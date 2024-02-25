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Новини Допомога Україні
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Зеленський (22448) Конгрес США (1202) допомога (7890)

Зеленський про допомогу від США: Рішення потрібне упродовж місяця. Надія на Конгрес є, інакше, я не розумію в якому світі ми починаємо жити

зеленський

Президент, влада та опозиція в США проінформовані, що Україні необхідно отримати допомогу упродовж місяця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки щодо допомоги США Україні і чи є у Зеленського надія, що Конгрес США схвалить допомогу Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив. Інакше, я зовсім не розумію в якому ми з вами світі починаємо жити. Точно в іншому. Тому ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що нам необхідна їх підтримка впродовж місяця. Я зустрічався з сенаторами від обох партій і всі сигнали, в різних форматах, знає президент, влада і опозиція. Вони знають, що нам потрібно це рішення упродовж місяця. Це наш запит", - розповів Зеленський.

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"Вони також знають наш запит щодо ППО. Нам потрібно більше. У будь-якому випадку ці гроші, у більшості своїй, залишаються у США, у тих компаніях, які і є виробниками зброї, яка нам потрібна. Це також не треба забувати. Це не іграшки щодо Конгреса і щодо війни в Україні. У нас є деякі кроки. Це гарантії безпеки. Там з'явилася дуже серйозна конкретика щодо грошей. Ми не просто так наполягали на цій конкретиці, тому що бачимо виклики у США. Але розраховую на те, що США залишаться лідерами демократії у світі", - додав президент.

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Топ коментарі
+12
Повертай накрадене, бо буде зле.
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25.02.2024 17:49
+12
Бери лопату, чмо, откапывай Гром-2 = Сапсан из-под асфальта и запускай их штук 200 в течение недели по центру мааацквабада. И будет тебе счастье.
Или займись другим полезным делом, для начала чисткой сараев, раз на другое не способен.
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25.02.2024 18:02
+8
Не розумієш? То навіщо ти нам?
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25.02.2024 17:50
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Повертай накрадене, бо буде зле.
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25.02.2024 17:49 Відповісти
якщо він пожертвує УСИМ офшорним НАМАРОДЕРЕНИМ У ВІЙНІ та Єрмаком з Татаровим - тоді може...
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25.02.2024 17:53 Відповісти
ну він же не дурачок якийсь ?

тим більше, сказав, шо ***** не розуміє.

Нічого не розуміючий не дурачок править воюючою країною.

Зашибісь ми живемо )))

Весело, але не довго.

Ну хоть поржали.
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25.02.2024 18:13 Відповісти
Яке воно сьогодні обкурене!
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25.02.2024 17:55 Відповісти
До річниці війни https://www.youtube.com/watch?v=QUz_jmbSaSs (відео архів того, що витримали українці)
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25.02.2024 17:49 Відповісти
Не розумієш? То навіщо ти нам?
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25.02.2024 17:50 Відповісти
Для того щоб розуміти, потрібно мати мізки в макітрі.
А у тебе там лайно.
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25.02.2024 17:50 Відповісти
там 95 квартал і воно з його башки ніколи не виде
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25.02.2024 18:58 Відповісти
і ножкою так: туп-туп!
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25.02.2024 17:51 Відповісти
все ти падло розумієш - в оманському світі, який тобі не вдалось реалізувати за 2 роки підтримки союзниками
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25.02.2024 17:52 Відповісти
У світі,де замість політичних діячів,-клоуни,фріки і дебіли.
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25.02.2024 17:53 Відповісти
********** СРАТЬєх з асфальту, щось у єрмака запитує, після Оманських лиж???
Мабуть, забув, що повинен голобородько, у ВРУ робити…
Час його спливає, а текст, «по дебільному написаний»… Таке уже було в історії України.
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25.02.2024 17:54 Відповісти
А гуртом з квартальними клоунами можеш затанцювати перед Конгресом, так як танцював для Коломойського аби той грошей дав?
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25.02.2024 17:54 Відповісти
уже він не може - у нього клавіша "ля дієз" западає...
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25.02.2024 17:59 Відповісти
навіть на піаніно не може без рук
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25.02.2024 18:00 Відповісти
Зараз в одній торговій мережі акція, яйця по 3.9 грн за шт....
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25.02.2024 17:56 Відповісти
Де 1млн.дронів з початку року?
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25.02.2024 17:58 Відповісти
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25.02.2024 17:58 Відповісти
От халепа!, реально хочеться "не дивитися вгору" бо там зверху сидить якесь гундосе чмо і творить фуйню. Нагодуйте його вже "новічком", а ще краще щоб тромб відірвався...
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25.02.2024 17:58 Відповісти
Надія на Конгрес є, інакше, я не розумію в якому світі ми починаємо жити

Шо, правда?
Настільки цнотливе дівча, га?
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25.02.2024 18:01 Відповісти
Бери лопату, чмо, откапывай Гром-2 = Сапсан из-под асфальта и запускай их штук 200 в течение недели по центру мааацквабада. И будет тебе счастье.
Или займись другим полезным делом, для начала чисткой сараев, раз на другое не способен.
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25.02.2024 18:02 Відповісти
Вава, коли стадо баранів в 2019 році проголосувала за тебе, я зрозумів у якому світі я живу та шо нас чекає у цьому світі. Ти, до речі, також жив у якомусь власному світі та продовжуешь у ньому жити.
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25.02.2024 18:06 Відповісти
Яценюк вчора казав що зібрано вже 214 з 218 відписів в Конгресі для постановки на голосування допомоги
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25.02.2024 18:14 Відповісти
"я не розумію в якому світі ми починаємо жити" -і саме цьому ми знову виділяємо 17 мільярдів на дороги...
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25.02.2024 18:18 Відповісти
Дороги це головне ! Треба знову ремонтуваи дороги с Белорусі до Кієва, інакше наступу росіян не буде.
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25.02.2024 18:42 Відповісти
ваву обурює що американці не дуже хочуть виділяти кошти під дерибан
Спартц попереджала, що треба позбутись мутних людей і єрмака, бо по тому місцю боляче битимуть Україну, але ж вава лише про себе любимого думає
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25.02.2024 18:23 Відповісти
Монолог ідіота.Навіщо ця пресконференція.Хто з преси там присутній окрім прикормлених.Чьому зараз він це каже як що і у 22 му році це було ясно що без допомоги не протримались і 2 місяця.Чьому це не розповісти у грудні замісь бреду про маряну-валеру.Мене таке враження що для нього 24.02 це не трагична дата(я знаю що війна почалася 2014році) а як ювілей чи якийсь празднік де він давав концерти з кварталом.Як тіки познав що буде спецконференція 25го- то тіки така думка.
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25.02.2024 18:23 Відповісти
Треба менши слухати СВІТОВИХ ФУФЛИЖНИКІВ типу, гандона клінтона, та пропідороських орбана, фіцо та менше піддаватися на їхні ФУФЛИЖНІ ГАРАНТІЇ і погрози та менше ШКОДУВАТИ усяких зрадників, корупціонерів та мародерів власної ДЕРЖАВИ та ГРОМАДИ, а ЗАСТОСОВУВАТИ та УХВАЛЮВАТИ АДЕКВАТНІ РІШЕННЯ...!!!

КЛИН, КЛИНОМ ВИБИВАЮТЬ, іншого НЕ ДАНО...!!!
ТЕРОР давлять ЩЕ БІЛЬШИМ ТЕРОРОМ...!!!

Зрадників, колаборантів, сепаратистів, корупціонерів, мародерів, псевдо фуфлижних перемовників під час війни КАРАЮТЬ СМЕРТЮ, а не дарують надій на життя...!!!

ПРОПІДОРОСЬКИМ ЖДУНАМ, пропонують добровільно покинути країну за 24-72годин, а не підкормлюють цю мразоту гуманітаркою...!!!

У кінці кожного КОНКРЕТНОГО речення та ЗАВДАННЯ ставлять КРАПКУ, а не багато крапок зі знаками питання, де ХТОСЬ намагається підкинути трохи лайна або додати 1000 поправок про ніщо...!!!

Під час війни та військового стану, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, СПІВЧУТТЯ та ПОБЛАЖЛЕВІСТЬ призводять до 100% ФІАСКО...!!!
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25.02.2024 18:31 Відповісти
Дайте йому сєльодки
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25.02.2024 18:35 Відповісти
Балабол !
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25.02.2024 18:39 Відповісти
В світі, де корупція вбиває нашу Країну. От так ви працюєте на перемогу.
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25.02.2024 18:40 Відповісти
Коли будуть оголошені вибори, Зе?
Давай вибори щоб ви пішли нах...!
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25.02.2024 18:45 Відповісти
Нюхати вже зав'язуй, гнида, і зрозумієш, в якому світі живеш!
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25.02.2024 19:12 Відповісти
А нєфіг було призначати послицею доярку з Хацапетівки!
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25.02.2024 19:38 Відповісти
Навіщо генералів звільняв, дурік ? Невже це сподобається США ? Зараз нас відключили від данних розвідки США.
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25.02.2024 19:48 Відповісти
 
 