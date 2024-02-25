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Зеленський (22448) мобілізація (2876)

Зеленський про законопроєкт щодо мобілізації: "3 тисячі поправок. Нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі"

Володимир Зеленський

Надалі відповідальність за мобілізацію несуть депутати Верховної Ради.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки щодо термінів прийняття законопроєкту про мобілізацію та на які результати від нього очікує президент, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо закону про мобілізацію. У самому запитанні вже сказали всі складнощі. 3 тисячі поправок. Ну, нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі", - заявив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна йде до тотальної мобілізації, - "слуга народу" Дунда. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+30
Типу Зе тут ні при чому???
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25.02.2024 18:39
+22
по констітуції за мобілізацію відповідає глава країни,а цей сруль хоче перекласти відповідальність на зелених лохів,поц рулить країною !
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25.02.2024 18:51
+20
Зеленському мобілізація не потрібна ! Та вона і починається не з людей, а з промисловості, яка має працювати 24/7 кожен тиждень.
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25.02.2024 18:38
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Ваня у тєбя ус атклєілса. Здєсь воткі нєт - іді дамой.
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25.02.2024 18:40 Відповісти
4*ухилянт , яким ти був , таким залишився - хітрозроблена істота , це ж , по - Конституції, твоя міра відповідальності !
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25.02.2024 19:14 Відповісти
Це ти сьогодні зареєструвався шоб цю ***** висрать? З одним згода, що ******* *****.
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25.02.2024 18:43 Відповісти
+
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25.02.2024 18:46 Відповісти
да этот петараст по несколько раз в день регестрируется...
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25.02.2024 18:51 Відповісти
Ванька не валяй встаньку тут,иди домой,волки нет.
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25.02.2024 18:45 Відповісти
Ты пересосал сегодня, расслабся, подыши,водички выпей. И пробуй еще,но теперь уже без надрыва,чтоб естественней получилось, бо так тебе никто денег не даст
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25.02.2024 19:01 Відповісти
Так депутати можуть ці поправки до нових віників мурижити
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25.02.2024 18:37 Відповісти
Зеленському мобілізація не потрібна ! Та вона і починається не з людей, а з промисловості, яка має працювати 24/7 кожен тиждень.
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25.02.2024 18:38 Відповісти
по констітуції за мобілізацію відповідає глава країни,а цей сруль хоче перекласти відповідальність на зелених лохів,поц рулить країною !
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25.02.2024 18:51 Відповісти
Ти прав, стицько.
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05.03.2024 06:28 Відповісти
Ваня у тєбя ус атклєілса. Здєсь воткі нєт - іді дамой.
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25.02.2024 18:41 Відповісти
Упорный ванья,сруские не здаються ,все пытаешься ту гавна на вентилятор набрасывать.
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25.02.2024 18:47 Відповісти
Дурик водки нет иди лесом!
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25.02.2024 19:04 Відповісти
Типу Зе тут ні при чому???
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25.02.2024 18:39 Відповісти
https://republic.com.ua/?s=%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE https://republic.com.ua/?s=звільнення+Залужного -все!!!

Це тягнисаботажництво з законом почалося коли ? Тільки тоді коли Залужний почав кричати про це вголос , а Безугла почала його звільняти - А ДО ТОГО? Клали в боях кращих, героїв громадян, котрі могли скинути блазня?
Зараз-від опозиції 47 правок. від СН-3900 (це називається спам для НЕ прийняття)
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ПРИЗОВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ - вже кульгавий нині презедент
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25.02.2024 18:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ov1uNi3ER0w https://www.youtube.com/watch?v=ov1uNi3ER0w

Луценко жорстко про фронт та заради - за два роки й перед
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25.02.2024 18:45 Відповісти
Це не тому що ти сцикло гундосе, а тому що ви зрадники зелені...
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25.02.2024 18:40 Відповісти
В общем мы тут 2 года эту х...ю разрабатывали, е...сь сколько хотите, я не причем. Мощно.
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25.02.2024 18:40 Відповісти
Я тут ніпричом то все депутати.
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25.02.2024 18:40 Відповісти
переклав відповідальність на депутатів, хай вони доповідають країні, я нікому, нічого, .............
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25.02.2024 18:41 Відповісти
проект закону суперечить багатьом нормам Конституції Україні та здоровому глузду. Більш того він встановлює тотальний контроль та таку відповідальність за порушення, яка не встановлювалась ніколи і нікому. Перекласти відповідальність на ВР України не вийде. І до речі у нас є Закон про мобілізацію. Ось і працюйте по ньому. не можете?- на хер с пляжа. Інши будуть працювать.
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25.02.2024 18:42 Відповісти
А ти тоді нам навіщо,брехати щодня , красти і гратися солдатиками в наполеона??В тебе ж ручна монобільшість, кому ти ,зелене чмо,вирішило знову свою брехню чесати?
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25.02.2024 18:43 Відповісти

Нехай депутати працюють

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25.02.2024 18:43 Відповісти
Янелох, согласно Конституции за мобилизацию отвечают не депутаты, а Президент. Но когда вместо Президента припи#дент, то за неё "отвечает" баба Валя с базара, а виноват в этом Порох и Залужный.
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25.02.2024 18:43 Відповісти
Якщо влада не вирішить проблему з мобілізацією і ротацією скоро не буде ким воювати, що раз більше підрозділів недоукомплектовані і щораз більше військових відмовляються виконувати накази командування на межі самогубства, військові в окопах скаржаться, що держава їх кинула на смерть, без виходу, хоча інша частина суспільства живе спокійно без війни.
Дуже багато тих хто самовільно вже покинули підрозділи не дивлячись на жодні погрози кримінального переслідування, за неофіційними даними таких вже понад 120 тис.
Ця вся показуха щодо командування не передку не вирішує основних проблем і по суті вже жодним чином не впливає на ставлення людей до війни, бо ситуація що для одних віна є, а для інших її нема розділяє суспільство на два табори.
Якщо влада в цьому питанні нічого не поміняє війна буде так чи інакше програна...
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25.02.2024 18:43 Відповісти
Про 120 тисяч (407 та 408 ККУ) теж чула.
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25.02.2024 18:50 Відповісти
Всі чули і поржали..., з початку війни в 2022 році за самовільне залишення військової служби, ще приходили поліція велись розслідування ДБР, приходили запити в місцеві адміністрації, слідчі ходили за місцем проживання.
Ці всі дії на початку 2023 і до тепер вже ніхто не здійснює, нема жодних вироків по цим статтям.
А людей на передку ця ситуація вже задовбала, якщо всі ухиляються, тікають, інші намагаються пересидіти, то якого чорта вони мають помирати за таку гниль.
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25.02.2024 18:58 Відповісти
Вироки свіжі є хто вам таке казав... просто а чи є куди стільки людей садити?.... та і який буде резонанс в світі коли в нас посадять 100 тис ... а з погіршенням ситуація кількість може рости...

Просто всерівно будуть тікати, тому що якщо силоміць запхати людину в бус, ще потім погрожувати йому, як от Самбір до прикладу... зрозуміло що у таких не буде ніякої мотивації...

Людей потрібно мотивувати захищати країну а примусово хіба шо рострільні бригади ставити... тому що всіх ніяк не посадиш ...

а поки буде така тотальна корупція, повне ігнорування деякими командирами потреб солдат, затримки виробництва озброєння... не буде ніякої мотивації....
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25.02.2024 23:05 Відповісти
Насправді,-більше 30 тис.
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25.02.2024 18:57 Відповісти
Пані вважає, що прийнявши якийсь каральний закон та силою і погрозами затягнувши у військо чималу кількість людей, які категорично не хочуть та не можуть воювати влада щось змінить? Аж ніяк - якщо добровольці та професійні військові хоч якось тримали фронт, то ця категорія масово тікатиме, здаватиметься, чинитиме саботаж та не виконуватиме накази у в рази більших масштабах, ніж зараз і фронт посиплеться як картковий будиночок.
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25.02.2024 20:05 Відповісти
З таким підходом можна отримати лише громадянську війну.
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25.02.2024 20:43 Відповісти
людина не стала на облік в ТЦК, заблокуйте їй банківські рахунки, конфіскуйте майно..., не дійшло пристреліть, як собаку, зараз війна, а не гра в гуманізм та дрочливу демократію... чим життя ухилянтів більш вартісне від тих, що помирають в окопах... коли ухилянт буде знати, що його на 100% пристрілять коло хати то він радісно стане на облік в ТЦК і піде воювати бо на війні можливо він виживе... людина така тварина, що все залежить від вибору який ти їй даси...
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25.02.2024 20:36 Відповісти
Вроді воюємо за свободу і демократію а перетворюємся на тоталітарну державу... рострілами тільки громадянську війну отримаємо... вже не одна держава через таке проходила...

тільки совок міг так діяти тому що в нього був ресурс великий і він міг мілонами класти людей як під Вязьмою або Києвом... а в Україні такого ресурсу немає враховуючи скільки чоловіків виїхало як до війни так і зараз
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25.02.2024 23:11 Відповісти
Може ще рострільні бригади запропонуєте ставити? щоб ті кого під таким примусом загнали у військо масово потім не здавались...
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25.02.2024 23:14 Відповісти
В моем окружении из тех, кто голосовали за боневтика, в армии только те, которые не успели спрятаться. Остальные из избирателей шута квартального либо откупились, либо прячутся, с работы поувольнялись, когда повестки по организациям стали разносить. Знаю многих, кто за шута не голосовал, пошли в армию в самом начале войны. Некоторых уже нет в живых.
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25.02.2024 20:44 Відповісти
курва хитродупа, тобто це депутати мають відповідати за мобілізацію??? може хтось розкаже цьому ватному бовдуру, що мобілізація це відповідальність президента, за законом! А, якщо він вже не відповідає за свої обов"язки, то можливо вже час звільняти його з посади, як того, хто халатно ставиться до власних обов"язків, хто все завалив та ні за що тепер не хоче відповідати ?
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25.02.2024 18:47 Відповісти
В Ізраїлі всі громадяни старше 18 років, незалежно від статі чи етнічної приналежності, зобов'язані служити в армії під час війни. Як чоловіки, так і жінки зобов'язані служити не менше 24-32 місяців. Є кілька винятків із цієї вимоги, наприклад, релігійні жінки, заміжні особи та люди з розумовими чи фізичними вадами.
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25.02.2024 18:48 Відповісти
Усі ізраїльтяни віком до 40 років, які служили в ЦАХАЛі, якщо інше не звільнено, теоретично мають право на службу в резерві.
Жінки, які перебувають на небойових посадах, звільняються від цього обов'язку після народження першої дитини.
Однак активними резервістами вважаються лише ті, хто відслужив не менше 20 днів служби в запасі за останні три роки.
У 2015 році близько 26% населення, яке мало право на службу в резерві, мали статус активного резервіста.
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25.02.2024 18:55 Відповісти
Чому при Порошенко змогли проводити нормальну і адекватну мобілізацію без перегинів і порушен конституції а при цій шмарклі ні. Те що ми у 2015 сміялися з кацапского вкиду "зняли з потяга в нацгвардію", то тепер це гірка реальність
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25.02.2024 18:50 Відповісти
При ньому була така ж точно фігня, тільки в менших мамштабах. Толі ще й менти на дорогах повістки виписували.
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25.02.2024 19:04 Відповісти
З корупцією усе чисто, з усіма проваламі він не при чьом
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25.02.2024 18:59 Відповісти
Більше 3000 правок.
Красномовна цифра.
ЄС,-трохи більше 40 правок,інші,-СН та сателіти.
Означає одне,-саботаж законопроекту.Слуги саботують законопроект слуг.
Все очевидно.
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25.02.2024 19:01 Відповісти
ВСЕ слимаки, розслабте булки, мобілізації не буде, ЗСУ поповненя не отримае.
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25.02.2024 19:11 Відповісти
і потім відповідають країні, що буде далі
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25.02.2024 19:12 Відповісти
Таким чином він достроково визнав свою нелегітимність?
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25.02.2024 19:12 Відповісти
Прецедент був.

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
Опубліковано 22 лютого 2014, о 17:16

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
"Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України"

Враховуючи, що Президент України В.Янукович самоусунувся від виконання конституційних повноважень, що загрожує керованості держави, територіальній цілісності і суверенітету України, масовому порушенню прав і свобод громадян, виходячи з обставин крайньої необхідності, виражаючи суверенну волю Українського народу, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

Встановити, що Президент України В.Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки.Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 року.Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

м. К и ї в
22 лютого 2014 року
№ 757-VІІ
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25.02.2024 19:25 Відповісти
Замість Янукович вписати Зеленський і Постанова стане актуальною
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25.02.2024 19:29 Відповісти
Не хоче він брати на себе відповідальність за проблеми, які він відповідно до Конституції має вирішувати
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25.02.2024 19:16 Відповісти
Самоусунувся від своїх обов'язкових таке таке боягузливе
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25.02.2024 19:18 Відповісти
"...нехай депутати працюють і потім відповідають..."

Це загальний принцип Зеленського - нехай хтось працює і відповідає.
Та й як він може за щось відповідати, коли в голові дме вітер від вуха до вуха.

Ніхріна не робити, красти і ні за що не відповідати - суть існування зеленої плісняви.
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25.02.2024 19:18 Відповісти
что приличного и адекватного могут - во время войны - придумать толпы "избранных" людей без \профильного\ образования, морали, логики и мозгов? и что сильно у них поменялось с 14 \ 19 \22 го годов? почему нет даже проектов законов о свободном владении \обращении \ производстве оружия и бк, ликвидации оффшоров национализации энерго- и обычных ресурсов, создании оборонных предприятий, кб, подземных городов\туннелей\ укрепрайонов и т.п.?
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25.02.2024 19:38 Відповісти
а у кого большинство в парламенте?? то депутаты плохие, или руководитель партии??
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25.02.2024 19:58 Відповісти
3000 поправок від партіі зелені!
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25.02.2024 20:03 Відповісти
******* ПОЦ - так ведь депутаты - это твои карманные ШАВКИ, но ты типа не при чем???
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25.02.2024 20:06 Відповісти
Порядок в армии наведут, изменят пересок 300 тысяч воюет - 700 тысяч тыловики наоборот и будет видно сколько нужно мобилизировать. В любом случае потолок для Украины - 20 тысяч в месяц. Именно столько можно кое-как обучить, кое-чем вооружить, посадить на кое-какую технику и найти каких-то офицеров чтобы командовать этим пополнением.
Это даёт 240 тысяч в год - предел мобилизационных спроможностей.
Маячня о 500 тысяч - чушь, просто потому, что обучать их негде и вооружать нечем.
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25.02.2024 20:43 Відповісти
Вообще посмотрю - кого вы, фанаты шута, выбрали? "Я президент!", "Я ВЕРХОВНЫЙ главнокомандующий!", "Я, Я, Я". Как взять на себя ответственность, выполнить конституционные обязанности - так оно храбро в кусты. Какое же оно мелкое и чмощное существо. А сколько денег тратится на содержание этого ничтожества!
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25.02.2024 20:50 Відповісти
Не дарма тебе іменують Поверхневий Гавнокомандувача. Хочеш зняти з себе відповідальність тобі це вже не допоможе ЧМО.
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25.02.2024 21:29 Відповісти
ЯК ЩО ХТОСЬ В КИЄВІ НА ВУЛИЦІ ЗАСТРЕЛИТЬ дЄРМАКА, ТО ПО ВСІМ ЗАКОНАМ ЦЕ НЕ БУДЕ ЗАМАХОМ НА ВЛАДУ - У дЄРМАКА НЕМАЄ НІЯКОЇ ВЕРХОВНОЇ ДЕРЖПОСАДИ.

ТОМУ СМІЛИВІШЕ
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26.02.2024 01:03 Відповісти
"Надалі відповідальність за мобілізацію несуть депутати Верховної Ради."

Про це заявив президент Володимир Зеленський. А стаття 106 пункт 20 Конституції України,каже,що президент в черговий раз сп#здів і хоче ввести суспільство в ОМАНу.Та ж таки стаття 106 в пункті 31 говорить: "Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам", в тому числі і Андрію Борисовичу.
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26.02.2024 04:56 Відповісти
 
 