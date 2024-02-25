Зеленський про блокування кордону в Польщі: Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця
Президент Володимир Зеленський вважає, що Польща не повинна використовувати Україну для тиску на європейські інституції.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки щодо діалогу з владою Польщі з питання блокади кордону з Україною, передає Цензор.НЕТ.
"Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця. Це важливо, тому що кінець може бути швидко, якщо так по-різному підтримувати Україну. У нас з Туском робочі відносини, і у прем'єр-міністра (Шмигаля. - Ред.). Зустрічі були. З Дудою нещодавно була зустріч і також з Урсулою фон дер Ляєн. З квітня минулого року я говорю, що це політичне питання. Українське суспільство і медіа критикували мене за таку риторику. Я був абсолютно правий. І сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектору. Це політичний вектор. Сьогодні зрозуміло, що є внутрішня боротьба у Польщі", - заявив Зеленський.
"Я хотів би сказати, що ми дуже вдячні польському суспільству, яке з самого початку з українцями. І це факт. Дуже не хотілося б, щоб політики так робили зараз, щоб цей кордон, який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами. Я в це не вірю. Люди там розумні. Вони розберуться. Так само, як і наші люди розібралися в чому справа. Використовувати Україну, як тиск на європейські інституції, це просто несправедливо. Я вважаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Я, як президент, говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. Якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес", - розповів президент.
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І те, що він в військові формі, йому не добавляє порядності чи ще якихось якостей. Цей чоловік якраз є яскраво заангажованою особою.
https://dumskaya.net/pics/b1/picturepicture_170885373160987846439996_80764.jpg Зерновоз миколаївської компанії, яка везла сільгосппродукцію на експорт, зазнав нападу невідомих на одній із трас Одеської області. Як розповів виданню «НікВести» власник фури, увечері 23 лютого нападники відкрили її задній борт, висипавши майже 5 тонн зерна на дорогу. Свої дії вони пояснили тим, що машина, яка майже добу стояла на узбіччі через поломку, нібито перевантажили. «Так їм здалося. Легковики вони з обох боків підперли фуру. Викликали туди поліцію, щоб направити на зважування. Наш водій сказав, що проблем немає, він готовий доремонтувати машину та їхати на зважування. Усю розмову водій знімав на відео, після чого люди забрали у нього телефон, погрожували», - каже власник зерновоза.
«Бесіда» тривала з 12 до 17:30. Врешті водій здався, «борці з перевантаженнями» висипали частину зерна і залишили місце події. Поліція туди так і не приїхала.«Ситуація абсолютно неприємна. Я вперше з таким варварством зіткнувся. Якісь невідомі люди в балаклавах чогось вимагають. Поки така критична ситуація відбувається в країні, на кордоні з Польщею, де поляки наше зерно розсипають, виникає питання, як наші люди таке можуть робити? Там втрат на доларів 500, але не в цьому справа, а в тому, що посеред дня хтось може силою тиснути на людей і щось від них вимагати. Що це за самоуправство?» - обурюється комерсант. Правоохоронці пообіцяли дати коментар пізніше.
https://dumskaya.net/news/po-polski-v-odesskoy-oblasti-neizvestnye-vysypal-182523/ua