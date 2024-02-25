Перевага росіян в артилерії зараз 1 до 7. Для контрнаступу це співвідношення потрібно зменшити до 1 до 1,5-3, - Зеленський

Росіяни мають значну перевагу в інтенсивності застосування артилерії на лінії бойового зіткнення.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на його пресконференцію.

Він зазначив, що наприкінці минулого та на початку цього року інтенсивність застосування артилерії з боку росіян була 1 до 12.

За словами президента, зараз перевага ворога зменшилася, але все ще суттєва - 1 до 7.

"Нам треба знову прийти до того, коли в нас були контрнаступальні дії, де ми йшли 1 до 1,5, 1 до 3. Тоді ми зможемо відтіснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми будемо або стояти, або втрачати по 150-100 метрів", - пояснив Зеленський.

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