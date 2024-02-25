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Новини Війна
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Зеленський (22448) артилерія (770)

Перевага росіян в артилерії зараз 1 до 7. Для контрнаступу це співвідношення потрібно зменшити до 1 до 1,5-3, - Зеленський

зеленський

Росіяни мають значну перевагу в інтенсивності застосування артилерії на лінії бойового зіткнення.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на його пресконференцію.

Він зазначив, що наприкінці минулого та на початку цього року інтенсивність застосування артилерії з боку росіян  була 1 до 12.

За словами президента, зараз перевага ворога зменшилася, але все ще суттєва - 1 до 7.

"Нам треба знову прийти до того, коли в нас були контрнаступальні дії, де ми йшли 1 до 1,5, 1 до 3. Тоді ми зможемо відтіснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми будемо або стояти, або втрачати по 150-100 метрів", - пояснив Зеленський.

Читайте також: Ситуація з постачанням артилерії та боєприпасів покращиться протягом місяця, - Буданов

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Топ коментарі
+13
Прямо обкурений наполеон.
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25.02.2024 18:43
+10
Дайте селёдки этому пАлководцу.
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25.02.2024 18:46
+7
Шо так розговорився сьогодні, найвеличніший?
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25.02.2024 18:43
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Прямо обкурений наполеон.
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25.02.2024 18:43 Відповісти
"ЗЕлельские тезисы"
В.И. Ленин 1917 год

не годуйте ЗЄльоного троля !!!

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25.02.2024 18:51 Відповісти
Оговорка по Фрейду от агента кремля. Когда говорят о перевесе сил противника, то сначла идет число средств и силы противника, а потом собственные показатели. Вопрос к шановному панству: кто такой зеледент?
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25.02.2024 18:52 Відповісти
Шо так розговорився сьогодні, найвеличніший?
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25.02.2024 18:43 Відповісти
Курьер из братской Аргентины вовремя приехал.
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25.02.2024 20:36 Відповісти
закінчив екстекрном МВОКВОКУ?
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25.02.2024 18:44 Відповісти
рабоче крестьянские курсы "Выстрел" РККА с ВУС четырежды Дезертир-писарь
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25.02.2024 18:53 Відповісти
просто Всунь Тси, мать його
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25.02.2024 18:45 Відповісти
Наш шаріков тепер і стратег, коли тілтки встиг Академію Генштабу закінчити.Хоча нафіг та академія після кварталу?
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25.02.2024 18:45 Відповісти
Дайте селёдки этому пАлководцу.
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25.02.2024 18:46 Відповісти
В этом строю уже есть потери. Обоссанный "багратион" прикрыл своей тушей Киев.
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25.02.2024 18:50 Відповісти
Сивого прибирайте, він уже дає концерти в передпокої у Директора.
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26.02.2024 09:03 Відповісти
Та в них всього більше і снарядів і літаків і людеи - тільки допомога
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25.02.2024 18:46 Відповісти

Зроби отак:
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25.02.2024 18:47 Відповісти
а можна й так

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25.02.2024 18:56 Відповісти
Так лучше
Намного
И ближе Владимиру Александровичу
А Андрюшу Ермака не можете туда втулить?
Люблю достоверность
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25.02.2024 19:10 Відповісти
Ленка скаржилась Шустєру, що Зєльоний пішов із сімьї до Андрюши Єрмака
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25.02.2024 21:00 Відповісти
для контраступу потрібна перевага над ворогом, а не ЗМЕНШЕННЯ ПЕРЕВАГИ ВОРОГА Це вивчають курсанти на першому курсі з дисципліни ТАТКТИКА в розділі НАСТУП. Але ж звідки тобі це знати.
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25.02.2024 18:47 Відповісти
шкодує вова що увесь ЙОГО асфальт для армії з ZVO символами на парад до Києва вже зруйнований?
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25.02.2024 18:47 Відповісти
Саламатін міністр оборони за часів Януковича 2012 року (татарова єрмака) - 2013 рік втік до

Павло́ Валенти́нович Ле́бедєв (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 12 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Новомихайлівський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Туапсинський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарський край , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР ) - колишній український політик російського походження, член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів (з жовтня 2007), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністр оборони України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 по https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 27 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 )Після втечі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича Лебедєв утік з України ще до його відставки. Був присутній у Кремлі на зібранні з нагоди початку тимчасової https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) окупації Криму Росією.

ТАТАРОВ ТА ЄРМАК ЛЮДИ ЦІЄЇ ВЛАДИ
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25.02.2024 18:57 Відповісти
Вечір зашкварів від боневтіка,історики будуть ламати голови над його фразами і думати як мудрий нарід під час війни посадив табуретку в крісло президента.
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25.02.2024 18:49 Відповісти
Якщо наша перемога і можлива, то тільки незважаючи на усі твої зусилля!
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25.02.2024 18:50 Відповісти
Проперло сегодня "военачальника". В вечернем видео еще не то будет.
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25.02.2024 18:52 Відповісти
Ще хтось має сумніви хто був організатором і керівником цих плацдармів ,фортець,і контранаступів?Одебілений наркоман і далі збирається гнати під трьохкрактну перевагу ворога в наступ українців .Але для gда Владіміра це всього лиш гої котрих не жалко,а кацапюра Шурік не підведе
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25.02.2024 18:53 Відповісти
Сонцесяйний стратег взявся за діло, кацапа тепер торба!
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25.02.2024 18:54 Відповісти
А может надо было в каждом взводе надо было иметь по миномету и в батальоне минометную роту как в вермахте и РККА и сколько бы бойцов остались живы да еще при наличие разведывательных дронов?
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25.02.2024 18:56 Відповісти
Мені здається, або воно справді Наполеон, Македонський і Ганнібал в одному флаконі? Москва за 3 дні, а Владивосток за тиждень коли буде 100500 літаків мільйон танків і він на білому коні.
То чого сцить розповісти як під його керівництвом була похерена оборонна програма, чому в ОП кожен другий агент ФСБ і чого воно таке вдатне, бо коли щось анонсує, то результат, м'яко кажучи можна назвати одним словом -дупа.
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25.02.2024 18:57 Відповісти
Зєля, а де наші ракети? Може пора з асфальту виколупувати!
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25.02.2024 19:02 Відповісти
Сьогодні прямо бенефіс зеленої мерзоти
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25.02.2024 19:07 Відповісти
А я думав,для наступу перевага повинна у нас бути 7:1
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25.02.2024 19:08 Відповісти
"зелехламон" - потрібно зменшити Твоє перебування в Україні ,в іншому випадку України не буде.
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25.02.2024 19:11 Відповісти
Російська військова промисловість повинна стати у 7 разів менша від української.
Отоді можна планувати наступ.
А до того моменту - руйнувати військовий потенціал кремля.
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25.02.2024 19:20 Відповісти
Знову як і минулого року бла,бла,бла.
Що за дебілізм знову починати триндіти про контрнаступ.Нехай "головнокомандуючий" ще скаже точну дату і місце де він почне той контрнаступ 😡
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25.02.2024 19:24 Відповісти
Сьогодні що бенефіс 95квартала?
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25.02.2024 19:35 Відповісти
цікаво, що для нашої переваги в снарядах робиться на заводах нашого оборонпрому? Там навіть не спромоглися запустити масового виробництва дронів, хоча є заводи, які мають всі потужності і ресурси, наприклад, у моєму місті. Але щось заважає, а це щось це є корупція, совкові методи організації і управління, можливо, й відвертий саботаж, змінювати ніхто нічого не хоче, бабло й так капає. Влада за 2роки війни реально обісралась.
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25.02.2024 19:51 Відповісти
Володька,це після того,як ти 5 років просидів Укрглавковерхом???
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25.02.2024 20:10 Відповісти
сотня ф-16, та по пів сотні томагавків на кожен літак і все закінчиться за місяць, які нахер артилерія з бомбами, що всі "екпєрти" несуть хєрню.
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25.02.2024 20:44 Відповісти
7 до одного 1 кажуть, довбйоб. Або ж так : " ми програємо расіянам в артилеріє 1 до 7"
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25.02.2024 22:00 Відповісти
вяликим палкаводцем стал зеля..(
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26.02.2024 03:04 Відповісти
Я зараз заплачу. Володя Херпіду все знав, але замість артилерії, САУ "Богдана" купував асфальтоукладчики, біиумовозки, грейдери з 2019 року і по цей день. То йому хтось це все підкинув, він хотів САУ, а вороги підкинули асфальтоукрадчики.
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26.02.2024 04:48 Відповісти
 
 