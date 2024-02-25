Зеленський про блокування кордону в Польщі: Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця

Президент Володимир Зеленський вважає, що Польща не повинна використовувати Україну для тиску на європейські інституції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки щодо діалогу з владою Польщі з питання блокади кордону з Україною, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця. Це важливо, тому що кінець може бути швидко, якщо так по-різному підтримувати Україну. У нас з Туском робочі відносини, і у прем'єр-міністра (Шмигаля. - Ред.). Зустрічі були. З Дудою нещодавно була зустріч і також з Урсулою фон дер Ляєн. З квітня минулого року я говорю, що це політичне питання. Українське суспільство і медіа критикували мене за таку риторику. Я був абсолютно правий. І сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектору. Це політичний вектор. Сьогодні зрозуміло, що є внутрішня боротьба у Польщі", - заявив Зеленський.

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"Я хотів би сказати, що ми дуже вдячні польському суспільству, яке з самого початку з українцями. І це факт. Дуже не хотілося б, щоб політики так робили зараз, щоб цей кордон, який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами. Я в це не вірю. Люди там розумні. Вони розберуться. Так само, як і наші люди розібралися в чому справа. Використовувати Україну, як тиск на європейські інституції, це просто несправедливо. Я вважаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Я, як президент, говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. Якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес", - розповів президент.