Зеленський: Рішення щодо запрошення України в НАТО залежить від США та Німеччини

На сьогодні рішення щодо запрошення України в НАТО залежить від США та Німеччини.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки щодо саміту НАТО у Вашингтоні та запрошення України в НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"Запрошення залежить на сьогодні, при всій повазі до всіх партнерів, всі партнери, в принципі, підтримують Україну у наданні нам запрошення і всі вважають, що у майбутньому Україна буде в НАТО, але це рішення залежить від США та Німеччини. Це факт. Я не бачу ризиків в запрошенні України в НАТО. Ті ризики, які звучать за лаштунками, стосуються неадекватності реакції Путіна на членство України в НАТО. Я вважаю, що у запрошенні (України в НАТО. - Ред.) ризиків немає", - заявив Зеленський.

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