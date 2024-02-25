Зеленський про допомогу від США: Рішення потрібне упродовж місяця. Надія на Конгрес є, інакше, я не розумію в якому світі ми починаємо жити
Президент, влада та опозиція в США проінформовані, що Україні необхідно отримати допомогу упродовж місяця.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки щодо допомоги США Україні і чи є у Зеленського надія, що Конгрес США схвалить допомогу Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив. Інакше, я зовсім не розумію в якому ми з вами світі починаємо жити. Точно в іншому. Тому ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що нам необхідна їх підтримка впродовж місяця. Я зустрічався з сенаторами від обох партій і всі сигнали, в різних форматах, знає президент, влада і опозиція. Вони знають, що нам потрібно це рішення упродовж місяця. Це наш запит", - розповів Зеленський.
"Вони також знають наш запит щодо ППО. Нам потрібно більше. У будь-якому випадку ці гроші, у більшості своїй, залишаються у США, у тих компаніях, які і є виробниками зброї, яка нам потрібна. Це також не треба забувати. Це не іграшки щодо Конгреса і щодо війни в Україні. У нас є деякі кроки. Це гарантії безпеки. Там з'явилася дуже серйозна конкретика щодо грошей. Ми не просто так наполягали на цій конкретиці, тому що бачимо виклики у США. Але розраховую на те, що США залишаться лідерами демократії у світі", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
тим більше, сказав, шо ***** не розуміє.
Нічого не розуміючий не дурачок править воюючою країною.
Зашибісь ми живемо )))
Весело, але не довго.
Ну хоть поржали.
А у тебе там лайно.
Мабуть, забув, що повинен голобородько, у ВРУ робити…
Час його спливає, а текст, «по дебільному написаний»… Таке уже було в історії України.
Шо, правда?
Настільки цнотливе дівча, га?
Или займись другим полезным делом, для начала чисткой сараев, раз на другое не способен.
Спартц попереджала, що треба позбутись мутних людей і єрмака, бо по тому місцю боляче битимуть Україну, але ж вава лише про себе любимого думає
КЛИН, КЛИНОМ ВИБИВАЮТЬ, іншого НЕ ДАНО...!!!
ТЕРОР давлять ЩЕ БІЛЬШИМ ТЕРОРОМ...!!!
Зрадників, колаборантів, сепаратистів, корупціонерів, мародерів, псевдо фуфлижних перемовників під час війни КАРАЮТЬ СМЕРТЮ, а не дарують надій на життя...!!!
ПРОПІДОРОСЬКИМ ЖДУНАМ, пропонують добровільно покинути країну за 24-72годин, а не підкормлюють цю мразоту гуманітаркою...!!!
У кінці кожного КОНКРЕТНОГО речення та ЗАВДАННЯ ставлять КРАПКУ, а не багато крапок зі знаками питання, де ХТОСЬ намагається підкинути трохи лайна або додати 1000 поправок про ніщо...!!!
Під час війни та військового стану, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, СПІВЧУТТЯ та ПОБЛАЖЛЕВІСТЬ призводять до 100% ФІАСКО...!!!
Давай вибори щоб ви пішли нах...!