Перевага росіян в артилерії зараз 1 до 7. Для контрнаступу це співвідношення потрібно зменшити до 1 до 1,5-3, - Зеленський
Росіяни мають значну перевагу в інтенсивності застосування артилерії на лінії бойового зіткнення.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на його пресконференцію.
Він зазначив, що наприкінці минулого та на початку цього року інтенсивність застосування артилерії з боку росіян була 1 до 12.
За словами президента, зараз перевага ворога зменшилася, але все ще суттєва - 1 до 7.
"Нам треба знову прийти до того, коли в нас були контрнаступальні дії, де ми йшли 1 до 1,5, 1 до 3. Тоді ми зможемо відтіснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми будемо або стояти, або втрачати по 150-100 метрів", - пояснив Зеленський.
Топ коментарі
+13 Mikola Mazurenko
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+10 ZoV KobZona
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+7 Огусто
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В.И. Ленин 1917 год
не годуйте ЗЄльоного троля !!!
Зроби отак:
Намного
И ближе Владимиру Александровичу
А Андрюшу Ермака не можете туда втулить?
Люблю достоверность
Павло́ Валенти́нович Ле́бедєв (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 12 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 , с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Новомихайлівський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Туапсинський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарський край , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР ) - колишній український політик російського походження, член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів (з жовтня 2007), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністр оборони України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 по https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 27 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 )Після втечі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича Лебедєв утік з України ще до його відставки. Був присутній у Кремлі на зібранні з нагоди початку тимчасової https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) окупації Криму Росією.
ТАТАРОВ ТА ЄРМАК ЛЮДИ ЦІЄЇ ВЛАДИ
То чого сцить розповісти як під його керівництвом була похерена оборонна програма, чому в ОП кожен другий агент ФСБ і чого воно таке вдатне, бо коли щось анонсує, то результат, м'яко кажучи можна назвати одним словом -дупа.
Отоді можна планувати наступ.
А до того моменту - руйнувати військовий потенціал кремля.
Що за дебілізм знову починати триндіти про контрнаступ.Нехай "головнокомандуючий" ще скаже точну дату і місце де він почне той контрнаступ 😡