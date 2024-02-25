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Зеленський про блокування кордону в Польщі: Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Польща не повинна використовувати Україну для тиску на європейські інституції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки щодо діалогу з владою Польщі з питання блокади кордону з Україною, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця. Це важливо, тому що кінець може бути швидко, якщо так по-різному підтримувати Україну. У нас з Туском робочі відносини, і у прем'єр-міністра (Шмигаля. - Ред.). Зустрічі були. З Дудою нещодавно була зустріч і також з Урсулою фон дер Ляєн. З квітня минулого року я говорю, що це політичне питання. Українське суспільство і медіа критикували мене за таку риторику. Я був абсолютно правий. І сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектору. Це політичний вектор. Сьогодні зрозуміло, що є внутрішня боротьба у Польщі", - заявив Зеленський.

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"Я хотів би сказати, що ми дуже вдячні польському суспільству, яке з самого початку з українцями. І це факт. Дуже не хотілося б, щоб політики так робили зараз, щоб цей кордон, який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами. Я в це не вірю. Люди там розумні. Вони розберуться. Так само, як і наші люди розібралися в чому справа. Використовувати Україну, як тиск на європейські інституції, це просто несправедливо. Я вважаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Я, як президент, говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. Якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес", - розповів президент.

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Топ коментарі
+9
Сьодні у декого авторський вечір, бенефіс.
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25.02.2024 18:16
+9
надіюсь,що останній. бо ці казки старого наркомана вже надоїли.
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25.02.2024 18:18
+9
Нічого крім презирства я до поляків не відчуваю. Так само я ставлюсь до самогубців які себе публічно спалюють замість того щоб вбити свого кривдника...
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25.02.2024 18:18
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Сьодні у декого авторський вечір, бенефіс.
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25.02.2024 18:16 Відповісти
надіюсь,що останній. бо ці казки старого наркомана вже надоїли.
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25.02.2024 18:18 Відповісти
Послав його і шмигаля Туск на хєр за стрєлку на кордоні. Не хоче мати справу з долбодятлами, які вкрали зерно і валять ним ціни у Євроропі.
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25.02.2024 18:24 Відповісти
Микольцю, тут Зе цілком правий, а Туску - ганьба.
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25.02.2024 18:32 Відповісти
Що обікрав наших фермерів і разом з зернобаригами збиває ціни на зерно у Європі? В цьому правий?
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25.02.2024 18:41 Відповісти
Дебіл, світові ціни на зерно впали на 30%.до чого тут Україна?
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25.02.2024 18:49 Відповісти
Щось мені здається, Миколко, гроші за пости ти з москви одержуєш.
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25.02.2024 18:57 Відповісти
Це сказав Луценко і інші. Можеш знайти на ютубі, якщо захочеш, Мишко
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25.02.2024 19:02 Відповісти
Луценко... ох і авторитет. Був гіпер крутим міністром внутрішніх справ (так-так, при Януковичі), а яким був Генеральним Прокурором... просто супер професіонал.

І те, що він в військові формі, йому не добавляє порядності чи ще якихось якостей. Цей чоловік якраз є яскраво заангажованою особою.
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25.02.2024 19:28 Відповісти
Правий у тому, що уряд Польщі дозволяє блокувати границю. І справа не у зерні, а у мріях уряду Польщі вибити різноманітні пільги та дотації в ЄС. І б'ють за допомогою місцевих рагулів у найболючіше. На початку війни поляки обісралися зі страху, а тепер як побачили, що кацапа можна бити, осміліли. Хоча вони не розуміють, що це українець кацапа легко б'є, а поляк з німцем і французом будуть здаватися і втікати.
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25.02.2024 20:12 Відповісти
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26.02.2024 00:29 Відповісти
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25.02.2024 20:17 Відповісти
І яке українське зерно не пускають?

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25.02.2024 22:17 Відповісти
Нічого крім презирства я до поляків не відчуваю. Так само я ставлюсь до самогубців які себе публічно спалюють замість того щоб вбити свого кривдника...
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25.02.2024 18:18 Відповісти
P.S. Поляки поводять себе як провінційна колонія ********** яка покірно виконує всі забаганки метрополії...
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25.02.2024 18:25 Відповісти
так переживаєшь за зерно Хомутинника та Варевского что кушать не можешь .. ????
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25.02.2024 18:27 Відповісти
Так тільки кернел і мхп є найбільшими платриками податків в Україні за 2023-й рік. При цьому кернел є найбільшим донором ЗСУ. А скільки польські бариги задонатили на ЗСУ?
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25.02.2024 18:43 Відповісти
Кацапи продають в ЄС зерна 14,6 млн. тонн, тобто втричі збільшили за два роки війни. Ми зараз продаємо лише 4,6 млн. тонн. Зробіть висновки самі.
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25.02.2024 19:21 Відповісти
Смотрящі збільшили своє число у 8 раз, от зеля і занервував, вже і куриво не допомогає
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25.02.2024 18:26 Відповісти
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25.02.2024 18:31 Відповісти
Диверсія ? На Одещині невідомі висипали зерно з фури, що прямувала до кордону.
https://dumskaya.net/pics/b1/picturepicture_170885373160987846439996_80764.jpg Зерновоз миколаївської компанії, яка везла сільгосппродукцію на експорт, зазнав нападу невідомих на одній із трас Одеської області. Як розповів виданню «НікВести» власник фури, увечері 23 лютого нападники відкрили її задній борт, висипавши майже 5 тонн зерна на дорогу. Свої дії вони пояснили тим, що машина, яка майже добу стояла на узбіччі через поломку, нібито перевантажили. «Так їм здалося. Легковики вони з обох боків підперли фуру. Викликали туди поліцію, щоб направити на зважування. Наш водій сказав, що проблем немає, він готовий доремонтувати машину та їхати на зважування. Усю розмову водій знімав на відео, після чого люди забрали у нього телефон, погрожували», - каже власник зерновоза.
«Бесіда» тривала з 12 до 17:30. Врешті водій здався, «борці з перевантаженнями» висипали частину зерна і залишили місце події. Поліція туди так і не приїхала.«Ситуація абсолютно неприємна. Я вперше з таким варварством зіткнувся. Якісь невідомі люди в балаклавах чогось вимагають. Поки така критична ситуація відбувається в країні, на кордоні з Польщею, де поляки наше зерно розсипають, виникає питання, як наші люди таке можуть робити? Там втрат на доларів 500, але не в цьому справа, а в тому, що посеред дня хтось може силою тиснути на людей і щось від них вимагати. Що це за самоуправство?» - обурюється комерсант. Правоохоронці пообіцяли дати коментар пізніше.
https://dumskaya.net/news/po-polski-v-odesskoy-oblasti-neizvestnye-vysypal-182523/ua
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25.02.2024 18:32 Відповісти
Саме тому Україна вже в прірві. І назад дороги вже немає.
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25.02.2024 18:37 Відповісти
для любителів польського лайна, у мене є питання: скільки мільярдів заплатили у бюджет України польські фермери і бариги контрабандного польського сиру?
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25.02.2024 18:45 Відповісти
Ось данні з приводу укр латифундистів: https://forbes.ua/company/drayveri-ukrainskoi-ekonomiki-agrokompanii-shcho-splatili-naybilshe-podatkiv-u-2023-mu-26012024-18776 https://forbes.ua/company/drayveri-ukrainskoi-ekonomiki-agrokompanii-shcho-splatili-naybilshe-podatkiv-u-2023-mu-26012024-187 76
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25.02.2024 18:48 Відповісти
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25.02.2024 18:50 Відповісти
Зачетный троллинг.
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25.02.2024 19:12 Відповісти
підтримувати Україну насмішками над Україною і членом на роялі не треба було взагалі, щоб комусь втирати "зелену лайнонауку" ,як її потрібно підтримувати зараз...
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25.02.2024 19:21 Відповісти
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25.02.2024 19:33 Відповісти
А як у 2022 шукали собі нового брата на місце кацапні,це смішно. Брати і сестри прочитайте історію УНР і як себе тоді повели поляки. Єдиним нашим союзником є ЗСУ!!!!, всі інші випадкові пасажири.
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25.02.2024 20:18 Відповісти
Володя не зупиняйся, клич Туска "на стадіон", тим більше, що він вже один раз не приїхав. Один Шмигааль зі світою міністрів покрутилися і поїхзали. Твоєму лохторату так це подобається. Крути їм цей відос, хай знають, що ти хотів розблокувати, а поляки не з'явилися, вони звуть не на стадіон, а до польського уряду і там щось готові показати про наших зернотрейдерів, яким ліцензії видавали в нашому уряді і що ЄС чомусь на боці поляк. Ти і їх поклич "на стадіон". Хай ще здадуть аналізи...
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26.02.2024 04:55 Відповісти
 
 