СБУ використовує дрони "Sea Baby" як багатоцільову платформу і готує нові сюрпризи РФ, - Малюк
Служба безпеки України використовує морські дрони "Sea Baby" як багатоцільову платформу і готує з їх допомогою нові сюрпризи ворогу у 2024 році.
Про це Голова СБУ Василь Малюк повідомив під час форуму "Україна. Рік 2024", передає Цензор.НЕТ.
"СБУ сьогодні працює і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту, і в тилу ворога - на тимчасово окупованих територіях та вглибині рф. Нами було створено декілька цікавих нових розробок, а саме 2 надводних дрони. Один із них "Sea Baby" - це наш флагман. По суті, це багатоцільова платформа. І наразі ми її використовуємо не лише в режимі камікадзе, а й для дистанційного мінування, і для інших заходів, але не буду забігати вперед і розкривати наші задуми ворогу", - повідомив Василь Малюк.
Він розповів, що морські дрони СБУ вразили вже 11 кораблів Чорноморського флоту росії. Причому частина з них – це безповоротна втрата, а на відновлення інших може знадобитися тривалий термін.
Також Василь Малюк зазначив, що двічі вражений Службою безпеки Кримський міст досі не відновлений ворогом повноцінно, тож не використовується для військової логістики та переміщення озброєння.
Водночас свою роботу повітряними безпілотниками СБУ розділила на кілька зон, починаючи від лінії фронту і вглиб території рф понад 120 км.
До трофеїв спецслужби за цим напрямом Василь Малюк відніс повністю знищені за рік 516 ворожих танків, комплекси ППО "Тріумф", нафтопереробні потужності та інші військові обʼєкти й підприємства, що забезпечують російський ВПК.
"Це цілком законні наші цілі", - наголосив Голова СБУ.
Окрім того, за словами Василя Малюка, за минулий рік спецслужба викрила 47 агентурних мереж ворога, найбільша з яких діяла у Миколаївській області.
Протидіє СБУ і спробам технічного проникнення ворога до сил оборони. Служба виявила більше тисячі таких проникнень, для яких ворог використовував 7 типів ШПЗ – шифрувально-програмних закладок.
Також з початку повномасштабного вторгнення СБУ повідомила про підозри понад 2 тис. зрадникам і майже 5 тисячам колаборантам, пособникам рф і навідникам. У тому числі триває робота з очищення від російського впливу церковного середовища. На сьогоднішній день суди вже винесли 22 обвинувальні вироки священнослужителям.
"СБУ є, була і буде скальпелем в руках українського народу, яка буде вирізати ці ганебні явища, які я перерахував, як ракові пухлини", - наголосив Василь Малюк.
Він закликав українців єднатися для досягнення спільної мети – перемоги України.
Будь ласка, зачекайте...
розумних та тверезих людей від хвороби зе словесного поносу не зосталося амінь
"ми їх сметьом" ?
так я скажу щулери грают напару ви шо думаєте шо зе гравець це кукла при тому не дуже вдала якою керує все теж шобло для яких Україна це місто заробітку в управлінні країни не зосталося жодного українця Залужний був останній
а ці Порох Зеля Юля все це маніпулятивні технології коли Вас кидають от одної брехні до другої
Сама правда була в перші дні та місяці війни коли народ сгортувався та дав бій зовнішньому ворогу а внутрішній як пацюки поховалися заповзли та затаїлися по бункерам та за кордоном а коли вони побачили шо народ то сила і дає позубам ворогу і їм вже не загрожує вони виповзли та почали все те що вони весь час робили грабувати та роз'єднувати суспільство маніпулює та брехати кожний день поки не отримали те що зараз ми маємо
АРМАВІР , СЕНЬОР ГОЛОДОМОР , (це говорило дитя нації, постраждалої від Хоролокосту) , УКРАЇНА ПОРНОЗІРКА, ТЕРМОС , отой танець козаків ГЕЙ-ГЕЙ ...
а другий тур у 2019 му вибрав кого? мєньшєє із зол? Одразу ж вбили ПАРЛАМЕНТ як ЄДИННЕ ДОСЯГНЕНЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Хйові президенти бували - АЛЕ МІНЯЛИСЯ ВИБОРАМИ!!!Й Й Порошенко це підтвердив цими виборами. А був не прочь узорпонуть
- бо виходець з лизанню ручок Кучмівської дружини.
АЛЕ ВІН РІС І ВИРОСТАВ ДО РІВНЯ ДЕРЖАВНИКА ! Хоча б будучи міжнародним розумним діячем серед демократичного світу опори України .
https://biz.nv.ua/ukr/economics/skilki-kompaniji-ahmetova-pinchuka-ta-poroshenko-zadonatili-za-chas-velikoji-viyni-50395653.html
Найбільше коштів виділили на потреби ЗСУ
1 компанія СКМ Ріната Ахметова - сумарно всі бізнеси і фонди бізнесмена задонатили 7,6 млрд грн
2місце - бізнес та фонди Віктора Пінчука із 5,77 млрд грн,
3 місце- Фонд Петра Порошенко, сума допомоги якого перевищила 4 млрд грн
Рейтинг статків найбагатших бізнесменів Украіни на грудень 2022 року
1https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рінат Ахметов металургія, ПЕК13,74,4 млрд дол «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82 Метінвест », https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2%D0%95%D0%9A ДТЕК
4https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Пінчук металургія2,6дол
1 2https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C харчпром 1,6дол
важливе доповнення - Ахметов продав свої ТБ канали Єрмаку й той їх імєєт за гроші допомоги партнерів й Пінчук теж ЄРМАКОМАРАФОНИТЬ своїми каналами за гроші ЗАХОДУ( 2023 рік бюджет України на 60 відстоткі-це внески ЗАХОДУ)
серіал су..а народу було вкладено в мозок народу на підсвідомому рівні шо клоун може правити країною і все буде гаразд а далі кукловоди почали кровавий пір руйнувати державність ліпити кальку правління з раши далі ще цікавіше продаж землі іноземцям ні а тепер закон про громадянство кількох країн " українець" купив землю але він не є ним а це ширма і почнеться.
Друге план єдині ліси державна программа всі ліси і т д в єдине управління а потім раптом всі вони передані в липкі руки приватних "чесних" "бізнесменів" і всі надра на їх території це їх власність державі дзуски так от такими шматками і розпродають країну а потім Ви дуже здивуєтесь що в держави нічого нема все розпродано і як по Шевченку вони і сто років актуальні
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Ж......., братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні Дивитись, плакать - і мовчать!
А як не бачиш того лиха,
То скрізь здається любо, тихо,
І на Україні добро.
у воюючій країни
А Вам скажу так ви З Порошенко якісь бізнес інтереси мали так от я скажу такої жадоби до грошей я в ні в кого кого знаю не бачив щоб отримати своє надо просто кувалдою вибивати і все рівно отримаєте 80 %
він державник як Ви кажете тільки коли нестямну тягу до грошей путае свій карман з державним так бізнес легко вести коли держава перекраюється під твій бізнес так шо ви свої зароблені гроші а може свої ідеї залиште при собі не все золото що блищить
@boikobogdan1
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https://twitter.com/boikobogdan1/status/1761304803609596105 24 февр.
Сьогодні День сказати Правду:Вся історія України приклад Колективного Суєциду Вождів і Плебсу.І Геноцидів.Княжа Доба,Самогубство Козацької Держави Б/Зиновія Хмеля! Зради під Полтавою.Суцільні Зради Епохи УНР, Юльки,Янека,Зельца!За всіма"зрадами"стоїть згода"наріду"!Така Правда!
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0EDkPhqR6bJVA88kHFKdSJonAT8UBtbg5sLpJPyG9gdeVypsNmNYUnFLnAZq1fSFXl?__cft__[0]=AZXBL5TeseeC7x7V06py_laPutgnHQ8Rz7wDByeWv-sbHOw6VyCQVHEcNQWh7U7g_AiR6X04kboUdkh9GsAN2hGLsaOBFz6TUGR2JUEz9gIJfdohb21QD_Pip1o54gzeaelmVe0C3NNgPfWcJ63-sQ5UoRxuCLA5313q-Z-xm8gycQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·
Президент Зеленський знову злякався запрошувати мене на прес-конференцію. Офіс знову не знайшов місця. Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз. Знову буде робити шоу, щоб відволікти увагу суспільства піаром від реальних проблем.
А МАРОДЕРИ БІСЯТЬСЯ - самі себе топлять своїми ж ЗРАДНИКАМИ!