, а дружину розчавити бетонною плитою...
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25.02.2024 18:12 Відповісти
"...він бачить себе до 30-го року. А ми би хотіли з ним закінчити раніше"
Вы с ним уже пытались раньше. Киев за 3 дня, Хам опять легитимный, и к маме Римме с наворованным баблом и чистой совестью. Но вам с Ху#лом это не дал сделать Народ Украины.
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25.02.2024 18:07 Відповісти
Це , ти маланець -помилка природи, а ця війна є злочином під назвою геноцид українців
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25.02.2024 18:07 Відповісти
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25.02.2024 20:31 Відповісти
Ти дивись бо тобі так народ влаштує майданчик №3 так що до ростова не дохечешь
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25.02.2024 18:13 Відповісти
Що Ти мелеш, у Путіна якраз все добре. Кацапи перехопили ініціативу.
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25.02.2024 18:14 Відповісти
Те що воно хворе було зрозуміло заздалегідь і стосувалося тільки його та оточення, головна трагедія полягає в тому, що останні 5 років це СПІЛЬНА СУЦІЛЬНА ГАНЬБА для усієї нашої спільноти і держави!
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25.02.2024 18:23 Відповісти
Помилка була когда твоя мама не захотела делать аборт, **** іуда!
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25.02.2024 18:28 Відповісти
Таким "майданчиком" може бути тільки газова камера
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25.02.2024 18:29 Відповісти
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25.02.2024 18:49 Відповісти
Мрія Зеленського домовитися з Путлером посередині !
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25.02.2024 18:56 Відповісти
*******
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25.02.2024 19:33 Відповісти
Зеленський про перемовини з Путіним: "Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв війну і що це була помилка".
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Что он несёт? Бессвязный бред шизофреника.
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25.02.2024 20:30 Відповісти
Зеленський про перемовини з Путіним: "Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв війну і що це була помилка" Джерело:
Ну ось Зе клоун і підводе суспільство України до факту ії злиття кремлю.
Сам факт реальності перемовин з путіним - вбивцею 110 тисяч людей в Маріуполі і по всій України говорить про хвору свідомість або підірвану вживанням наркотиків мораль зеленського.
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25.02.2024 21:08 Відповісти
Це була не помилка, а злочин, за який ***** має відповідати.
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25.02.2024 21:42 Відповісти
Якщо імя сталіна не говорили 40 раз на зборах, оратор їхав на кічу, дивлюся новини і тільки фото яснолікого бажества )))
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25.02.2024 21:58 Відповісти
 
 