Зеленський: Рішення щодо запрошення України в НАТО залежить від США та Німеччини
На сьогодні рішення щодо запрошення України в НАТО залежить від США та Німеччини.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки щодо саміту НАТО у Вашингтоні та запрошення України в НАТО, передає Цензор.НЕТ.
"Запрошення залежить на сьогодні, при всій повазі до всіх партнерів, всі партнери, в принципі, підтримують Україну у наданні нам запрошення і всі вважають, що у майбутньому Україна буде в НАТО, але це рішення залежить від США та Німеччини. Це факт. Я не бачу ризиків в запрошенні України в НАТО. Ті ризики, які звучать за лаштунками, стосуються неадекватності реакції Путіна на членство України в НАТО. Я вважаю, що у запрошенні (України в НАТО. - Ред.) ризиків немає", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Саліван та Шольц проти…
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ІНТЕРПОЛ- це тіпа МАГАТЕ або міжнародний КРАСНИЙ КРЕСТ ...
Друзі з НАТО моментально допомогли й виіягли Залужного з пазурів інтерполо . (це він сам розповів у своєму інтерв"ю)
Але це був той самий саміт, де Порошенко ще президент у 2018 році , анонсував подання заявки від України . Погугліть - все там є!
Це був восени вже той ПРезидент,котрий чекав заглянути вночі Хйла , це той самий той ПРезидент, Люся котрого говорила. що війна почалася саме тому, що ... ЯК ВИ ДУВМІАЄТЕ ВІН ЗНАВ ПРО МОЖЛИВИЙ АРЕШТ ЗАЛУЖНОГО ПЕРЕД САМІТОМ У ЄВРОПІ 2019 РОКУ ВОСЕНИ?
2017 рік Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", який одним із пріоритетів національних інтересів держави визначає членство в НАТО.
Шлях в НАТО для нас закритий вже 10 років ! Не приймають в НАТО країни з не вирішеними територіальними суперечками !
что на это скажешь кацап...?
https://www.youtube.com/watch?v=25ZIwZRWJEU https://www.youtube.com/watch?v=25ZIwZRWJEU
А німеччина вона ж нагадує вові про порноактрису
Легко проігнорували звільнення Залужного агентами кремля з жОПи. Вже друга річниця як спостерігають як руссо свині наступають та знищують Українські міста. Які вже по счету? Маріуполь, Бахмут і тепер Авдіївка та по трохи повзуть далі. А нас годують обіцянками про боеприпасы і якісь новий міфічний контрнаступ коли здаються позиції сьогодні.
Польща, Чехія і країни Балтії вважають, що тільки членство України в НАТО переконає Росію пригальмувати вторгнення і покласти край війні. Інші прихильники українського вступу вважають, що це буде дешевше, ніж постійне постачання зброї.
Зеленський: Якщо б ці системи ми могли б застосувати ближче до лінії фронту, вони (росіяни - ред.) би до нас не підійшли. Вони би відступили. Ми би зламали їхні лінії оборони і пішли би вперед. 10 Патріотів кардинально змінили би ситуацію.Це не означає, що все вирішують системи Патріот. Я вам навів один приклад. Таких назв (зброї - ред.) було б дві-три і був би кінець їхній обороні. Просто кінець.
І ми зможете відповісти собі на питання: "А чому в України цього немає?".
Ну. Значить, це потрібно не всім".
Але, навіть відкладання запрошення України на Вашингтонському саміті НАТО виглядає як заохочення продовження збройної агресії рахи 😡!
Яке ж воно дурне... Кур-р-рва...